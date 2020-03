Trotz der hohen Verluste am deutschen Aktienmarkt halten mittelfristig orientierte Anleger an ihren Long-Positionen fest. Was eine ernstzunehmende Bremse möglicher Erholungen bedeutet.

Zusammenfassung Auch wenn der DAX seit vergangenen Mittwoch noch mal gut 11 Prozent verloren hat, scheinen die professionellen Anleger noch keinen Boden zu sehen. 2 Prozent haben Aktien verkauft, 7 Prozent sind short gegangen. Allerdings steht der Sentiment-Index mit +23 Prozent noch ziemlich weit oben. Anders die privaten Anleger, von denen einige Gewinne aus Short-Positionen mitgenommen, die aber sonst recht wenig gemacht haben.Besonders die Zuversicht der Profis findet Joachim Goldberg kritisch. Der Verhaltensökonomon vermutet, dass sie auf die positiven Impulse geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen setzen. Diese institutionellen Investoren sind für Goldberg eine ernstzunehmende Belastung für die Preise deutscher Bluechips. Bei einer signifikanten Erholung rechnet er ab 11.700 Punkten mit massiven Verkäufen der Long-Positionen.

11. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Als ob die Corona-Krise für die Aktienmärkte nicht schon Belastung genug wäre, kam seit unserer Stimmungsumfrage in der Vorwoche noch eine weitere Bürde für die Börsianer hinzu. Die Rede ist vom Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Denn letztlich war der massive Sturz der Rohölpreise von zeitweise mehr als 30 Prozent zu Beginn der Woche eine Art Brandbeschleuniger für die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks. Und wenn wir heute für den DAX gegenüber der Vorwoche in der Punktbetrachtung ein Minus von 11,2 Prozent feststellen, so lässt sich anhand dieses Verlusts nur erahnen, mit welchen massiven Kursschwankungen die Börsianer in der Zwischenzeit zu kämpfen hatten.

Dennoch kommen etwaige „Medikamente“ gegen die massiv eingebrochenen Aktienkurse nur zögerlich zum Einsatz. Hatte man vor etwas mehr als einer Woche noch damit gerechnet, dass die Notenbanken womöglich konzertiert gegen die befürchteten Konjunktureinbrüche infolge der Corona-Epidemie vorgehen würden, wurden weitere Maßnahmen nach den Zinssenkungen der US-Notenbank sowie der Zentralbanken Kanadas und Australiens nur zögerlich erkennbar. Immerhin hat heute die Bank of England überraschend in einer außerplanmäßigen Sitzung ihren Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt. Für morgen rechnen die Akteure mit geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Aber Zentralbanker wie Börsianer sind sich darüber einig, dass eher früher als später fiskalpolitische Schritte folgen müssen.

Den Ausstiegsknopf nicht gedrückt

Dieses „Prinzip Hoffnung“ scheint auch bei den von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Anlegern immer noch wirksam zu sein. Zwar ist der Optimismus, gemessen an unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index, im Vergleich zur Vorwoche um 9 Punkte auf einen neuen Stand von +23 gefallen. Aber nicht etwa, weil eine größere Zahl von Optimisten auf den Panikknopf gedrückt hätte. Vielmehr halten diese immer noch eine „absolute Mehrheit“, während sich allerdings die Gruppe der Pessimisten vergrößert hat. Mit anderen Worten: Trotz des deutlichen DAX-Kurseinbruchs scheint der Durchhaltewillen der Optimisten ungebrochen. Zumal man sich von den Maßnahmen von Seiten der Politik und der Zentralbanken noch einige positive Impulse für die Aktienmärkte verspricht.

Bei den Privatanlegern stellen wir unterdessen eine Entwicklung in die andere Richtung fest, da der Börse Frankfurt Sentiment-Index in diesem Panel um 4 Punkte auf einen Stand von +10 gestiegen ist. Allerdings sind die Wanderungen zwischen den einzelnen Gruppierungen sehr übersichtlich, und der Zuwachs im Sentiment-Index verdankt sich im wesentlichen Gewinnmitnahmen ehemaliger Short-Positionierungen.

Immer noch belastet

Nun wird die derzeitige DAX Entwicklung von den Kommentatoren gerne mit den Crashs von 1929 und 2008 (als Folge der damaligen Subprime-Krise) verglichen. Obgleich derartige Vergleiche meist hinken und daher nicht viel nützen, zeigt die heutige Marktentwicklung zumindest stimmungstechnisch eine gewisse Parallele mit derjenigen vom Jahr 2008: Damals wie heute haben wir relativ hohe Sentiment-Werte trotz teils saftiger Kursverluste verzeichnet. Immerhin hat sich die Stimmungskluft zwischen privaten und institutionellen Anlegern wieder verringert. Und in der relativen Betrachtung über mehrere Monate hinweg ist der Optimismus der Privatanleger sogar noch als mäßig zu bezeichnen. Nicht so die Zuversicht, die bei den institutionellen Marktteilnehmern anzutreffen ist. Zumal sich die Gruppe derjenigen, die immer noch und trotz mittlerweile massiver Kursverluste auf deutlichere Erholungen wartet, per Saldo fast nicht bewegt hat. Eine Gruppe, die für den DAX eine Belastung bleiben wird. Und sollte es tatsächlich zu einer signifikanten Erholung an den Aktienmärkten (ca. 11.700 DAX-Zähler) kommen, werden sich die Durchhaltewilligen von heute alsbald von ihren Engagements – auch unter Inkaufnahme von Verlusten – trennen. Kurzum: Die Hoffnung vieler Akteure, es werde sich noch alles zum Besten wenden, ist immer noch zu groß.

11. März 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 50% 27% 23% ggü. letzter Erhebung

-2% +7% -5%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.700 (-1350 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +23 Punkte (Stand Vorwoche: +32 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 46% 36% 18% ggü. letzter Erhebung

+1% -3% +2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.700 (-1350 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +10 Punkte (Stand Vorwoche: +6 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

