Die Profis haben zum Jahreswechsel ihre Performance aufgehübscht und die Privatanleger Gewinne mitgenommen. Nun sitzt die Referenz für Wohl und Wehe 2021 einige Punkte tiefer.

Zusammenfassung

Vor allem professionelle Anleger fallen bei der heutigen Stimmungserhebung durch einen krassen Meinungswechsel auf. 27 Prozent haben Aktien verkauft, 12 Prozent sind direkt short gegangen. Der Sentimentindex fällt um 39 (!) auf -16 Punkte. Zwar verursacht die Nachrichtenlage nach Ansicht von Joachim Goldberg wohl eine gewisse Skepsis. Aber unterm Strich seien es vermutlich Verschönerungskäufe vor dem Jahreswechsel gewesen. Nun stünden die Uhren wieder auf Null.

Anders die Privatanleger, die in Teilen Gewinne mitgenommen hätten. 7 Prozent weniger auf der Long- und 9 Prozent mehr auf der Short-Seite drücken den Sentimentindex dieser Gruppe auf +9 Punkte. In Summe sieht der Verhaltensökonom stimmungstechnisch eine gute Ausgangslage. Nach unten sei zwischen 13.250 und 13.300 Punkten mit Rückkäufen zu rechnen.

6. Januar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nun liegt unsere letzte Stimmungserhebung bereits einige Zeit zurück; sie datiert vom 16. Dezember 2020. Und in der Woche vor Weihnachten konnte man eine durchweg positive Stimmung für Aktien feststellen: Bei den internationalen Fondsmanagern fast schon euphorisch, aber hierzulande vergleichsweise optimistisch mit angezogener Handbremse. Dies dürfte dazu geführt haben, dass bis zum Jahresende hier und da noch Adjustierungen von Positionen vorzunehmen waren, die dem DAX immerhin ein neues Allzeithoch bescherten.

Dass die zwischenzeitlichen Kursgewinne von rund 2,6 Prozent seit der vergangenen Erhebung im neuen Jahr bislang nicht konserviert werden konnten, mag zumindest kurzfristig den Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia geschuldet sein, die vielerorts mit Spannung erwartet wurden. Denn der Ausgang dieser Wahlen würde die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat möglicherweise verändern und letztlich darüber entscheiden, ob der designierte Präsident Joe Biden in Zukunft gegen eine republikanische Senatsmehrheit oder mit Unterstützung der eigenen Partei, den Demokraten, regieren könnte. Ob Letzteres der Fall sein würde, stand indes bis zum heutigen Erhebungsende noch nicht fest.

Deutlicher Stimmungswechsel

Trotz dieser noch offenen Stichwahl hat sich die Stimmung der von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren gegenüber der letzten Erhebung aus dem Vorjahr drastisch verschlechtert. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 39 Punkte auf einen Stand von -16 regelrecht abgestürzt.

Auf den ersten Blick zumindest könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass plötzlich Panik aufgekommen sei, zumal sich das Bullenlager um mehr als die Hälfte auf einen Stand von 25 Prozent aller Befragten reduziert hat. Allerdings trägt diese Veränderung zu großen Teilen dem Umstand Rechnung, dass mit dem Jahreswechsel vielerorts die Uhren gewissermaßen auf null gestellt werden und bis dato aufgelaufene Gewinne und Verluste mental ausgebucht werden. Deswegen kann von plötzlich aufgekommener Panik keine Rede sein, bestenfalls von einer gewissen Skepsis.

Tatsächlich dürfte dem letzten Referenzpunkt von 2020, dem Jahresschlusskurs von rund 13.720 DAX-Zählern, für die künftige Wahrnehmung von Gewinnen und Verlusten die eigentliche Bedeutung zukommen.

Privatanleger vergleichsweise gelassen

Für diese Interpretation spricht auch die Stimmungsentwicklung bei den Privatanlegern, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index zwar ebenfalls, auf einen Stand von +9, gesunken ist, wobei das Minus mit 16 Punkten aber vergleichsweise gering ausgefallen ist. Angesichts des seit der vorherigen Erhebung vom 16. Dezember zwischenzeitlich erreichten neuen Allzeithochs (rund 13.907 Zähler) zeigen die Verschiebungen zwischen den einzelnen Gruppen, dass es nicht nur zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Vielmehr haben sich die abgewanderten Bullen direkt zu den Pessimisten gesellt und somit ihre Engagements um 180 Grad auf „short“ gedreht.

Mit der heutigen Befragung hat sich also eine deutliche Stimmungskluft zwischen institutionellen und privaten Investoren aufgetan. Nicht zuletzt, weil der Bilanzstichtag insbesondere für die institutionellen Anleger eine besondere Rolle gespielt haben mag und mit dem neuen Jahr automatisch eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Und so ist es auch verständlich, wenn die institutionellen Investoren gerade angesichts der per Saldo guten DAX-Performance des Vorjahres am Anfang etwas vorsichtiger agieren. Für die Privatanleger dürfte der Jahresultimo indes weitaus weniger bedeutend gewesen sein, aber dennoch mancherorts zu Gewinnmitnahmen gereizt haben. Vielleicht nicht einmal primär wegen vorgenannter US-Stichwahl, sondern womöglich auch unter dem Eindruck der jüngsten hiesigen Verlängerung bzw. Verschärfung des Covid-19-Lockdowns.

Für den DAX ergibt sich damit eine insgesamt günstige Situation, denn im Falle von größeren Rücksetzern würden die Pessimisten von heute dem DAX in Form von Rückkäufen, möglicherweise zwischen 13.250 und 13.300 Zählern, eine gute Stütze sein.

6. Januar 2021, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 25% 41% 34% ggü. letzter Erhebung

-27% +12% +15%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Erhebung): 13.660 (+110 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -16 Punkte (Stand vergangene Erhebung: +23 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 44% 35% 21% ggü. letzter Erhebung

-7% +9% -2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Erhebung): 13.660 (+110 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +9 Punkte (Stand vergangene Erhebung: +25 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.