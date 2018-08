ZusammenfassungNach dem Eindruck hartnäckiger Neutralität deutscher Anleger hat sich das Bild mit der heutigen Umfrage leicht gewandelt. 11 Prozent der professionellen Investoren und 4 Prozent der privaten haben seit vergangenen Mittwoch DAX-Aktien gekauft. Die Mehrheit davon war zuvor nicht im Markt. Zudem sind von den Profis 4 Prozent aus ihren Short-Engagements heraus gegangen. Das hebt die Sentiment-Indizes auf +14 bzw. +4 Punkte bei den Privaten.Deutsche Aktien haben im betrachteten Zeitraum 120 DAX-Punkte zugelegt. Joachim Goldberg nimmt wahr, dass politische Faktoren wie Handelszölle und Zinssätze die Anleger im Moment scheinbar kaum beeinflussen. Die professionellen Investoren seien deutlich aktiver, der Verhaltensökonom vermutet, dass etwa 10 Prozent dieser Gruppe die Kursschwankungen zu schnellen Gewinnen nutzen wollten. Bei den Privatanlegern bleibt die Gruppe der Pessimisten hartnäckig groß. Goldberg vermutet dahinter Short-Positionen im Minus, die man noch nicht aufgeben wolle. Insgesamt sei der aufkeimende Optimismus moderat, von Euphorie könne keine Rede sein und damit positiv für den DAX zu werten. 1. August 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch an große Zahlen können sich Börsianer offensichtlich gut gewöhnen. Die Rede ist von Medienberichten, wonach die USA offenbar planen, höhere Importzölle auf chinesische Einfuhren als ursprünglich geplant zu erheben. Dabei geht es - nachdem China-Importe seit heute im Volumen von möglicherweise insgesamt 50 Milliarden US-Dollar besteuert werden - nun um die nächsten 200 Milliarden US-Dollar. Diese ausgeweiteten Einfuhrzölle wurden nämlich von US-Präsident Donald Trump bereits für den Fall angedroht, dass China Vergeltungsmaßnahmen (woran es keinen Zweifel gibt) für die ersten von den USA erhobenen Strafzölle durchführen würde. War man bislang davon ausgegangen, dass eine Importsteuer von 10 Prozent auf dieses hohe Volumen von 200 Milliarden angewendet würde, soll dieser Satz nun dem Vernehmen nach viel höher ausfallen: 25 Prozent, also mehr als doppelt so viel wie ursprünglich angekündigt. Da jedoch diese Steuer auf chinesische Importe ohnehin erst frühestens Ende August in Kraft treten könnte, scheinen diese neuen Nachrichten zur Eskalation des US-chinesischen Handelskonflikts von den Akteuren nicht wahrgenommen zu werden.Nun ist der DAX gegenüber der Vorwoche in der Punktbetrachtung gerade einmal um 0,9 Prozent gestiegen, dennoch ist es beachtlich, dass sich die Stimmung der von uns befragten mittelfristig orientierten Investoren nach der neutralen Einstellung in der Vorwoche nun wieder deutlich aufgehellt hat. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 15 Punkte auf einen Stand von +14 Punkte gestiegen. Und dies, obwohl der DAX nur am vergangenen Mittwoch im Anschluss an unsere Stimmungserhebung eine günstige Kaufgelegenheit bot, als er nämlich zeitweise um 1,1 Prozent nachgab.Gut möglich, dass mit der Sitzung der Europäischen Zentralbank am vergangenen Donnerstag letzte Zweifel ausgeräumt wurden, dass die Leitzinsen womöglich früher als im September 2019 angehoben werden könnten. Die weiteren Ereignis-Risiken seit unserer vergangenen Erhebung betrafen ohnehin vornehmlich den US-Markt. Dennoch ist vorstellbar, dass etwa das dortige positiv aufgefallene Wirtschaftswachstum auch hierzulande für eine optimistischere Stimmung gesorgt hat. Auch wird kein Gegenwind für die Aktienmärkte von der heute stattfindenden Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank erwartet.

Gehemmte Kauffreude

Bei den Privatanlegern scheint die Kauffreude indes nach wie vor gehemmt. Unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist zwar zum sechsten Mal hintereinander gestiegen, dieses Mal um 3 Punkte auf einen Stand von +4 Punkte. Allerdings speist sich dieser Anstieg vornehmlich aus Investoren, die zuletzt an der Seitenlinie abgewartet hatten, während sich die Gruppe der Pessimisten nach wie vor ausgesprochen robust darstellt.Per Saldo wird zweierlei sichtbar. Zum einen, dass die Privatanleger nur einen ganz schleichenden Optimismus an den Tag legen, was dafür spricht, dass in dieser Gruppe immer noch Absicherungen bzw. Short-Positionen mit Buchverlusten vorhanden sein dürften. Auf der anderen Seite zeigen sich die institutionellen Anleger wesentlich aktiver. Zum vierten Mal hintereinander gab es nämlich einen deutlichen Stimmungsumschwung von mindestens 14 Punkten. Diese schnellen Positionswechsel dürften jedoch nicht immer einer Neueinschätzung der Lage am Aktienmarkt geschuldet sein. Vielmehr versucht eine größere Gruppe eher kurzfristig agierender institutioneller Akteure (etwa 10 Prozent der von uns befragten Teilnehmer) zwischenzeitliche Schwankungen des Börsenbarometers auszunutzen.Der zuletzt gezeigte Optimismus kann jedoch als immer noch moderat bezeichnet werden, zumal unsere Aufzeichnungen während der ersten vier Monate dieses Jahres teils deutlich höhere Werte (Maximum +33 Punkte) als den heute erhobenen Börse Frankfurt Sentiment-Index ausweisen. Von Euphorie kann also keine Rede sein, und der moderate Optimismus könnte sich im weiteren Verlauf durchaus noch als positiv für den DAX erweisen.Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg

Börse Frankfurt Sentiment-Index

Institutionelle Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 46% 32% 22% ggü. letzter Erhebung +11% -4% -7%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.800 (+120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +14 Punkte (Stand Vorwoche: -1 Punkte)

DAX-Entwicklung im betrachteten Zeitraum

Private Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 41% 37% 22% ggü. letzter Erhebung +4% +1% -5%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.800 (+120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +4 Punkte (Stand Vorwoche: +1 Punkte)

1. August 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positiven in negative Werte markiert die neutrale Linie. Die Werte des früheren Cognitrend Bull/Bear-Index sind auf die neue Skalierung umgerechnet worden.



