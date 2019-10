Auf steigende Aktienpreise reagierte der Überschuss an Pessimisten notgedrungen mit Glattstellungen. Die Stimmung ist aber weiterhin eher schlecht, was für deutsche Bluechips eher nützlich sein könnte.

Zusammenfassung

Entgegen der Erwartung steigender Preise wurden nach Ansicht von Joachim Goldberg 15 Prozent der professionellen Bären aus ihren Short-Positionen an die Seitenlinie getrieben. Der Sentimentindex dieser Anlegergruppe ist mit -13 Prozent zwar immer noch negativ, aber deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Der DAX ist im Wochenverlauf vorübergehend um 2,4 Prozent gestiegen. Von den privaten Anlegern haben einige Gewinne aus Long-Engagements mitgenommen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht nun mit -10 Punkten in der Nähe der Profis. Entsprechend stellen die Pessimisten sowohl bei den institutionellen als auch bei den privaten Investoren immer noch die Mehrheit, wie der Verhaltensökonom betont.

Er erwartet, dass die Pessimisten nur nach Überwinden des dreifachen Hochs von knapp 12.500 DAX-Zählern das Handtuch werfen würden. Dort sei der DAX zum dritten Mal gestoppt worden. Gewinnmitnahmen dieser Bären sieht Goldberg ab 11.900/11.950 Punkten. Leider sei von der "potenziell großen Nachfrage der Vorwoche ein guter Teil weggebrochen", in Summe sehe die Situation aber nicht schlecht für deutsche Aktien aus.

2. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Viele Börsianer dürften es seit unserer vergangenen Stimmungserhebung nicht leicht gehabt haben. Zum einen, weil sich seither die hiesigen Aktienindizes wie der DAX oder der Euro Stoxx 50 bis zum vergangenen Wochenende deutlich besser als etwa der breitgestreute US-Aktienindex S&P 500 geschlagen hatten. Eigentlich eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass am vergangenen Freitag Medienberichte die Runde machten, denen zufolge die Trump-Administration über eine mögliche Beschränkung der US-amerikanischen Kapitalströme in Richtung China nachdenken soll. Zwar wurden diese Berichte später teilweise wieder dementiert, doch scheint es ohnehin bei den Akteuren hierzulande keine größeren Reaktionen hervorzurufen. Andererseits schlugen sich in dieser Woche schlechte Wirtschaftsprognosen gleich zweimal in den Aktienkursen nieder. Am Montag, als durchsickerte, dass führende Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognosen für Deutschland für das laufende und das Jahr 2020 zurücknehmen würden, und heute, als das daraus resultierende Herbstgutachten offiziell publiziert wurde. Aber auch aus den USA gab es zuletzt bei den ökonomischen Daten nur Enttäuschendes (etwa der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe) zu vermelden.

Dass der DAX seit unserer vergangenen Stimmungserhebung vorübergehend um 2,4 Prozent zulegen konnte, dürfte sich auch dem Stimmungsumschwung der mittelfristig orientierten institutionellen Investoren verdanken, den wir heute feststellen konnten. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich von seinem tiefsten Stand seit dem Jahr 2010 aus der Vorwoche um 15 Punkte auf einen Indexwert von nunmehr -13 Punkte erholt. Dabei gab es interessanterweise so gut wie keine neuen bullishen Engagements zu vermelden. Vielmehr hat sich das Bärenlager um 15 Prozent aller Befragten reduziert, und diese haben sich zu der Gruppe der neutral gestimmten Akteure hinzugesellt. Hinter diesem Strom verbergen sich also keine Neuengagements, sondern lediglich Glattstellungen vormaliger Absicherungen und bearisher Positionen. Aber nur wer geschickt war, überstand diese Rückkaufaktion ohne Verluste. Besonders pikant: Die besagte Aufwärtsbewegung des DAX endete zum dritten Mal knapp vor 12.500 Zählern.

Privatanleger zuletzt günstiger positioniert

Bei den Privatanlegern ergaben sich naturgemäß nicht so starke Positionsverschiebungen. Denn diese Anlegergruppe hatte sich in der Vorwoche längst nicht so stark wie ihre institutionellen Pendants positioniert. Tatsächlich bewegte sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index der Privatanleger sogar in die andere Richtung, so dass sich ein Rückgang um 7 Punkte auf einen Stand von -10 Punkte ergab. Ursache: Eine kleine Gruppe vormals bullish eingestellter Marktteilnehmer hat wohl angesichts des temporären Kursanstiegs des DAX Gewinne mitgenommen und ist direkt auf die Bärenseite gewechselt.

Damit hat sich zum einen die deutliche Stimmungskluft zwischen Institutionellen und Privatanlegern praktisch in Luft aufgelöst. Bemerkenswert erscheint dabei, dass sich der Stimmungsumschwung bei den institutionellen Marktteilnehmern nicht in einer massiven Short-Squeeze jenseits der von uns anvisierten 12.400 DAX-Zähler entladen hat. Vielmehr kam es offensichtlich bereits zuvor zu einem auf drei Handelstage verteilten Rückzug der vormaligen Bären, deren Gruppe sich übrigens genau auf das Niveau von vor zwei Wochen reduziert hat. Dennoch: Die Pessimisten stellen sowohl bei den institutionellen als auch bei den privaten Investoren immer noch die Mehrheit. Eine Mehrheit, die vermutlich nur nach Überwinden des dreifachen Hochs von knapp 12.500 DAX-Zählern das Handtuch werfen würde. Oder im Falle eines weiteren Rücksetzers in Richtung 11.900/11.950 Punkte möglicherweise als Käufer aktiv würde. Die heutige Stimmungserhebung lässt auf jeden Fall vermuten, dass von der potenziell großen Nachfrage der Vorwoche ein guter Teil weggebrochen ist, aber der DAX dennoch nicht auf völlig verlorenem Posten steht.

2. Oktober 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 26% 39% 35% ggü. letzter Erhebung

+-0% -15% +15%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.150 (-50 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -13 Punkte (Stand Vorwoche: -28 Punkt)

Bullish Bearish Neutral Total 34% 44% 22% ggü. letzter Erhebung

-3% +4% -1%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.150 (-50 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -10 Punkte (Stand Vorwoche: -3 Punkt)

