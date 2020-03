Anleger reagieren auf die starken Verluste mit Optimismus, was den Aktienmarkt nach Ansicht von Goldberg in eine "bedrohliche" Lage bringt.

Zusammenfassung Deutsche Aktien scheinen noch ihren Boden zu suchen – seit vergangenen Mittwoch mussten nochmal 480 DAX-Punkte dran glauben – und die Anleger reagieren mit steigendem Optimismus. Zumindest die professionellen, von denen 6 Prozent Blue-chips gekauft und 12 Prozent ihre Short-Positionen geschlossenen haben. "Tiefer wird's wohl nicht gehen", sieht Joachim Goldberg als Erwartung dahinter. Das hebt den Sentiment-Index auf 32 Punkte. Was die vorsichtigeren Privatanleger nicht aufwiegen können, deren Stimmung mit +6 Punkten moderat bleibt.Der Verhaltensökonom erinnert an eine ähnliche Situation 2018, in der der Index dann nochmal 10 Prozent abgegeben hat. Geschichte müsse sich nicht wiederholen, dennnoch findet Goldberg den Optimismus besorgniserregend. Das Verkaufspotenzial an der Oberseite begrenze die Preise bei 12.500 Punkten. Er hofft, dass der "Mut von heute nicht in Verzweiflung umschlägt", falls der DAX weiter falle.

4. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Angst vor den weltweiten ökonomischen Folgen der Corona-Virus-Epidemie hat seit der vergangenen Stimmungserhebung dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte jenseits und diesseits des Atlantiks einen massiven Abverkauf hinnehmen mussten. Aber es waren nicht nur die massiven Kurseinbrüche an den Aktienmärkten (hierzulande von zeitweise mehr als 2000 DAX-Zählern seit dem Allzeithoch vom 19. Februar), die die G7-Finanzminister und Notenbanker zu einer für gestern einberufenen Telefonkonferenz zusammenführten. Vielmehr sorgte auch die bislang ungebremst steigende Infektionsrate mit dem Corona-Virus für diese am Ende dann allerdings wenig aussagekräftige Konferenz.

Immerhin senkte die US-Notenbank gestern dann doch noch überraschend, weil außerplanmäßig, den Leitzins um 50 Basispunkte. Eine Maßnahme, die als Resultat vor allem in den USA einen erneuten Abverkauf an den Aktienmärkten zeitigte. Einerseits hatte die Fed die Hoffnung vieler Akteure auf eine rasche und außerplanmäßige Zinssenkung erfüllt. Aber vielerorts wurde sofort Kritik laut. Die einen verlangen nun noch weitere Zinssenkungen. Die anderen werfen der Notenbank hingegen vor, sie habe übereilt ihr Pulver verschossen. Für die Europäische Zentralbank versprach deren Präsidentin, Christine Lagarde, gestern, noch vor dem Zinsschritt der Fed, man werde „geeignete und zielgerichtete Maßnahmen“ ergreifen.

Fast alles auf eine Erholung gesetzt

Unterdessen scheint die von uns wöchentlich befragten mittelfristig orientierten Investoren der Mut keineswegs verlassen zu haben. Denn trotz des abermaligen Kursverlustes des DAX von 3,8 Prozent im Punktvergleich gegenüber der Vorwoche ist der Optimismus, gemessen an unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index, noch einmal deutlich um 18 Punkte auf einen neuen Stand von +32 Punkte gestiegen – so hoch wie während des ganzen Jahres 2019 nicht gesehen. „Tiefer geht es nicht mit dem DAX“, wird wohl das Motto gewesen sein, mit dem sich mehr als ein Drittel der bisherigen Bären zu gleichen Teilen in die Gruppen der Optimisten und der neutral gestimmten Akteure einreihten. Mit anderen Worten: Absicherungen und Shortpositionen sind von den betroffenen Investoren mit Gewinn glattgestellt und teilweise direkt in bullishe Engagements gedreht worden.

Privatanleger weitaus vorsichtiger

Weniger dramatisch gestaltet sich indes die Situation bei den Privatanlegern, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index gerade einmal um 3 Punkte auf einen neuen Stand von +6 gestiegen ist, weil ein paar bearishe Engagements vermutlich zwecks Gewinnmitnahmen glattgestellt wurden. Die Gruppe der Optimisten blieb unterdessen unverändert und macht immerhin 45 Prozent der Befragten dieses Panels aus.

Mit der heutigen Befragung ist ein eklatanter Stimmungsunterschied zwischen privaten und institutionellen Anlegern zu Tage getreten. Während erstere moderat optimistisch, im mehrmonatigen Vergleich eigentlich neutral gestimmt sind, sind die die Institutionellen – entgegen der verbreiteten Skepsis vieler Kommentatoren – richtig optimistisch. Einen höheren Börse Frankfurt Sentiment-Index haben wir zuletzt nur am 28. November 2018 (+50!) gemessen, damals innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrends. Seinerzeit konnte sich das Börsenbarometer tatsächlich in der Folge noch um 1,6 Prozent erholen, um dann bis Ende 2018 in der Spitze noch einmal um mehr als 10 Prozent zu fallen.

Nun muss sich die Geschichte so nicht wiederholen, aber der derzeitige Optimismus ist durchaus besorgniserregend. Zumal die Optimisten der Vorwoche per Saldo trotz eines zwischenzeitlichen massiven Kurseinbruchs immer noch an ihren Engagements festhalten. Damit ist das Potenzial an der Oberseite sowohl durch die mögliche Glattstellung dieser Schieflagen (vermutlich oberhalb von 12.500 DAX-Zählern) als auch durch die neu hinzugekommenen Optimisten von heute begrenzt. Denn es ist nicht anzunehmen, dass diese Optimisten dem DAX tatsächlich längerfristig die Treue halten werden. Bleibt zu hoffen, dass der Mut von heute nicht in Verzweiflung umschlägt, falls der DAX einen neuen Schlag hinnehmen müsste.

4. März 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 52% 20% 28% ggü. letzter Erhebung

+6% -12% +6%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.050 (-480 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +32 Punkte (Stand Vorwoche: +14 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 45% 39% 16% ggü. letzter Erhebung

+0% -3% +3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.050 (-480 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +6 Punkte (Stand Vorwoche: +3 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

