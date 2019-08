Während etliche Profis ungeduldig ihre Positionierung wieder gewechselt haben, sind private Anleger skeptisch geblieben. Diese neutrale Haltung könnte sich zumindest kurzfristig als nützlich erweisen.



Zusammenfassung

Nervöse Börsen, nervöse Anleger – auf geopolitische Nachrichten reagieren Anleger weltweit mit Käufen, um das bei genauerem Hinsehen (zumindest in Teilen) wieder rückgängig zu machen. Unterm Strich haben 8 Prozent der befragten professionellen Anleger seit vergangenen Mittwoch DAX-Aktien verkauft und 9 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe ist um 17 auf +2 Punkte gefallen. Für Joachim Goldberg ist den trading-orientierten 10 Prozent im Panel allerdings einfach die Geduld ausgegangen, auf höhere Gewinne zu warten. Die Privatanleger sind weiter ähnlich skeptisch. Der Verhaltensökonom bewertet die Stimmung insgesamt als neutral, hält es allerdings für bedenklich, dass internationale große Investoren mit langfristiger Perspektive inzwischen hiesige Aktien wieder unterbewerten. Wovon die Preise deultlicher Dämpfer bekommen.

Unterm Stich sei aber die Lage für deutsche Bluechips laut heutiger Erhebung nicht "völlig ungünstig". Bei 11.350/11.400 rechnet Goldberg mit heimischer Nachfrage. Diese Unterstützung erweise sich aber vermutlich wegen der internationalen Einschätzung nicht als nachhaltig.

14. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gestern Nachmittag brach an den Aktienbörsen dies -und jenseits des Atlantiks eine leichte Euphorie aus, als bekannt wurde, dass ein Teil der für den 1. September angedrohten Strafzölle auf chinesische Importe nach dem Willen der Trump-Administration erst am 15. Dezember in Kraft treten soll. Vor allem aber die Tatsache, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die eigentlich als eingefroren galten, wieder aufgenommen wurden, wurde als positive Überraschung wahrgenommen. Denn vielerorts glaubte man, es bestünden nicht einmal hinter verschlossenen Türen Kontaktversuche zwischen den beteiligten Parteien.

Indes: Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass die Liste der chinesischen Importe, die erst am 15. Dezember mit einem Strafzoll belegt werden sollen, vor allem Güter enthielt, die typischerweise an Weihnachten auf dem Gabentisch der US-Bürger landen: Mobiltelefone, Laptops, Computerspiel-Konsolen, Spielzeuge, Kleidung und Verschiedenes mehr. US-Präsident Donald Trump machte gestern dann auch deutlich, dass er mit der Verzögerung der Strafzölle auf einige China-Importe verhindern möchte, dass die Freude der US-Verbraucher bei den Weihnachtseinkäufen durch Preiserhöhungen getrübt werden könnte.

Die von uns befragten mittelfristig orientierten Investoren sind allerdings erwartungsgemäß nicht so optimistisch wie in der Vorwoche geblieben. Aber das lag wohl kaum daran, dass Donald Trump nur seinen eigenen Bürgern indirekt ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht hatte. So ist unser Börse Frankfurt Sentiment-Index aktuell um 17 Punkte auf einen Stand von +2 Punkte gefallen. Anscheinend wollten die von uns in der Vorwoche ausgemachten Schnäppchenjäger nicht mehr allzu lange auf Kursgewinne warten. Zumal die Spanne zwischen dem günstigsten Einstiegskurs aus der Vorwoche und dem höchsten Punkt des DAX bis zur heutigen Befragung ohnehin nur 2,6 Prozent betrug. Einmal mehr hat sich also gezeigt, dass sich fast 10 Prozent aller Befragten dieses Panels zurzeit eher kurzfristig orientieren – von den Wechselwilligen sind fast 90 Prozent direkt von der Bullen- auf die Bärenseite umgeschwenkt.

Wieder zusammengerückt

Bei den Privatanlegern, die sich in der Vorwoche ohnehin wesentlich pessimistischer als ihre institutionellen Pendants gezeigt hatten, hat sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index nicht verändert und verharrt bei -6 Punkte. Die geringen Verschiebungen – die Polarisierung zwischen Bullen und Bären ist ganz leicht gestiegen – sind vernachlässigbar.

Damit hat sich die Stimmungsdivergenz zwischen institutionellen und Privatanlegern wieder deutlich verringert. Und auf Sicht von sechs Monaten kann man bei den institutionellen Investoren nicht einmal von Optimismus sprechen – in der relativen Betrachtung ist dieses Panel tatsächlich neutral eingestellt. Weniger gelassen zeigten sich indes die internationalen Fondsmanager, die gemäß der jüngsten BofA Merrill Lynch-Umfrage im August ihre Übergewichtung in Aktien mittlerweile wieder in eine Untergewichtung verwandelt haben: Netto 12 Prozent der Fondsmanager gaben in der zwischen dem 2. und 8. August erhobenen Umfrage an, sie seien nun wieder in Aktien untergewichtet. Wie von uns vermutet, hat sich die schlechte Stimmung auch auf europäische Aktien übertragen, denn aus der diesbezüglichen Übergewichtung von netto 12 Prozent ist innerhalb eines Monats eine Untergewichtung von per Saldo 3 Prozent aller Befragten geworden. Und dies ist auch einer der Gründe, warum der DAX trotz des hierzulande zeitweise starken Optimismus nicht richtig auf die Füße gekommen ist.

Dennoch ist die heutige Stimmungserhebung für sich betrachtet insofern für den DAX nicht völlig ungünstig, als auf niedrigerem Niveau (möglicherweise im Bereich von 11.350/11.400 Zählern) erneut heimische Nachfrage einsetzen könnte. Diese Unterstützung für den DAX ist allerdings nicht nachhaltig, sofern sich der Trend, dass sich internationale Anleger von europäischen Aktien verabschieden, verstärken sollte.

14. August 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 40% 38% 22% ggü. letzter Erhebung

-8% +9% -1%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.720 (+20 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +2 Punkte (Stand Vorwoche: +19 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 38% 44% 18% ggü. letzter Erhebung

+1% +1% -2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.720 (+20 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -6 Punkte (Stand Vorwoche: -6 Punkte)



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.