Aktienpreise sind stabil und die Stimmung sinkt. Allerdings weniger aus echter Überzeugung, was dem Markt nützen könnte.

Zusammenfassung

Trotz unverändertem DAX-Stand seit vergangenem Mittwoch waren die mittelfristig orientierten Anleger ziemlich wechselwillig. 10 Prozent der professionellen Anleger haben Aktien verkauft, 9 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index steht mit -29 Punkten ziemlich tief. Für Joachim Goldberg sind dies allerdings eher Bullen im Bärenpelz. Die privaten Anleger hätten diesen Schritt bereits in den Vorwochen gemacht. Deren Sentiment-Index steht bei -18 Punkten, da 6 Prozent an die Seitenlinie gewechselt sind.

Der Verhaltensökonom vermutet, dass die Aktivitäten der betrachteten Woche eher kleinvolumig waren und zudem internationales Kapital die Kurse stützt. Die Erfahrungen der Short-Seller im ersten Halbjahr 2020 seien eher negativ gewesen, deswegen erwartet er unter 12.000 Punkten Käufe. Die Akteure versuchten, einen günstigeren Einstieg für bullishe Engagements zu finden. Für Goldberg der Versuch, bei "einer Fortsetzung der Aktien-Rallye mit nicht allzu schlechten Einstandspreisen mit von der Partie zu sein".

1. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Börsenquartal, das gestern zu Ende gegangen ist, kann wohl mit Fug und Recht als bemerkenswert bezeichnet werden, handelt es sich doch für den DAX um das beste seit dem Jahr 2003 – ein Plus von fast 30 Prozent schlägt zu Buche. Und so ist es fast überflüssig zu erwähnen, dass die Kursverluste des DAX aus dem ersten Quartal dieses Jahres zu mehr als drei Vierteln wieder wettgemacht wurden. Und das, obwohl die Covid-19-Bedrohung weder beendet ist noch die daraus resultierenden ökonomischen Folgen bislang in vollem Umfang absehbar sind. Umso bemerkenswerter ist der Turnaround des Börsenbarometers. Indes: Die Handelsbandbreite seit unserer vergangenen Sentiment-Erhebung hat sich erwartungsgemäß weiter verringert, und zwar auf nur noch 3,4 Prozent. Und zum Erhebungszeitpunkt präsentiert sich der DAX gegenüber der Vorwoche praktisch unverändert. Nach wie vor scheinen sich die Börsianer zumindest vordergründig damit schwer zu tun, den Widerspruch zwischen einer sich verbessernden ökonomischen Stimmungslage und beängstigend vielen neuen Covid- 19-Infektionen, vornehmlich in den USA, aufzulösen.

Halbjahresultimo überwunden

Betrachtet man dagegen das Ergebnis der heutigen Stimmungserhebung unter den von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Anlegern, hat es den Anschein, als ob etliche nur darauf gewartet hätten, dass der Halbjahresultimo verstreichen würde. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist wieder recht deutlich gefallen und musste einen Verlust von 19 Punkten auf einen neuen Stand von -29 Punkten hinnehmen. Dabei ist das Lager der Optimisten, das sich zwischenzeitlich immerhin deutlich erhöht hatte, auf den Stand von vor drei Wochen zurückgefallen. Vermutlich, weil sich der Ausflug ins Bullenlager während dieser Zeit nicht wirklich für alle Beteiligten rentiert haben dürfte. Interessant in diesem Zusammenhang: Die Gruppe der Pessimisten hat während des gleichen Zeitraums nicht mehr zur ursprünglichen Größe zurückgefunden. Mit der Folge, dass der Anteil der neutral gestimmten Akteure mit 31 Prozent aller Befragten das höchste Niveau seit Anfang Februar dieses Jahres erreicht.

Eine ähnliche Struktur weist das Panel der Privatanleger auf. Hier gab es gegenüber der Vorwoche, gemessen am Börse Frankfurt Sentiment-Index, zwar nur einen leichten Rückgang um 2 Punkte auf ein neues Niveau von -18 Punkten. Nicht zuletzt, weil die Privatanleger im Gegensatz zu ihren institutionellen Pendants bereits in der Vorwoche ihre bullishen Engagements aufgelöst hatten. Das mag auch daran liegen, dass Privatanleger naturgemäß keine Rücksicht in Form von Window-Dressing-Aktivitäten auf den Halbjahresultimo nehmen müssen.

Optimisten mit Pessimismus-Masken

Per Saldo ist also mit der heutigen Befragung der vorübergehend verloren gegangene Pessimismus der institutionellen Anleger zurückgekehrt. Zwar wurde beim Börse Frankfurt Sentiment-Index nicht das rekordverdächtige Tief dieses Jahres (-40) einem Test unterzogen, aber es ist doch auffällig, dass das Börsenbarometer unter den dahinterstehenden Aktienverkäufen unter dem Strich nicht gelitten hat. Dafür gibt es zwei mögliche Begründungen. Zum einen könnten die hinter dem neuen Pessimismus stehenden bearishen Engagements nicht wirklich hoch bzw. kursbeeinflussend gewesen sein. Andererseits könnten (und dafür spricht deutlich mehr) abermalige langfristige Kapitalzuflüsse – auch aus dem Ausland – dafür gesorgt haben, dass der DAX durch die heimischen institutionellen Verkäufer nicht wirklich unter Druck geraten ist.

Der neuerliche Pessimismus bei den von uns befragten Akteuren fällt überdies in der Drei- und Sechs- Monatsbetrachtung recht moderat aus, dürfte dem DAX jedoch im Zweifel bei erneuten Kurseinbrüchen eine Stütze sein. Denn angesichts der negativen Erfahrungen, die die Pessimisten im zweiten Quartal dieses Jahres gemacht haben, sind diese Engagements wahrscheinlich vor dem Hintergrund getätigt worden, im Falle eines stärkeren Rücksetzers des DAX (unter 12.000) einen günstigeren Einstieg für bullishe Engagements zu finden. Kurzum: Es dürfte sich kaum um eine mittelfristig pessimistische Einstellung der Akteure handeln, sondern vielmehr um den Versuch, bei einer Fortsetzung der Aktien-Rallye mit nicht allzu schlechten Einstandspreisen mit von der Partie zu sein. Das größte Risiko ist für diese Akteure jedoch, dass die Party ohne sie stattfindet und die mit Pessimismus maskierten Möchtegern-Optimisten draußen bleiben müssen.

1. Juli 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

