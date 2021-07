Zurzeit seitwärts, auf längere Sicht bergauf bewegt sich der Aktienmarkt, anhaltend schlecht dagegen die Stimmung der Anleger. Was dies für deutsche Aktien bedeutet, weiß Joachim Goldberg.

Zusammenfassung

"Sommerträgheit" attestiert Joachim Goldberg dem Markt angesichts der geringen Handelsbreite von 1,9 Prozent in der zurückliegenden Beobachtungswoche. In den vergangenen sechs Monaten haben deutsche Bluechips um 14 Prozent zugelegt. Und die professionellen Anleger sich meist auf der anderen Seite positioniert. So auch diese Woche mit einem Zuwachs von 6 Prozent bei den Bären und einem Sentiment-Index von -4 Punkten. Leicht optimistischer äußern sich private Anleger mit einem Stand des Stimmungsbarometers bei +7 Punkten. "Ohne Halbjahresdruck", erinnert der Verhaltensökonom.

Unter dem Strich habe sich die Lage für den DAX minimal verbessert. Es seien aber nicht die hiesigen Anleger, die die nächste Trendbewegung auslösen könnte. Keine "großen Schieflagen", was für weitere Seitwärtsbewegung spreche. Allerdings bewertet Goldberg das Risiko von Kapitalabflüssen höher als die Chance neuerlicher Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. Mit heimischer Nachfrage rechnet er an der Unterseite frühestens ab 15.150 und 15.200 Punkten.

30. Juni 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Handelsgeschehen rund um die deutschen Standardwerte hat sich seit unserer vergangenen Erhebung deutlich beruhigt. Zum einen, weil es auf der Inflationsseite sowohl in den USA als auch hierzulande wenig Neues und Wegweisendes an ökonomischen Daten gab. Zum anderen mag eine gewisse Sommerträgheit oder auch der bevorstehende Halbjahresultimo dafür gesorgt haben, dass sich das Handelsgeschehen seit vergangenem Mittwoch in einer Bandbreite von weniger als 1,9 Prozent abgespielt hat.

Apropos Halbjahresultimo: Gemessen an unserem Kurs zum Erhebungszeitpunkt hat der DAX in diesem Jahr eine eindrucksvolle Performance von +14 Prozent hingelegt – fast ein Drittel davon entstand im abgelaufenen Quartal. Blickt man dabei jedoch auf die Stimmung der Investoren während der vergangenen drei Monate, war diese vor allen Dingen bei den von uns befragten institutionellen Investoren in Relation dazu zu schlecht. Denn seit Mitte April ist das Dreimonats-Mittel unseres Börse Frankfurt Sentiment-Index fast durchweg gefallen. Mit anderen Worten: Man hat sich höchstwahrscheinlich über weite Strecken immer wieder gegen den Anstieg des DAX positioniert.

Privatanleger insgesamt optimistischer

Nun haben sich mit der heutigen Sentiment-Erhebung erneut die Pessimisten unter den institutionellen Investoren mit mittelfristigem Handelshorizont durchgesetzt. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 9 Punkte auf einen Stand von -4 zurückgegangen. Die neuen Skeptiker rekrutieren sich dabei zur Hälfte aus vormals bullish orientierten Investoren, die sich im Rahmen von Gewinnmitnahmen – vielleicht auch aufgrund des Halbjahresultimos – mit vergleichsweise geringen Profiten zufriedengeben mussten. Die andere Hälfte der neuen Bären entstand aus Neupositionierungen, möglicherweise in der Nähe des Wochenhochs vom gestrigen Handelstag.

Anders gestaltet sich indes das Stimmungsbild bei den Privatanlegern, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index abermals angezogen hat und mit einem Plus von 3 Punkten nunmehr bei +7 notiert. Allerdings sind die Verschiebungen zwischen den einzelnen Lagern nicht nennenswert, so dass sich die Gruppe der Optimisten gerade einmal um einen Prozentpunkt erhöht hat. Per Saldo lässt sich festhalten, dass die Privatanleger im abgelaufenen Quartal im Durchschnitt deutlich optimistischer waren als ihre institutionellen Pendants. Allerdings befindet sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index auch in diesem Panel im Dreimonats-Durchschnitt auf dem Rückzug.

Nächster DAX-Impuls aus dem Ausland?

Während sich also bei den institutionellen Investoren der heutige Börse Frankfurt Sentiment-Index absolut in negativem Terrain befindet, sieht die Situation in der relativen Betrachtung etwas besser aus. Auf Sicht von drei Monaten kann man immer noch von einem leichten Optimismus sprechen, auf Sechs-Monatssicht ist die stimmungstechnische Lage als neutral einzustufen.

Unter dem Strich hat sich die Lage für den DAX durch die heutige Sentiment-Erhebung minimal verbessert, aber die Gesamtsituation deutet derzeit nicht darauf hin, dass heimische Investoren die nächste Trendbewegung beim Börsenbarometer auslösen werden. Dazu mangelt es wahrscheinlich an großen Schieflagen, so dass allein aus dieser Sicht von einer Seitwärtsentwicklung des DAX auszugehen ist. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass internationale Fondsmanager zuletzt in Aktien der Eurozone – etwa gemessen an der vergangenen Umfrage der Bank of America – vergleichsweise deutlich übergewichtet waren, so dass das Risiko von Kapitalabflüssen höher als die Chance neuerlicher Kapitalzuflüsse zu bewerten ist. Auf jeden Fall ist heimische Nachfrage an der Unterseite frühstens zwischen 15.150 und 15.200 Zähler zu erwarten.

30. Juni 2021, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.