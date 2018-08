Der DAX bewegt sich auf der Stelle, dennoch sind eine ganze Reihe Anleger jetzt long, bzw. haben ihre bearishen Positionen aufgegeben. Kein gutes Zeichen.

Zusammenfassung

Anscheinend haben hiesige mittelfristig orientierte Anleger den im Verlauf tieferen DAX-Stand genutzt, günstig einzusteigen. Immerhin 11 Prozent der professionellen Anleger haben gekauft und 6 Prozent der privaten Anleger. Letztere hätten vor allem die Gelegenheit genutzt, ohne Verluste aus ihren Short-Positionen heraus zu kommen, vermutet Joachim Goldberg. Ganze 10 Prozent haben Leerverkäufe glatt gestellt.

Für den Verhaltensökonom sind weiterhin kurstechnische Überlegungen ausschlaggebend, keine fundamentalen. Und da stört ihn der Optimismus, der mit +25 bzw. +11 Punkten relativ hoch sei. Goldberg befürchtet, dass 2 Prozent reichen, die Käufer der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen zu verleiten. Nach unten fehle nun ein spürbarer Teil der potentiellen Unterstützung durch Nachfrage. Alles in allem eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen ohne echten Zuschlag.

22. August 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Dies- und jenseits des Atlantiks scheint es zwei verschiedene Börsenwelten zu geben. Während in den USA etwa der breit gestreute S&P 500 gestern ein neues Allzeithoch markierte, tun sich die Börsianer hierzulande mit dem DAX recht schwer. Und fast gewinnt man den Eindruck, als ob sich die Kommentatoren hierzulande die jüngsten Tiraden Donald Trumps vom Wochenbeginn besonders schwer zu Herzen genommen haben. Sei es der Versuch des US-Präsidenten, abermals sein Unbehagen gegenüber der Politik der Zinserhöhungen der US-Notenbank lautstark zum Ausdruck zu bringen, so dass man dies fast schon als Versuch der Einflussnahme auf die Fed bewerten könnte. Oder die eigentlich altbekannte Beschuldigung Trumps, China und Europa würden ihre Währungen manipulieren. Ganz zu schweigen von seinen Zweifeln am Erfolg der ersten Sondierungen zwischen Vertretern Chinas und der USA als Basis für weiterführende Gespräche auf höchster Ebene zur Beilegung des Handelskonflikts.

Zumindest ist es etwas verwunderlich, dass der DAX nicht richtig performen will, obwohl z.B. die Renditen italienischer Staatsanleihen als ein Krisenbarometer sich seit drei Tagen wieder deutlicher auf dem Rückzug befinden. Und auch aus der Türkei sind aufgrund von Feiertagen in dieser Woche richtig massive Negativschlagzeilen wohl vorerst nicht zu erwarten.

Dass der Optimismus der von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren dennoch gegenüber der Vorwoche deutlich gestiegen ist, dürfte wohl weniger fundamentalen als eher kurstechnischen Erwägungen geschuldet sein. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist gegenüber der Vorwoche um 19 Punkte auf einen Stand von +25 Punkte gestiegen. Dabei zeigt die Wanderung überwiegend vom Bären- ins Bullenlager, dass viele Akteure die seit unserer vergangenen Erhebung um zeitweise bis zu 2,3 Prozent günstigeren DAX-Stände für einen neuerlichen Einstieg genutzt haben dürften.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Privatanlegern festzustellen, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index um 16 Punkte auf einen Stand von +11 Punkte gestiegen ist. Dabei hat sich nach dem neuerlichen Rückgang des DAX während des Berichtszeitraums das Lager der Pessimisten deutlich verringert: Für 10 Prozent aller Befragten scheint sich überwiegend das Warten auf schwächere Kurse gelohnt zu haben, so dass die zum Teil seit Wochen schiefliegenden Absicherungen und Short-Positionierungen nun endlich verlustfrei eingedeckt werden konnten. Und zwar unbeachtlich etwaiger fundamentaler Erwägungen.

Hoher relativer Optimismus

Obgleich der Optimismus bei den Privatanlegern und bei den institutionellen Investoren gestiegen ist, hat sich der Abstand zwischen beiden Panels weiter vergrößert. Ganz einfach, weil die institutionellen Investoren unter dem Strich viel bullisher als ihre privaten Pendants sind. Der Optimismus des Börse Frankfurt Sentiment-Index befindet sich bei jener Gruppierung mit +25 Punkten absolut betrachtet dennoch nur auf dem bislang vierthöchsten Stand seit Jahresbeginn.

In der relativen Betrachtung scheinen sich diese Investoren jedoch fast ein wenig im Optimismus zu baden. Denn in der sechsmonatigen relativen Betrachtung befindet sich der Index auf dem höchsten Stand dieses Jahres! Damit ist der Optimismus für unseren Geschmack zuletzt etwas zu hoch ausgefallen. Nicht nur, weil die jüngsten Käufer dem DAX ohnehin nicht allzu lange die Treue halten und sich wahrscheinlich spätestens 2 Prozent höher (ausgehend von 12.490 Zählern) in Form von Gewinnmitnahmen wohl wieder vom DAX verabschieden werden. Auf der anderen Seite hat sich die verbleibende Nachfrage heimischer Akteure deutlich verringert und müsste im Falle eines größeren Rückschlags des Börsenbarometers durch ausländisches oder frisches langfristiges Kapital verstärkt werden. Deswegen hat sich die Sentiment-technische Position des DAX gegenüber der Vorwoche deutlich verschlechtert.

22. August 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de