ZusammenfassungTrotz des enormen Drucks, unter dem auch die Börsen im Moment stehen, äußern sich die professionellen Investoren optimistischer. 11 Prozent haben seit vergangenen Mittwoch DAX-Aktien gekauft, 7 Prozent ihre Short-Engagements geschlossen. Der Sentimentindex steht jetzt bei +19 Punkten deutlich höher.Für Joachim Goldberg ist es vor allem das drohende Jahresende, angesichts dessen die Profis versuchen, ihre Jahresperfomance mit kurzfristigen Trades innerhalb der Kursspanne zu verbessern. Die privaten Anleger zeigen dagegen erstaunliche Ausdauer im pessimistischen Umfeld. Fast die Hälfte ist unverändert long, der Sentimentindex dieser Anlegergruppe hält sich bei +13 Punkten. Der Verhaltensökonom glaubt, dass diese Anleger mehrheitlich hohe Buchverluste im Depot halten müssen.Aus Sicht Goldbergs ist die Stimmung trotz der positiven Vorzeichen als neutral zu werten. In Kontext mit fehlenden Impulsen aus dem Ausland hält er die jüngste Erholung bestenfalls für ein "Strohfeuer" - und zeichnet damit weiterhin ein pessimistisches Bild.12. Dezember 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Allein die Entwicklung während der Stunden, in denen heute die jüngste Sentiment-Umfrage stattfand, hatte allerhand Zündstoff in sich. Im Vordergrund stand dabei zuletzt die britische Premierministerin Theresa May, die sich am heutigen Abend einem Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei stellen muss. Denn die dafür erforderlichen 48 Briefe sind nun beim dafür zuständigen 1922-Komitee der britischen Konservativen Partei offiziell eingegangen. Aber auch andere Unsicherheitsfaktoren für die Finanzmärkte sind keineswegs ausgeräumt. So war etwa heute früh zeitweise von möglichen Neuwahlen in Italien die Rede - ein Gerücht, das jedoch alsbald dementiert wurde. Als ob Italien mit seinen ungelösten Budget-Problemen und dem daraus resultierenden Streit mit der EU-Kommission die Finanzmärkte nicht bereits erheblich verunsichert hätte. Ganz zu schweigen von den Ereignissen in Frankreich, wo die materiellen Zugeständnisse von Staatspräsident Emmanuel Macron an die Forderungen der Protestbewegung der "Gelbwesten" dazu führen dürften, dass auch dieses EU-Mitglied die Neuverschuldungsgrenze von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sprengen wird. Einziger Lichtblick: Zumindest in den Verhandlungen zwischen den USA und China scheint es Fortschritte zu geben. Allerdings nur in der Gestalt, dass die von US-Präsident Donald Trump längst verkündeten Maßnahmen Chinas (Senkung der Importzölle auf US-Autos, erhöhter Import von bestimmten US-Gütern) von diesen anscheinend in Angriff genommen werden.Es mag genau dieser relative Lichtblick gewesen sein, der im Umfeld fast nur negativer Nachrichten und allgemeiner Verunsicherung besonders positiv ins Auge stach. Dies vermittelt zumindest die heutige Stimmungsumfrage unter den mittelfristig orientierten institutionellen Investoren. Denn bei einem Teil von ihnen scheint der Optimismus zurückgekehrt zu sein. So verzeichnet der Börse Frankfurt Sentiment-Index einen Zuwachs von 18 Punkten auf einen Stand von +19 Punkten. Zu diesem Anstieg haben allerdings nicht nur die Pessimisten aus der Vorwoche beigetragen, die ihre Absicherungen gegen Kursverluste wieder zurückgenommen haben, sondern auch vormals neutral eingestellte Investoren, die sich in der Zwischenzeit als Käufer engagiert haben.

Privatanleger halten durch

Bei den Privatanlegern gibt es unterdessen fast keine Stimmungsveränderungen gegenüber der Vorwoche zu vermelden. Denn deren Börse Frankfurt Sentiment-Index ist lediglich um 2 Punkte auf einen Stand von +13 Punkte gefallen. Bemerkenswert dabei ist, dass trotz des zwischenzeitlichen Kursrückgangs des DAX um knapp 5,5 Prozent seit unserer vergangenen Erhebung der Anteil der optimistisch eingestellten Panelteilnehmer unverändert bei 44 Prozent aller Befragten liegt. Insofern sieht es so aus, als ob diese Gruppe selbst das Unterlaufen der bisherigen Jahrestiefs des DAX und der 11.000er Marke durchgestanden hat - mehrheitlich allerdings unter Inkaufnahme teils hoher Buchverluste.Insgesamt sind die von uns befragten institutionellen und privaten Investoren zumindest stimmungstechnisch also wieder etwas näher zusammengerückt. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass vor allen Dingen bei den institutionellen Akteuren längst nicht alle Positionen derjenigen, die auf einen Kursverfall des DAX gesetzt hatten, wieder geschlossen wurden. Möglicherweise, um gegen eine weitere etwaige Verkaufswelle gerüstet zu sein. Zumindest ist der zurückgekehrte Optimismus in diesem Panel nicht als überbordend zu bezeichnen und liegt sogar nur knapp über dem durchschnittlichen Indexstand der vergangenen drei Monate. Allerdings bleibt fraglich, ob diese zugrunde liegenden Aktienkäufe tatsächlich Ausdruck eines nachhaltigen Optimismus sind oder es sich dabei vielmehr nur um eine kurzfristige Schnäppchenjagd handelt. Vieles spricht außerdem dafür, dass die Erholung von den Jahrestiefs des vergangenen Montags hausgemacht ist. Und da aktuell kaum internationale Kapitalzuflüsse zu erwarten sind, besteht die Gefahr, dass das derzeitige Aufbäumen des DAX nichts weiter als ein Strohfeuer ist.12. Dezember 2018, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.deIhre Meinung zählt: Markterwartungen von InvestorenAlle interessierten Anleger sind aufgerufen mitzumachen. Es dauert nur 15 Sekunden. Sie bekommen jeden Dienstag eine E-Mail mit einem Umfrage-Link. Sie erhalten die Ergebnisse der Analyse per E-Mail zugesandt.

Bullish Bearish Neutral Total 52% 33% 15% ggü. letzter Erhebung +11% -7% -4%

Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.850 (-350 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +19 Punkte (Stand Vorwoche: +1 Punkt)



Bullish Bearish Neutral Total 48% 35% 17% ggü. letzter Erhebung +0% +2% -2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.850 (-350 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +13 Punkte (Stand Vorwoche: +15 Punkte)







Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index



Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.



