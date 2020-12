Hiesige Anleger haben scheinbar mit einem Jahresschlusssprint abgeschlossen. Genau das könnte aber laut Joachim Goldberg eben diesen auslösen.

Zusammenfassung

Der DAX hält sich oben und die mittelfristig agierenden Anleger reagieren mit Short-Engagements. Zumindest 14 Prozent der Profis und 6 Prozent der Privatanleger sind auf die Bärenseite gewechselt. 9 und 12 Prozent haben Aktien verkauft. Das drückt die beiden Sentiment-Indizes auf 8 bzw. 13 Punkte.

Für Joachim Goldberg sind die Bullen enttäuscht, dass der DAX am diesjährigen Hoch festgeklemmt zu sein scheint. Aber auch die Bären haben vergeblich auf weitere Rücksetzer gewartet. Die hiesigen Akteure hätten mit einem Jahresendspurt wohl bereits abgeschlossen. Der Verhaltensökonom vermutet, dass ausländische Anleger die Preise tragen. Allerdings seien durch den neuen Pessimismus die Aussichten auf steigende Kurse wieder besser geworden. Die Bären sollten ab 12.950/12.900 Punkte glatt stellen und nach oben könnte gen 13.795 Punkte ein kleiner Short-Squeeze Dampf machen.

9. Dezember 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im Gegensatz zu den drei großen US-Indizes (S&P 500, Dow und Nasdaq), die allesamt neue historische Höchstkurse markierten, hat sich der DAX auch in der Woche bis zur jüngsten Stimmungserhebung nur träge entwickelt. Die gehandelte Wochenbandbreite betrug gerade einmal etwa 2,2 Prozent, und tatsächlich hat das Börsenbarometer nun die vierte Woche hintereinander vergebens versucht, das bisherige Hoch der Covid-19-Rallye bis zum Erhebungsschluss zu überwinden. Auch wenn es durchaus Stimmen gab, die die derzeitigen Aktienniveaus für überzogen halten, wurden diejenigen, die auf einen größeren Rücksetzer des DAX wetteten, abermals enttäuscht.

So schien es kaum jemanden zu interessieren, dass es mit den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU nicht so richtig vorangehen will. Auch daran, dass es mit der Eindämmung der Covid-19-Pandemie hapert und die Zahl der Neuinfizierten dies- und jenseits des Atlantiks eher steigt als fällt, scheinen sich die Börsianer mittlerweile gewöhnt zu haben. Auf der anderen Seite schwinden allmählich auch die Hoffnungen auf ein fiskalpolitisches Stimulus-Programm in den USA, da sich die dortigen Republikaner und Demokraten anscheinend nicht einigen können. Und ein am Dienstag angekündigtes vergleichbares Konjunkturprogramm in Japan mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 700 Mrd. US-Dollar scheint gar vollends an den Akteuren vorbeigegangen zu sein.

Short auf attraktivem Niveau

Nun zeigt die heutige Stimmungserhebung unter den mittelfristig orientierten institutionellen Investoren, dass viele Akteure beim DAX die Geduld verloren haben. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist mit einem Minus von 23 Punkten nach zuvor sechs Wochen kontinuierlich steigender Werte geradezu eingebrochen und notiert nur noch bei +8. Dabei ist insbesondere das Bärenlager deutlich angewachsen und zog 14 Prozent aller Befragten auf seine Seite.

Knapp zwei Drittel davon stellen ehemalige Optimisten, die nun ihre Position um 180 Grad gedreht haben – das letzte Drittel rekrutiert sich aus ehemals neutral eingestellten Akteuren. Dabei dürften die vergleichsweise günstigen Einstandspreise bei den jüngsten Engagements eine treibende Rolle gespielt haben.

Auch bei den Privatanlegern gab es einen deutlichen Stimmungsrückgang. Deren Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 18 Punkte auf einen Stand von +13 gefallen und hat sich ähnlich wie die Stimmung bei den institutionellen Pendants entwickelt. 12 Prozent aller Befragten trauen dem DAX offenbar keine weiteren Kurssteigerungen zu und haben deshalb zur Hälfte Gewinne mitgenommen, die anderen 50 Prozent der Wechselwilligen haben direkt das Bärenlager aufgesucht. Auch in diesem Panel scheint man sich teilweise damit abgefunden zu haben, dass es in diesem Jahr wohl nichts mehr wird mit einer Schlussrallye.

Wahrscheinlich von internationalen Kapitalzuflüssen getragen

Trotz dieser doch recht deutlichen Stimmungsverschiebung und den dahinterliegenden Glattstellungen bullisher Engagements hat der DAX nur vorübergehend geringfügig an Wert verloren und steht am Ende mit +0,5 Prozent (im Punktvergleich) sogar etwas besser als in der Vorwoche dar. Mit anderen Worten: Den jüngsten Abgaben unserer Investoren könnten mittel- bis langfristige Kapitalzuflüsse aus dem Ausland gegenüberstehen. Aber nicht nur absolut betrachtet sind die Sentiment-Indizes deutlich zurückgegangen. Auch im Sechs-Monatsvergleich gab es eine starke Einbuße, und auf Sicht von drei Monaten müssen wir bei den institutionellen Investoren sogar schon von leichtem relativen Pessimismus sprechen (-2,0).

Per Saldo handelt es sich zumindest aus Sentiment-technischer Sicht um gute Nachrichten für den DAX. Denn die Pessimisten von heute dürften auf niedrigerem Niveau (vermutlich zwischen 12.950 und 12.900 Zählern) zumindest teilweise ihre bearishen Engagements zurückdecken. Sollte der DAX auf diesen Rücksetzer jedoch verzichten und sich direkt weiter in Richtung des Rekordhochs (13.795) entwickeln, könnte es sogar noch vor Weihnachten zu einer kleinen Short-Squeeze kommen.

9. Dezember 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

