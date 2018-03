Zusammenfassung Handelspolitische Konflikte, taumelnde US-Techwerte und Hedgefonds auf der Short-Seite treiben vor allem professionelle Anleger in eine Abwartepostion. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe ist auf +1 Punkt gestiegen, aber nur weil 3 Prozent der Befragten Gewinne aus Short-Positionen mitgenommen haben. Die privaten Anleger sind erneut weitaus mutiger. 6 Prozent, die zuvor größtenteils neutral gestimmt waren, haben Aktien gekauft. Der Sentiment-Index dieser Anleger ist auf +14 Punkte stiegen. Der Index ist im betrachteten Zeitraum um 450 Punkte gefallen.Joachim Goldberg weist darauf hin, dass die Privatanleger zuvor recht hatten, als sie in bemerkenswerter Anzahl gegen den Trend in Aktien eingestiegen sind. Scheinbar gingen sie weiterhin von einer gesunden Korrektur aus, auch wenn deutsche Bluechips inzwischen rund 1.800 Punkte unter ihr Allzeithoch von vor zwei Monaten gefallen sind. Unterm Strich sieht der Verhaltensökonom weder im Optimismus der Privaten als auch in der Skepsis der Profis eine Bedrohung für den Markt: Vorsicht sei angebracht, aber Verzweiflung sehe anders aus.28. März 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Volatilität und kurzfristige Stimmungswechsel an den Aktienmärkten bleiben dies -und jenseits des Atlantiks hoch. Gab es etwa gestern Vormittag noch ein gewisses Aufatmen im Handelskonflikt mit den USA, weil sich die Wogen angesichts der angedeuteten Verhandlungsbereitschaft von US-Finanzminister Steven Mnuchin geglättet hatten, überwogen am Nachmittag bereits wieder die Zweifel. Und am Ende des Tages standen vor allen Dingen bei den US-Technologiewerten dicke Minuszeichen auf den Anzeigetafeln - die Nasdaq verlor nicht nur 2,9 Prozent an Wert, sondern machte auch noch den ganzen Vortagesgewinn zunichte. Hinzu kamen Nachrichten, dass etwa der 160 Milliarden US-Dollar schwere Hedgefonds Bridgewater seine Short-Positionen in prominenten DAX-Werten während der vergangenen Tage noch einmal weiter aufgestockt haben soll.Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die mittelfristig orientierten institutionellen Anleger, die wir allwöchentlich befragen, auch während der vergangenen Handelstage nicht dauerhaft mit DAX-Werten eindecken wollten. Daran änderte auch nichts, dass der DAX in der Punktbetrachtung im Wochenvergleich um 3,7 Prozent nachgegeben hat - eine Risikoprämie, die offensichtlich kaum jemanden zu größeren Engagements verleitet hat. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich gerade einmal um 3 Punkte auf einen Stand von +1 Punkte verbessert. Dabei verzeichnen wir praktisch keine neuen Optimisten, sondern lediglich ein paar frühere Pessimisten, die angesichts der fallenden Kurse ihre Gewinne realisiert haben.Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Mutig aus guter Erfahrung

Anders die Privatanleger, bei denen sich die Stimmung nicht verschlechtert hat. Immer noch geht man in diesem Panel offensichtlich davon aus, dass die DAX-Korrektur seit dem Allzeithoch vom 23. Januar von sage und schreibe rund 13.602 Zählern noch gesund sei. Zumindest ist der Börse Frankfurt Sentiment-Index gegenüber der Vorwoche um 7 Punkte auf einen Stand von +14 Punkte gestiegen, und zwar, weil immerhin 5 Prozent aller Befragten das Lager der Neutralen verlassen und sich für einen Einstieg in die Schwäche entschieden haben.Bereits zum zweiten Male in der derzeitigen Korrektur zeigen sich die Privatanleger also mutiger als ihre institutionellen Pendants. Beim ersten Mal ging diese Rechnung übrigens für die meisten von ihnen auf. Gut möglich, dass man gegen den Trend noch einmal so erfolgreich sein möchte. Allerdings sollte auch klar sein, dass diese Schnäppchen-Engagements wohl nicht von allzu langer Dauer waren und vermutlich schon nach Kursgewinnen in Höhe von 2 bis 3 Prozent wieder glattgestellt worden sein dürften.Obgleich beide Sentiment-Indizes in der absoluten Betrachtung wieder in positivem Terrain notieren, zeigen die Drei- und Sechs-Monatsvergleiche, dass die relative Stimmung bei den Privatanlegern bestenfalls als neutral und bei den Institutionellen immer noch als leicht negativ bezeichnet werden muss. Gerade dass Letztere angesichts der DAX-Schwäche nicht zugreifen wollen, muss als Indiz für ein tiefer gehendes Misstrauen gewertet werden. Womöglich gehen gerade diese Akteure davon aus, dass ein Kursverlust von mehr als 13 Prozent in der Spitze nicht mehr als gesunde Korrektur eingestuft werden kann. Allerdings hat sich in diesem Panel der Pessimismus während der vergangenen Wochen aber auch nicht wirklich dramatisch erhöht. Mit anderen Worten: Vorsicht ist angebracht, aber Verzweiflung sieht anders aus.Ihre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Ein Klick und fertig. Dafür erhalten Sie die Ergebnisse der Analyse sofort per E-Mail zugesandt.

Video-Kommentar von Joachim Goldberg

Börse Frankfurt Sentiment-Index

Institutionelle Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 38% 37% 25% ggü. letzter Erhebung +0% -3% +3%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.850 (-450 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +1 Punkte (Stand Vorwoche: -2 Punkte)

DAX-Entwicklung im betrachteten Zeitraum

Private Anleger



Bullish Bearish Neutral Total 47% 33% 20% ggü. letzter Erhebung +6% -1% -5%

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 11.850 (-450 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +14 Punkte (Stand Vorwoche: +7 Punkte)

28. März 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de



Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positiven in negative Werte markiert die neutrale Linie. Die Werte des früheren Cognitrend Bull/Bear-Index sind auf die neue Skalierung umgerechnet worden.



