Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trotz guter Gelegenheit haben nur einige Profis auf der Börenseite Kasse gemacht, währen private Anleger weitere Verluste erwarten.

Zusammenfassung

Wenige Gewinnmitnahmen der professionellen Bären und vermehrte Antizipation fallender Preise bei den privaten Anlegern - die Reaktionen auf die DAX-Delle von 4,8 Prozent im Verlauf sind bei den bei den Anlegergruppen recht unterschiedlich ausgefallen. In der Summe ist die Stimmung der Anleger wieder auf einem ähnlichen Niveau mit -6 bzw. -8 Punkten. Was Joachim Goldberg in der relativen Betrachtung als neutral bis positiv bewertet.

Nach Ansicht des Verhaltensökonoms haben sich die Rahmenbedingungen für Kursgewinne eher verschlechtert. Goldberg sieht den DAX in einer breit angelegte Konsolidierung mit einer wackeligen Stütze durch Käufe bei 14.850 bis 14.900 Punkten. Insbesondere wenn sich ausländische Investoren von deutschen Aktien trennen sollten, die im Moment stark investiert seien.

21. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Von ruhigen Urlaubsmärkten konnte man seit unserer vergangenen Erhebung weiß Gott nicht sprechen. Denn der DAX markierte nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern zeigte sich auch von seiner anderen Seite, die der Mehrheit der von uns befragten institutionellen Investoren sicherlich gefallen haben dürfte: Die Rede ist vom größten Rücksetzer, den das Börsenbarometer seit Januar diesen Jahres über sich ergehen lassen musste. Möglicherweise war die Korrektur mit einem Minus von zeitweise 4,8 Prozent gegenüber dem Allzeithoch auch stärker als mancherorts gedacht ausgefallen.

Auch wenn es keinen direkten fundamentalen Auslöser für diesen Rücksetzer gegeben haben mag, konnte man sich aus dem Baukasten der bearishen Argumente einiges aussuchen. Sei es die plötzlich aufgekommene Risikoaversion, die sich in gestiegenen Anleihekursen dies- und jenseits des Atlantiks manifestierte – vielerorts war plötzlich von den möglicherweise negativen Auswirkungen der Delta-Virus-Variante auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie die Rede. Obwohl sich die Teilnehmer an den Aktienmärkten seit mehr als einem Jahr über weite Strecken wenig um derartige Ängste geschert hatten.

Vergleichsweise wenig Gewinnmitnahmen

Als schließlich zum Erhebungszeitpunkt unserer Sentiment-Umfrage noch ein Wochenverlust von 2,9 Prozent übrig blieb, stellte sich mancherorts dennoch die Frage, ob der DAX wie schon so oft wieder durch Käufe in die Schwäche gerettet würde oder ob diesmal alles anders kommen würde. Immerhin traut ein Teil der von uns befragten institutionellen Investoren dem DAX eine weitergehende Erholung als die bisherige zu. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist um 9 Punkte auf einen Stand von -6 gestiegen. Nicht zuletzt, weil per Saldo eine Gruppe von rund 4 Prozent aller Befragten ihre Meinung um 180 Grad von bearish auf bullish gedreht hat. Dennoch hat ein Teil der Bären aus der Vorwoche bemerkenswerterweise seine pessimistische Einstellung beibehalten und auf Gewinnmitnahmen verzichtet.

Bei den zuvor optimistischer eingestellten Privatanlegern gab es indes einen Stimmungswechsel in die andere Richtung. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index fällt mit der heutigen Befragung um 8 Punkte auf einen Stand von -4 und liegt dadurch genau auf dem Niveau von vor 14 Tagen. Dabei kam es zu relativ wenigen Stopp-l oss-Verkäufen – das Gros der neuen Bären geht auf vormals neutral eingestellte Investoren zurück.

Wird sich die DAX-Geschichte wiederholen?

Mit der heutigen Sentiment-Erhebung sind Privatanleger und institutionelle Investoren hinsichtlich ihrer Stimmung wieder fast gleichauf. Dennoch ist es bemerkenswert, dass nur etwas mehr als 60 Prozent der institutionellen Bären aus der Vorwoche bislang ihre Gewinne realisiert haben. Aber auch wenn der Börse Frankfurt Sentiment-Index noch einen Pessimismus von -6 aufweist, muss man in der relativen Betrachtung auf sechs Monate eher von einer neutralen Einstellung sprechen – bezogen auf drei Monate lässt sich sogar ein leichter Optimismus bei den Investoren erkennen.

Unter dem Strich ist festzuhalten, dass sich die Situation für den DAX mit der heutigen Befragung tendenziell eher verschlechtert hat. Denn die Rückkäufe der institutionellen Investoren haben noch nicht zu einer durchschlagenden Erholung geführt. Vieles spricht dafür, dass das Börsenbarometer seine breit angelegte Konsolidierung fortsetzen wird, wobei die Unterseite bei ca. 14.850 bis 14.900 Zähler die verletzlichere sein dürfte. Insbesondere, wenn es noch zu Abflüssen ausländischer Kapitalströme kommen sollte, die in Aktien der Eurozone immer noch sehr stark übergewichtet sein dürften. Die heimischen Anleger allein werden jedenfalls Schwierigkeiten haben, den DAX noch einmal höher als bis zum bisherigen Allzeithoch von rund 15.810 zu treiben.

21. Juli 2021, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.