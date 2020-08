Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass mehrheitlich erhoffte Kursrückgänge des DAX im Sande verlaufen. Stattdessen hat das Börsenbarometer im Wochenvergleich 1,7 Prozent zugelegt.

Zusammenfassung

Bei der heutigen Sentiment-Erhebung stehen die Privatanleger im Rampenlicht. Denn in diesem Panel gab es einen starken Stimmungswechsel. So hat sich eine größere Gruppe von Pessimisten von ihren bearishen Engagements verabschiedet und ist fast komplett zu den Optimisten übergewechselt. Wahrscheinlich ist, dass der ursprüngliche DAX-Rücksetzer zum Ende der vergangenen Woche möglicherweise zu diesen Positionsveränderungen beigetragen haben dürfte.

Bei den institutionellen Anlegern wurden zwar ebenfalls bearishe Engagements zurückgefahren, jedoch mit großer Zurückhaltung. Für Joachim Goldberg haben sich die Schieflagen in beiden Panels so weit verringert, dass er einen größeren DAX-Impuls aus heimischen Quellen für nicht gerade wahrscheinlich hält. Allerdings darf man, so der Verhaltensökonom, die internationalen Kapitalströme – trotz einer bereits starken Übergewichtung in Aktien der Eurozone – in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen.

26. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wenn man die Woche seit unserer vergangenen Sentiment-Erhebung Revue passieren lässt, zeichnet sich eines erneut deutlich ab: Der Weg nach unten fällt dem DAX erheblich schwerer als der Aufstieg nach oben. Dabei verlor das Börsenbarometer zunächst bis zur Mitte des Berichtszeitraums 1,9 Prozent an Wert, um dann die laufende Börsenwoche umso fulminanter einzuläuten: In der Spitze konnte der DAX nämlich wieder um rund 4,5 Prozent zulegen. Allerdings wurde das bisherige Hoch der Sommer-Rallye vom Juli bis zum Erhebungszeitpunkt leicht verfehlt, während etwa in den USA der breitgestreute S&P 500-Index sowie die Technologiebörse Nasdaq neue Allzeithochs markierten.

Dabei fällt allerdings auf, dass die Kommentatoren für die starke Performance des DAX in erster Linie immer wieder ein und dasselbe Argument vorbringen: Die mal stärker, mal schwächer aufkeimende Hoffnung darauf, dass demnächst ein wirksamer Impfstoff gegen das Covid-19-Virus gefunden wird.

Im Vorfeld von „Jackson Hole“

Möglicherweise erhoffen sich aber auch viele von der Rede, die Fed-Chef Jerome Powell im Rahmen des am morgigen Donnerstag beginnenden virtuellen Jackson Hole Symposiums halten wird, neue geldpolitische Hinweise und damit auch eine positive Wirkung auf die Börsenkurse. Unsere heutige Stimmungserhebung unter den mittelfristig orientierten institutionellen Investoren zeigt jedoch, dass die Mehrheit der Befragten immer noch auf einen fallenden DAX setzt. Indes: Unser Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich immerhin zum zweiten Mal in Folge erholt und sich zuletzt um 5 Punkte auf einen Stand von -16 verbessert. Grund: Ein kleiner Teil der Pessimisten aus der vergangenen Woche dürfte seine bearishen Positionen, möglicherweise im Rahmen des Rücksetzers der Vorwoche, aufgelöst haben.

Wesentlich stärker haben indes die Privatanleger reagiert. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels hat sich mit der heutigen Umfrage nämlich um 14 Punkte und damit ziemlich deutlich befestigt. Er rangiert nun auf der absolut neutralen Position von +/-0. Dabei zeichnet sich eine klare Wanderungsbewegung ab: Fast alle ehemaligen Bären – es handelt sich immerhin um 7 Prozent aller Befragten – haben ihre Meinung und die zugrundeliegenden Positionen um 180° gedreht und sind ab sofort optimistisch. Dabei ist anzunehmen, dass viele von ihnen – ebenso wie ihre institutionellen Pendants – den Rücksetzer vom vergangenen Freitag für den Positionswechsel genutzt haben.

Starke Reaktion der Privatanleger

Mit der heutigen Befragung hat sich durch den vergleichsweise starken Stimmungsumschwung bei den Privatanlegern die Kluft zu den institutionellen Investoren wieder deutlich vergrößert. Während Erstere nun per Saldo recht befreit aufspielen können, bleiben die Institutionellen überwiegend in ihren bearishen Engagements gefangen. Bei den Privatanlegern kann man trotz des neutralen Sentiment-Index sogar von einem leichten relativen Optimismus im Drei- und Sechs-Monatsvergleich sprechen.

Bei dieser relativen Betrachtungsweise liegen die institutionellen Pendants immerhin so gut wie im neutralen Bereich, auch wenn die Pessimisten absolut gesehen immer noch deutlich in der Mehrheit sind. An dieser Mehrheit wird sich vermutlich auch nicht viel ändern, sofern der DAX nicht noch eine richtig schwache Performance (in Richtung 12.550/12.600) hinlegt, damit die Pessimisten mit halbwegs heiler Haut ihre schal gewordenen Engagements glattstellen können. Damit bleibt das Börsenbarometer an der Unterseite ordentlich unterstützt. Allerdings ist durch die Verbesserung der Sentiment-Indices an der Oberseite damit zu rechnen, dass die neuen Optimisten durch mögliche Gewinnmitnahmen zwischen 13.400 und 13.450 Zählern zumindest kurzfristig den Aufwärtstrend etwas abbremsen. Nach wie vor gilt jedoch: Größere Kursausschläge dürften – trotz einer bereits jetzt starken Übergewichtung in Aktien der Eurozone – zurzeit nur durch internationale Kapitalströme ausgelöst werden.

26. August 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.