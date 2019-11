Sowohl professionelle wie private Anleger haben Short-Engagements aufgebaut, wobei die privaten Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich einer Fortsetzung der Herbstrally sind. Keine schlechte Ausgangslage, Ungemach droht lediglich seitens der Geopolitik.

Zusammenfassung Auch wenn der Rücksetzer des DAX mit -120 Punkten seit vergangenem Mittwoch ein nennenswerter war, sind die professionellen Anleger nicht eingestiegen, sondern haben vermehrt Short-Engagements aufgebaut. Nach Ansicht von Joachim Goldberg waren Aktien diesen Anlegern wohl noch nicht günstig genug. Oder das handelspolitische Geschehen schürt Skepsis. Mit 0 Punkten stehen die Erwartungen dieser Anlegergruppe genau auf der Grenze zwischen Optimismus und Pessimismus.Anders die Privatanleger, die zu großen Teilen noch an eine Herbstrally zu glauben scheinen, auch wenn von dieser Anlegergruppe ebenfalls 5 Prozent short gegangen sind. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht mit +16 Punkten aber noch deutlich auf der Bullenseite.Der Verhaltensökonom nimmt an, dass etliche der professionellen Anleger bei Kursverlusten ab 12.800–12.850 stützen könnten. Gefahr drohe aber bei ungünstigen Entwicklungen im Handelskonflikt, die ausländische Investoren "aus Gründen der Risikoaversion" aus den EU-Aktienmärkten vertreiben sollten.

20. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es ist schon bemerkenswert: Während die US-Aktienmärkte seit unserer Stimmungsumfrage vom vergangenen Mittwoch weiter haussierten, tat sich der DAX vergleichsweise schwer. Sowohl mit signifikanten Aufwärtsbewegungen als auch mit deutlichen Korrekturen, um Investoren möglicherweise zu einem noch halbwegs erträglichen Einstieg in den Aktienmarkt zu verhelfen. Nun hat es gestern tatsächlich noch ein neues Jahreshoch und heute den ersten nennenswerten Rücksetzer seit Beginn der eindrucksvollen Kursrallye des DAX am 4. Oktober gegeben. Eine Reaktion, die man sich vermutlich mancherorts sogar etwas früher erhofft hatte, da die Verhandlungen im US-chinesischen Handelsstreit während der vergangenen Tage bei genauerem Hinsehen keinen nennenswerten Fortschritt ergaben.

Im Gegenteil: Nicht wenige Beobachter befürchten nun, dass China seine Drohung wahrmachen könnte, gegen den gestern im US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf zur Unterstützung der „Menschenrechte und Demokratie“ in Hongkong vorzugehen. Die teils abweichende Gesetzesvorlage, die bereits das Repräsentantenhaus passiert hatte, muss zwar noch mit derjenigen des Senats in Einklang gebracht werden, könnte aber nach Inkrafttreten, so die Sorge mancher Akteure, die Verhandlungen im Handelsstreit gefährden. Die Reaktion des Börsenbarometers war jedenfalls eindeutig – es fiel zum Erhebungszeitpunkt auf den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen zurück.

Auch der Optimismus der mittelfristig orientierten institutionellen Marktteilnehmer, der trotz der wochenlangen Rallye noch vergleichsweise zurückhaltend war, hat sich nunmehr ganz in Luft aufgelöst. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 7 Punkte exakt auf die neutrale Linie von 0 Punkte gefallen. Mit anderen Worten: Es gab teilweise Gewinnmitnahmen, aber auch neue bearishe Positionierungen. Allerdings sind die Verschiebungen in Richtung Bärenlager überschaubar.

Privatanleger noch im Rally-Modus

Wesentlich deutlicher hat sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index der Privatanleger bewegt, der um 13 Punkte auf einen Stand von +16 Punkte gefallen ist. Damit hat sich der ausgesprochen hohe Optimismus der vergangenen Wochen wieder halbwegs normalisiert. Überflüssig zu erwähnen, dass mit der Verringerung des Bullenlagers um 8 Prozent aller Befragten teils beachtliche Gewinne festgeschrieben worden sein müssen. Und ein Teil dieser vormals risikofreudigen Marktteilnehmer (mehr als die Hälfte) hat sich sogar direkt zu den Pessimisten begeben. Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich die Mehrheit der Optimisten nicht durch die jüngsten Nachrichten hat nachhaltig beeindrucken lassen. Die relativ deutliche Mehrheit von 40 Prozent aller Befragten geht offenbar von einer Fortsetzung der Herbstrally aus.

Dennoch hat sich die massive Kluft, die wir vor allem während der vergangenen beiden Wochen zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren festgestellt haben, wieder deutlich reduziert. Und während die Privatanleger mehrheitlich weiterhin auf eine Trendfortsetzung hoffen, ist nicht ganz klar, ob die unter dem Strich neutral eingestellten institutionellen Anleger grundsätzlich wegen der Situation im Handelskonflikt ernüchtert worden sind. Oder ob ein Teil der Akteure lediglich auf einen noch deutlicheren Rücksetzer wartet, um vor längerer Zeit verpasste Käufe nachzuholen. Nachfrage, die dem DAX hilft, wahrscheinlich aber erst auf niedrigerem Niveau (12.800-12.850) eine echte Stütze sein könnte. Gefahr droht dem Börsenbarometer allerdings, wenn ungünstige Entwicklungen im US- chinesischen Handelskonflikt ausländische Investoren aus Gründen der Risikoaversion aus den Aktienmärkten der Eurozone vertreiben sollten.

20. November 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 38% 38% 24% ggü. letzter Erhebung

-2% +5% -3%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.100 (-120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: 0 Punkte (Stand Vorwoche: +7 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 48% 32% 20% ggü. letzter Erhebung

-8% +5% +3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 13.100 (-120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +16 Punkte (Stand Vorwoche: +29 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

