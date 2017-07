Zusammenfassung Der DAX hat unter Schwankungen sein kleines Plus der Vorwoche wieder abgegeben, unserer heutigen Befragung nach reagieren die Anleger mit Auszug aus dem Markt. 7 Prozent der Profis und 2 Prozent der Privatanleger haben ihre Aktien verkauft und nur 1 Prozent der Profis sind short gegangen. Ist die Ferienzeit und die Unbestimmtheit des Markts der Auslöser? Jedenfalls stehen beide Sentiment-Indizes mit -13 und -11 Punkten im pessimistischen Terrain.Der Verhaltensökonom Joachim Goldberg bewertet die Stimmung aber als vergleichsweise neutral. Er sieht hinter der Bewegung keine fundamentalen Gründe. Das Plus von etwas mehr als 1,5 Prozent sei eher wie erwartet zu Gewinnmitnahmen genutzt worden. Für einen stärkeren Aufwärtstrend benötige der Markt stärkere Schieflagen oder Nachfrage aus dem Ausland. Für beides gebe es nur geringe Anzeichen, weshalb sich die Situation des Marktes kaum gebessert habe.19. Juli 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Folgt man den Kommentierungen der Medien seit Wochenbeginn, gab es mehr Argumente gegen als für Aktien. Und tatsächlich kann man sich an vielen Dingen stören. Sei es der starke Euro, der vielen Börsianern nicht ins Konzept passt, oder aber auch Signale aus den USA. So wurde die jüngste DAX-Schwäche vor allem damit erklärt, dass der Plan zur Einführung eines neuen Systems für die Krankenversicherung in den USA, die Trump-Care, zum zweiten Mal gescheitert sei. Damit seien auch mangels Finanzierung durch dieses System fiskalpolitische Maßnahmen, etwa die große Steuerreform, gefährdet, so die Logik. Tatsächlich hat sich das erneute Scheitern von Trump-Care per Saldo aber gar nicht negativ auf US-Aktien ausgewirkt, denn der breite S&P 500 notiert derzeit knapp unter seinem Allzeithoch. Nur der DAX musste seine Gewinne aus der Vorwoche abgeben und liegt zum Zeitpunkt der heutigen Stimmungserhebung 0,2 Prozent unter dem Stand vom vergangenen Mittwoch.Dennoch sind die von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren nicht untätig geblieben. Wie bereits von uns in der Vorwoche gedacht, wurde die zwischenzeitlich freundliche Tendenz des DAX - seit der vergangenen Erhebung ergab sich in der Spitze ein Plus von etwas mehr als 1,5 Prozent - zu Gewinnmitnahmen genutzt. Diese Erkenntnis spiegelt sich in der Entwicklung des Börse Frankfurt Sentiment-Index wider, der sich seit vergangenem Mittwoch um 8 Punkte auf einen Stand von -13 Punkte abschwächte. Da fast alle vormaligen Optimisten sich nicht direkt ins Bärenlager, sondern auf die Seite der neutral gestimmten Akteure geschlagen haben, kann man davon ausgehen, dass zum einen die fundamentalen Betrachtungen für diese Positionierung einen untergeordneten Grund gespielt haben dürften. Neben aufgelaufenen Gewinnen, die gerne realisiert worden sein dürften, könnte jedoch auch noch die Morgen anstehende Pressekonferenz der Sitzung der Europäischen Zentralbank für eine gewisse Risikoaversion sorgen.

Nicht wirklich pessimistisch

Bei den Privatanlegern gab es ein ähnliches Verhaltensmuster zu beobachten, wenn auch längst nicht in gleichem Ausmaß. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist für diese Gruppe nur um 2 Punkte auf einen Stand von nunmehr -11 Punkte gefallen. Auch dort scheint man den bearishen Argumenten für den DAX nur ein geringes Gewicht beizumessen.Damit wird auch deutlich, dass die Kursverluste des Börsenbarometers seit Freitag vergangener Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit heimischen Quellen zuzuschreiben sind. Die Sentiment-Indizes der institutionellen und privaten Anleger befinden sich damit zwar wieder in negativem Terrain, doch sind sie, bezogen auf die Vergleichswerte der vergangenen drei bzw. sechs Monate, nicht als "stark bearish" zu interpretieren. Aber immerhin hat sich die Sentiment-technische Situation für den DAX im Vergleich zur Vorwoche wieder leicht verbessert. Allerdings bedarf es für einen größeren Trend entweder hoher Schieflagen - diese sind auf der heimischen Seite derzeit nicht erkennbar - oder größerer Kapitalströme mit dem Ausland in die eine oder andere Richtung; auch dafür gibt es derzeit nur geringe Anzeichen.

Börse Frankfurt Sentiment-Index

Institutionelle Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 34% 39% 27% ggü. letzter Erhebung +1% -2% +1%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.480 (+30 Punkte)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -5 Punkte (Stand Vorwoche: -8 Punkte)

DAX-Entwicklung im betrachteten Zeitraum

Private Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 36% 45% 19% ggü. letzter Erhebung -1% +3% -2%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.480 (+30 Punkte)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -9 Punkte (Stand Vorwoche: -5 Punkte)

19. Juli 2017, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positiven in negative Werte markiert die neutrale Linie. Die Werte des früheren Cognitrend Bull/Bear-Index sind auf die neue Skalierung umgerechnet worden.