Zusammenfassung Der DAX hat im betrachteten Zeitraum immerhin 230 Punkte gut gemacht, das sind 1,7 Prozent. Die von uns befragten professionellen Anleger haben mit einem Move zu den Bullen reagiert. 10 Prozent sind in Aktien eingestiegen. Da 13 Prozent der Anleger von der Short-Seite gekommen sind, vermutet Joachim Goldberg, dass diese Profis in eine Bärenfalle getappt waren und dem steigenden Markt hinterher laufen mussten. Die Gründe zur Skepsis gebe es nach Ansicht des Verhaltensökonoms weiterhin.Deutlich zurückhaltender haben private Anleger reagiert, von denen jeweils 2 Prozent ihre Aktien verkauft und short gegangen sind. Allerdings waren diese Anleger zuvor deutlich weniger skeptisch als ihre professionellen Pendants. Auch wenn bislang scheinbar "Sell in May" kaum Anleger aus Aktien getrieben hat - Unterm Strich interpretiert Goldberg den Stand der Sentiment-Indizes von +8 bzw. +3 Prozent (private Anleger) als relativ pessimistisch. "Die Ausgangslage für den DAX bleibt grundsätzlich positiv."2. Mai 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Immer zu Beginn des schönen Monats Mai wird die altbekannte Börsenregel "Sell in May and go away" wieder medial aufgewärmt. Dann kann man Statistiken lesen, wie oft es in der Vergangenheit geklappt hat oder auch nicht, wie hoch die Risiken waren etc. Und am Ende bleibt dann doch eine gewisse Ratlosigkeit, ob man nun am zweiten, 15., am Monatsende oder an einem anderen x-beliebigen Handelstag all seine Aktienbestände absichern oder gar komplett verkaufen soll. Dann soll es wiederum Börsianer geben, die noch nicht einmal den ersten Handelstag im Mai abwarten möchten und deshalb bereits während der letzten Apriltage diese viel zu bekannte, dennoch umstrittene Regel vorsichtshalber befolgen, um der angeblichen Masse der verkaufenden Börsianer zuvorzukommen.Indes: Unsere heutige Sentiment-Erhebung zeigt, dass die von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren zumindest bis heute nicht im Traum an diese Mai-Regel geglaubt haben. Denn vom deutlichen Pessimismus unserer letzten April-Erhebung hat sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index klar erholt und sich um 23 Zähler auf einen Stand von +15 Punkten befestigt.Wie wir bereits in der Vorwoche erwähnten, hatte sich zumindest ein Teil der institutionellen Investoren offensichtlich auf eine stärkere DAX-Korrektur eingestellt, während es andere mit der Angst zu tun bekamen. Und weil diese Korrektur gar nicht erst zustande gekommen ist, mussten viele Pessimisten letztlich dem gestiegenen Börsenbarometer hinterherrennen. Man kann durchaus von einer regelrechten Short-Squeeze, also einer kleinen Kaufpanik, sprechen.Ob dabei wohl ein Umdenken stattgefunden hat? Die Gründe, sich ausgerechnet in deutschen oder EU-Titeln zu engagieren, liegen eigentlich nicht so recht auf der Hand. Aber es ist schon bemerkenswert, dass der DAX stichtagsbezogen seit unserer vergangenen Erhebung immerhin um 1,7 Prozent an Wert gewonnen hat, während etwa der breit gestreute US-Aktienindex S&P 500 im gleichen Zeitraum nur etwas mehr als ein halbes Prozent zulegen konnte. Natürlich kann man das Zögern der Europäischen Zentralbank, ihre geldpolitische Wende durch Beendigung der Anleihekäufe einzuleiten, als positiv für Aktien der Eurozone sehen, weil die erste Zinserhöhung hierzulande noch in weiter Ferne zu liegen scheint. Und offenbar gehen viele Akteure auch davon aus, dass es sich bei der heute publizierten ersten Schätzung des Euroland-Wachstums für das zweite Quartal 2018 lediglich um eine Wachstumsdelle handelt. Auch dass heute die US-Notenbank tagt - es werden weithin keine neuen geldpolitischen Entscheidungen erwartet, scheint niemanden zu interessieren. Wo doch bereits eine leichte Veränderung in der Wortwahl beim heute Abend veröffentlichten Statement des Offenmarktausschusses der Fed Hinweise auf eine steigende Inflation und damit einhergehend eine schnellere Gangart bei künftigen Leitzinserhöhungen in den USA geben könnte.

Privatanleger bleiben zurückhaltend

Wie auch bereits in den vergangenen Wochen stellen wir bei den Privatanlegern eine Fortsetzung des Stimmungstrends in die andere Richtung fest. In dieser Anlegergruppe ist nämlich der Börse Frankfurt Sentiment-Index um 4 Punkte auf einen Stand von +3 Punkte gefallen. Zumindest vordergründig scheint es, als ob man sich an die Mai-Börsenregel gehalten hätte. Tatsächlich sind aber auch Gewinne aus vormals bullishen Engagements festgeschrieben worden.Absolut betrachtet ist der Optimismus, der bei den institutionellen Anlegern vor 14 Tagen vorherrschte, zumindest teilweise zurückgekehrt. Das Bullenlager ist gleich hoch wie zu jenem Zeitpunkt, aber die Gruppe der Pessimisten (in der Vorwoche sprachen wir von Angstpositionen) ist immer noch deutlich größer als vor zwei Wochen. Für die relative Betrachtung auf Sicht von sechs Monaten überwiegt also immer noch ein leichter Pessimismus - bei den Privatanlegern ist er sogar recht deutlich ausgeprägt. Mit anderen Worten: Die Ausgangslage für den DAX bleibt grundsätzlich positiv.Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg

Börse Frankfurt Sentiment-Index

Institutionelle Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 44% 36% 20% ggü. letzter Erhebung +10% -13% +3%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.700 (+230 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +8 Punkte (Stand Vorwoche: -15 Punkte)

DAX-Entwicklung im betrachteten Zeitraum

Private Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 38% 35% 27% ggü. letzter Erhebung -2% +2% +0%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.700 (+230 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +3 Punkte (Stand Vorwoche: +7 Punkte)

2. Mai 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positiven in negative Werte markiert die neutrale Linie. Die Werte des früheren Cognitrend Bull/Bear-Index sind auf die neue Skalierung umgerechnet worden.



