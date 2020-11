Der Optimismus bleibt dominant, keiner rechnet wohl mehr mit Schnäppchen. Was dem Markt nach Ansicht Joachim Goldbergs die Dynamik raubt.

Zusammenfassung

Nach Ansicht von Joachim Goldberg stecken Anleger seit zwei Wochen in der Klemme zwischen Pandemie-Schrecken und positivem Ausblick. Das macht den DAX träger, dennoch ist der Optimismus der hiesigen Investoren noch einmal gestiegen. Bei den Profis um 2 Punkte auf +29 und bei den Privatanlagern um 19 Punkte auf +33. Letztere hätten das Warten auf bessere Einstiegspreise ausgegeben. 12 Prozent sind long gegangen, 7 Prozent haben Short-Engagements geschlossen.

In der Summe sieht der Verhaltensökonom kaum "Anzeichen von Euphorie". Die Anleger scheinen sich an der Unterseite mit fehlenden Rücksetzern abgefunden zu haben. Bereits ab 12.700 Punkten wäre mit Käufen zu rechnen. Allerding bestünde wegen der zu erwartenden Gewinnmitnahmen nach oben wenig Potenzial. Die Trägheit bleibt uns also erhalten.

25. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es waren vor allen Dingen die US-Aktienmärkte, die seit unserer vergangenen Stimmungserhebung von sich reden gemacht haben. Nicht etwa, weil die dortigen Indizes mit riesigen Kursgewinnen aufgewartet hätten. Aber es erregt natürlich immer besonders viel Aufmerksamkeit in den Medien, wenn ein Kurs einen Rekord markiert und eine runde Zahl überschreitet. Und dies war gestern beim Dow-Jones-Index der Fall, als er zum ersten Mal in seiner Geschichte die 30.000er Marke überschritt. Man konnte aber auch bei den Akteuren von einer gewissen Jubelstimmung sprechen. Denn das Einlenken des Noch-Präsidenten Donald Trump, der Behörden und Mitarbeiter angewiesen hatte, mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten, wurde vielerorts mit großer Erleichterung aufgenommen.

Börsianer in der Findungsphase

Hierzulande tendierte der DAX ebenfalls nach oben, verhielt sich aber ähnlich zurückhaltend wie in der Vorwoche und produzierte während des Berichtszeitraums lediglich eine Handelsbandbreite von 2,1 Prozent. Tatsächlich hat es zwölf Handelstage gedauert, bis das Börsenbarometer heute zum Erhebungszeitpunkt vorübergehend ein neues Monatshoch erreichte. Dies mag vor allen Dingen daran gelegen haben, dass die Börsianer im Prinzip bereits seit zwei Wochen in einer Findungsphase stecken. Denn die Akteure müssen derzeit vor allem zwischen den unter dem Strich nicht gerade ermutigenden Covid-19-Nachrichten in der Gegenwart und dem allen Anschein nach positiven Ausblick in die Zukunft abwägen. Gemeint ist die positive Entwicklung bei den Impfstoffen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Aussicht auf ein möglicherweise ökonomisch rosiges Jahr 2021.

Mit dem per Saldo leicht gestiegenen DAX (+1,3 Prozent im Punktvergleich) hat sich auch die Stimmung bei den von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren erneut und damit zum fünften Mal hintereinander verbessert, zuletzt um 2 Punkte auf einen neuen Stand von +29. Im gleichen Zuge hat sich das Bullenlager, aber auch das Bärenlager – rrsteres doppelt so stark – noch einmal vergrößert. Mehrheitlich gehen die Akteure wohl davon aus, dass es womöglich auf absehbare Zeit keinen heftigeren Rücksetzer beim DAX geben wird, um noch einmal bullishe Engagements zu erhöhen.

Einsicht ohne Kosten

Diese Erkenntnis hat sich offenbar auch bei den privaten Anlegern durchgesetzt, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index deutlich um 19 Punkte angezogen hat und nunmehr mit einem Stand von +33 das höchste Niveau seit fast zwei Jahren aufweist. Dabei hat die zuletzt vorherrschende Seitwärtsbewegung möglicherweise dafür gesorgt, dass die jüngsten Stimmungs- bzw. Positionswechsel vielerorts ohne große Kosten oder sogar mit einem kleinen Gewinn vollzogen werden konnten. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht zu einer solch schnellen Einsicht gekommen, dass es in absehbarer Zeit wohl keine richtig günstigen Einstiegskurse geben dürfte.

Mit der heutigen Erhebung hat sich gleichzeitig die Stimmungskluft zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren wieder verringert. Dabei fällt auf, dass sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index der institutionellen Investoren während der vergangenen drei Befragungen nur noch marginal erhöht hat. Auch in der relativen Betrachtung auf Sicht von sechs Monaten ist das Aufwärts-Momentum fast zum Erliegen gekommen.

Und kaum Euphorie

Per Saldo kann man also durchaus von einem robusten heimischen Optimismus sprechen, der allerdings bislang kaum Anzeichen von Euphorie zeitigt. Immerhin scheinen sich die Börsianer auf der anderen Seite damit abgefunden zu haben, dass größere Rücksetzer für eventuelle Nachkäufe zurzeit nicht ohne weiteres zu haben sind. Das Niveau von 12.700 Zählern wäre vermutlich für viele Akteure – auch für internationale Investoren – bereits das Optimum, um noch einmal als Käufer aktiv zu werden. Während der DAX also derzeit gut unterstützt scheint, dürfte es an der Oberseite nicht zuletzt auch aufgrund möglicher, bislang ausgebliebener, Gewinnmitnahmen jedoch nur schleppend vorangehen.

25. November 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.