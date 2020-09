Erneut tragen vor allem ausländische Investoren den Markt, wobei sie langsam die hiesigen anstecken. Kein gutes Zeichen, findet Joachim Goldberg.

Zusammenfassung

Abflauten ihrer Ausdauer zeigten diesmal die Pessimisten unter den mittelfristig orientierten hiesigen Anlegern. 6 Prozent der professionellen und 14 Prozent der privaten Anleger haben seit vergangenem Mittwoch ihre Short-Positionen geschlossen und immerhin 9 Prozent der Privaten auch Aktien gekauft. Da diese nicht so sehr ins Gewicht fallen, waren es für Joachim Goldberg vor allem internationale Investoren, die die Preise nach oben geschoben haben, nämlich um 135 Punkte im eher ruhigen Handel.

Nach Ansicht des Verhaltensökonoms steht ein Sinneswandel hinter der Bewegung in Form von langsam aufkeimendem Konjunkturpessimismus. Das seien aber keine richtig guten Nachrichten für den DAX. An der Unterseite fehle nun Unterstützung. Steige der Optimismus weiter, müsste man langsam anfangen, sich um den DAX Sorgen zu machen.

16. September 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit unserer vergangenen Stimmungserhebung hat der DAX lediglich eine Handelsbandbreite von etwas mehr als 2 Prozent produziert – eine vergleichsweise enge Spanne, die man normalerweise eher während der Sommerferien erwarten würde. Immerhin hat das Börsenbarometer per Saldo noch ein Plus von 1,2 Prozent in der Punktbetrachtung zugelegt. Sicherlich ist die relative Ruhe auch der heute endenden Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) zuzuschreiben. Aber es hätte dennoch etwas mehr Schwung in der leichten Aufwärtsbewegung geben können. Nicht etwa aus Sentiment-technischer Sicht. Aber sofern man der jüngsten Fondsmanager-Umfrage der Bank of America (BofA) Vertrauen schenken mag, gehen nun immerhin netto 84 Prozent der Fondsmanager – also der Saldo aus denjenigen, die das glauben, abzüglich derjenigen, die das nicht tun – davon aus, dass sich das globale Wachstum in den kommenden zwölf Monaten verbessern wird. Netto 40 Prozent, so viele wie noch nie seit Beginn der Umfrage, glauben sogar an einen starken Wachstumsschub. Das Gros (netto 58 Prozent der Befragten) ist außerdem davon überzeugt, dass sich die Aktien in einem Bullenmarkt befinden, während im Mai noch netto 68 Prozent der Fondsmanager von einer Rallye im Bärenmarkt sprachen!

Pessimisten zeigen Reaktion

Nun scheint sich dieser Optimismus zumindest ein wenig auch bei den von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren niedergeschlagen zu haben. Denn der Börse Frankfurt Sentiment Index ist gegenüber der Vorwoche um 7 Punkte auf einen Stand von -1 Punkt gestiegen. Somit verfügen die Pessimisten nur noch über eine hauchdünne Mehrheit, nicht zuletzt, weil es so etwas wie eine Einsicht gegeben zu haben scheint, dass Abwärtsbewegungen derzeit nicht weit genug tragen, um richtig Kapital aus ihnen schlagen zu können. Zumindest haben Pessimisten zum ersten Mal seit Wochen Reaktion gezeigt und ihre vermutlich unprofitabel gewordenen Engagements glattgestellt. Damit ist die Gruppe der Bären auf den niedrigsten Stand seit dem 25. März geschrumpft.

… bis hin zur Kapitulation (Privatanleger)

Eine ähnliche Entwicklung, wenngleich viel stärker, hat es auch bei den Privatanlegern gegeben. In diesem Panel hat tatsächlich eine Kapitulation der Pessimisten stattgefunden, so dass unser Börse Frankfurt Sentiment-Index um 23 Punkte auf einen Stand von +9 gestiegen ist. So hoch stand er zuletzt in diesem Jahr am Ende des Monats März. Dabei ist das Bärenlager um fast ein Drittel geschrumpft, wobei sich rund 65 Prozent der Abwanderer direkt zu den Optimisten bewegt und somit ihre Engagements um 180 Grad gedreht haben. Das Motiv für diesen Sinneswandel dürfte ähnlich wie bei den institutionellen Pendants gewesen sein, möglicherweise unterstützt durch einen neuen Konjunkturoptimismus.

International weniger gefragt

Bemerkenswert ist allerdings, dass sich die Kapitulation der Pessimisten nicht stärker in steigenden DAX-Kursen gezeigt hat. Die Ursache für diese recht überschaubare Reaktion mag auf Abflüsse langfristigen Kapitals zurückzuführen sein. Denn die vorgenannte BofA-Umfrage hatte außerdem ergeben, dass die internationalen Fondsmanager ihre deutlich Übergewichtung in Aktien der Eurozone zurückgenommen haben: Per Saldo erklärten nur noch 22 Prozent (Vormonat 33 Prozent) der Befragten, in Euro-Aktien übergewichtet zu sein.

Auch wenn die heutige Befragung absolut betrachtet nur bei den Privatanlegern einen neuen Optimismus erkennen lässt, ist dieser in der relativen Betrachtung auf Sicht von sechs Monaten erheblich ausgeprägter: Bei dieser Betrachtung ergeben sich sowohl für die privaten als auch für die institutionellen Investoren recht ähnliche Werte von +18 Punkten. Unter dem Strich sind dies keine richtig guten Nachrichten für den DAX. Denn künftig dürfte die Unterseite nicht mehr so gut wie zuvor unterstützt sein, weil die früheren Pessimisten beider Panels im Falle von Rücksetzern als Nachfrager ausfallen. Wäre der Optimismus bei den institutionellen Investoren größer, müsste man langsam anfangen, sich um den DAX Sorgen zu machen.

16. September 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 35% 36% 29% ggü. letzter Erhebung

+1% -6% +5%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.220 (+155 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -1 Punkt (Stand Vorwoche: -8 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 40% 31% 29% ggü. letzter Erhebung

+9% -14% +5%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.220 (+155 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +9 Punkte (Stand Vorwoche: -14 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.