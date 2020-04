Angesichts der extremen Kurskapriolen halten sich die hiesigen Anleger eher zurück. Der giftige Optimismus der Vorwochen ist zwar ziemlich abgeflaut, aber ob das reicht?

Zusammenfassung Während sich längerfristig orientierte Anleger zurückhalten, springen kurzfristig aktive von einer Seite zur anderen. Und der DAX verliert und gewinnt im großen Stil. Unterm Strich waren die von uns befragten hiesigen Anleger eher passiv. Einige professionelle Anleger sind short gegangen, aber von der Seitenlinie aus. Beide Sentiment-Indizes stehen mit +6 bzw. +10 Punkten nach Ansicht von Joachim Goldberg relativ betrachtet eher im pessimistischen Bereich.Der Verhaltensökonom vermutet, dass die Bullen auf der Long-Seite ihre erheblichen Verluste nicht realisieren möchten und den Pessimisten die Gewinne noch nicht reichen. Für einen tatsächlichen Ausbruch brauche es eine deutlich stärkere Bewegung, so bleibe es bei "Rallies im Bärenmarkt."

25. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Eine weitere dramatische Börsenwoche liegt seit unserer vergangenen Erhebung hinter uns. Aber nicht einmal, weil der DAX seither noch einen weiteren großen Absturz erleben musste. Der vorübergehend bei knapp 4 Prozent liegende Kursverlust nimmt sich angesichts des vorangegangenen Absturzes seit dem Allzeithoch vom 19. Februar vergleichsweise moderat aus. Und die darauffolgende Erholungsrallye verdankt sich wohl der Tatsache, dass die Finanzmärkte am vergangenen Montag vor allem von der US-Notenbank das bekommen hatten, was sie brauchten. Die Ankündigung der Fed, sie werde unter anderem Staatsanleihen und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere in unbegrenzter Menge ankaufen, also quasi ein quantitatives Lockerungsprogramm (QE) ohne jedes Limit auflegen, war sicherlich beispiellos.

Aber auch fiskalpolitisch wurden die großen Gelddruckmaschinen angeworfen. Nicht umsonst sprach etwa Finanzminister Olaf Scholz angesichts der geplanten Summe von 750 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen zur Bewältigung der ökonomischen Folgen der Corona-Krise davon, dass „nicht gekleckert, sondern geklotzt“ werde. Und weil in den USA heute früh auch noch ein staatliches Hilfsprogramm in Höhe von 2 Billionen US-Dollar verkündet wurde, gab es temporär eine kräftige Rallye, die dafür sorgte, dass sich der DAX seit unserer vergangenen Erhebung (stichpunktbezogen) um knapp 17 Prozent erholen konnte.

Nur eine Bärenmarktrallye

Im Vergleich dazu stellen sich die Ergebnisse der heutigen Sentiment-Erhebung unter mittelfristig orientierten institutionellen Investoren fast schon als Spiegelbild einer stoischen Ruhe dar. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gegenüber der Vorwoche gerade einmal um 5 Punkte auf einen neuen Stand von +6 Punkte gefallen. Nicht etwa, weil weitere Optimisten kapituliert hätten. Vielmehr gab es eine kleine Wanderung vormals neutral eingestellter Akteure in Richtung Bärenlager. Dabei handelt es sich um eine kleine Gruppe von Marktteilnehmern, die die jüngste Erholung des DAX eher als eine Rallye im Bärenmarkt denn als einen sogenannten Turnaround betrachten. Tatsächlich hat sich die Gruppe der Pessimisten nun zum dritten Mal hintereinander, wenn auch nicht markant, vergrößert.

Noch geringer stellen sich die Stimmungsveränderungen bei den Privatanlegern dar, deren Börse Sentiment-Index lediglich um 1 Punkt auf den Stand von +10 Punkte gefallen ist. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die Befestigung des DAX für Optimisten aufgrund von deren massiven Verlusten offenbar nur einen Tropfen auf den heißen Stein bedeutet.

Warten auf größere Kursausschläge

Per Saldo liegen die Stimmungsbilder von institutionellen und privaten Anlegern nicht wesentlich auseinander. Während in der Vorwoche bei den institutionellen Investoren immerhin eine Teilkapitulation der Optimisten zu beobachten war, ließ sich Derartiges bei den Privatanlegern kaum feststellen. Aber auch noch etwas Anderes wurde deutlich: Während die Optimisten beider Panels auf weitaus bessere Zeiten am Aktienmarkt warten, hat es für die Pessimisten anscheinend keinen Grund gegeben, etwaige Absicherungen oder per Saldo gar bearishe Engagements aufzulösen. Trotz wahrscheinlich beträchtlicher Gewinne.

Nach der heutigen Erhebung stellen wir nur noch einen geringen Optimismus der Akteure fest, der in der relativen mehrmonatigen Betrachtung vor allen Dingen bei den institutionellen Akteuren sogar eher als leichter Pessimismus zu interpretieren ist. Wie bereits in der Vorwoche festgestellt, hat sich der ganz große Druck auf den Kessel auch durch die jüngsten Kursentwicklungen zumindest aus heimischer Sicht etwas verringert. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, dass sowohl Optimisten als auch Pessimisten – jede Gruppe für sich – noch größere Kursausschläge als bisher benötigen, um ihre Einstellung zu überdenken bzw. ihre Engagements auflösen zu können. Damit der DAX allerdings aus dem Gröbsten herauskommt, wären langfristige Kapitalzuflüsse erforderlich. Und die kommen erst, wenn sich die Überzeugung durchsetzt, dass die Corona-Pandemie einigermaßen überstanden ist.

25. März 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 40% 34% 26% ggü. letzter Erhebung

-1% +4% -3%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.050 (+1450 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +6 Punkte (Stand Vorwoche: +11 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 47% 37% 16% ggü. letzter Erhebung

-1% +1% +0%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.050 (+1450 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +10 Punkte (Stand Vorwoche: +12 Punkte)

Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von Investoren Alle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Die Ergebnisse der Analyse erhalten Sie per E-Mail zugesandt.

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.