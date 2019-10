Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX steigt auf Jahreshoch und einige Anleger machen Kasse – keine schlechte Ausgangslage, wie Goldberg findet.

Zusammenfassung Rund 1 Prozent Kursgewinne seit vergangenem Mittwoch haben nach Ansicht von Joachim Goldberg Anleger zu Gewinnmitnahmen bewegt – allen voran die institutionellen Investoren, von denen 4 Prozent Aktien verkauft und 6 Prozent auf die Short-Seite gewechselt sind. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe ist auf +11 Punkte gefallen. Bei den privaten Anlegern ist der Lagerwechsel zwar kleiner, aber in die selbe Richtung gegangen und hat den Sentiment-Index dieser Gruppe auf +9 Punkte gedrückt.Der Verhaltensökonom findet allerdings, dass relativ wenige Kasse gemacht haben. Vielleicht seien die Buchgewinne nicht hoch und damit reizvoll genug gewesen. Unterm Strich wertet Goldberg den gesunkenen Optimismus als Unterstützung. Außerdem sieht er in dem Indexstand nahe seinem Jahreshoch ein Zeichen für internationale Kapitalzuflüsse.

23. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das nicht enden wollende Brexit-Drama hat die Teilnehmer an den Finanzmärkten während der vergangenen Tage durchaus in Atem gehalten. Und tatsächlich ist es dem britischen Premierminister Boris Johnson gestern zumindest gelungen, von den Abgeordneten des britischen Unterhauses eine grundsätzliche Zustimmung zum Brexit-Abkommen zu bekommen. Und dies nicht einmal mit einer knappen, sondern mit einer ordentlichen Mehrheit von 30 Stimmen, allerdings nicht in dem von ihm gewünschten Tempo. Stattdessen dürfte es mit der wahrscheinlichen Zustimmung der EU zu einer erneuten Verlängerung des Schauspiels kommen. Sei es, um den „Deal“ in Ruhe zu Ende zu bringen oder um Neuwahlen durchzuführen.

Allein, die Börsianer schien dies auch heute nicht wesentlich zu beunruhigen – „Hauptsache, die Gefahr eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne entsprechendes Abkommen hat sich verringert“, scheinen viele erleichtert zu denken. Und diese Haltung scheint sich auch in den Ergebnissen der heutigen Stimmungserhebung niederzuschlagen. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index der von uns wöchentlich befragten mittelfristig orientierten institutionellen Marktteilnehmer hat sich lediglich um 10 Punkte auf einen Stand von +11 Punkte reduziert. Dabei ist nicht einmal sicher, ob dieser Rückgang überhaupt irgendwelchen Bedenken der Investoren zuzuschreiben ist. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass nach dem hohen Optimismus der Vorwoche mancherorts an Gewinnmitnahmen gedacht worden sein dürfte. Zumal das Börsenbarometer während dieses Zeitraums noch einmal um 1 Prozent zulegen konnte. Allerdings ist das Lager der Optimisten erstaunlicherweise immer noch größer als vor zwei Wochen, da doch das Börsenbarometer seither allein in der Punktbetrachtung über 6 Prozent an Wert gewonnen hat. Mit anderen Worten: Angesichts dieses Kursverlaufs hätte es durchaus zu Gewinnmitnahmen in größerem Stil kommen können.

Hoffen auf die große Überraschung?

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Privatanlegern, deren Börse Frankfurt Sentiment-Index allerdings nur um 3 Punkte gegenüber der Vorwoche auf einen Stand von +9 Punkte gefallen ist. Auch in diesem Panel gab es demnach Gewinnmitnahmen, allerdings in überschaubarem Maße.

Durch den Rückgang unserer Börse Frankfurt Sentiment-Indizes bei den institutionellen und den privaten Anlegern bleiben angesichts der zögerlichen Gewinnmitnahmen, die gemessen am Kursgewinn des DAX durchaus hätten deutlicher ausfallen können und müssen, zwei Schlüsse übrig. Zum einen, dass die bullishen Engagements der vergangenen Wochen nur in relativ geringer Höhe getätigt wurden und somit bislang keine hohen Buchgewinne angefallen sind. Oder warten die Optimisten auf ein größeres, kurstreibendes Ereignis – beispielsweise eine positive Entwicklung im US-chinesischen Handelskrieg –, um dann richtig Kasse machen zu können?

Per Saldo lässt sich jedenfalls feststellen, dass der gesunkene Optimismus bei den institutionellen Akteuren für die weitere Entwicklung des DAX als unterstützendes Zeichen zu werten ist. Dies gilt umso mehr, als sich die Verkäufe der damit verbundenen Gewinnmitnahmen und die teilweise neu eingegangen leichten Short-Positionierungen nicht spürbar im Kursgeschehen niedergeschlagen haben. Denn zum Erhebungszeitpunkt befindet sich der DAX nur unweit seines Jahreshochs. Gut möglich also, dass der DAX zuletzt sogar von langfristigen (internationalen) Kapitalzuflüssen profitiert hat.

23. Oktober 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 44% 33% 23% ggü. letzter Erhebung

-4% +6% -2%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.750 (+120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +11 Punkte (Stand Vorwoche: +21 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 44% 35% 21% ggü. letzter Erhebung

-3% +0% +3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.750 (+120 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +9 Punkte (Stand Vorwoche: +12 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

