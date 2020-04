Rekordpessimismus der hiesigen Anleger, was aber kein schlechter Ausgangspunkt für deutsche Aktienpreise ist.

Zusammenfassung Der starke Preisanstieg deutscher Bluechips verleitet einige Kommentatoren dazu, vom „schnellsten Crash aller Zeiten“ zu sprechen. Das sehen mittelfristig orientierte Anleger ganz anders. Noch mal 10 Prozent der institutionellen Investoren haben sich auf die Short-Seite begeben. Der Sentiment-Index fällt auf den tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung 2002. Etwas gemäßigter, aber auch im pessimistischen Bereich, stehen die privaten Anleger mit -8 Punkten.Joachim Goldberg weißt darauf hin, dass sich die Stimmung parallel zu den steigenden Preisen verschlechtert hat. Das könne man als Einladung verstehen, kurzfristig dagegen zu handeln. Der Verhaltensökonom rechnet unterhalb von 10.000 DAX-Punkten mit Käufen seitens der derzeitigen Pessimisten, die zum großen Teil jetzt in der Verlustzone liegen sollten. Mit Nachfrage rechnet er auch bei einer Fortsetzung der Erholungsrallye "vor allem jenseits der 11.000er Marke" durch einen Short-Squeeze. Dies seien aus seiner Sicht keine allzu schlechten Nachrichten für die Aktienmärkte und den DAX.

15. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Aussichten für die Weltwirtschaft werden derzeit extrem pessimistisch eingeschätzt. Diesen Eindruck bestätigt auch die gestrige Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF), derzufolge die globale Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 3 Prozent schrumpfen wird. Eine Rezession, der der IWF die Bezeichnung „The Great Lockdown“ verlieh und die, falls sich die Vorhersage erfüllt, schlimmer ausfallen wird als diejenige der Finanzkrise der Jahre 2007/08. Aber auch die internationalen Fondsmanager bekundeten, sofern man der gestern publizierten Umfrage der Bank of America folgt, extremen Pessimismus. Nicht nur weil über 90 Prozent der Befragten in diesem Jahr eine weltweite Rezession erwarten. Vielmehr zeigt der BofA „Bull & Bear“-Indikator auf einer Skala von 0 bis 10 einen Wert von 0,0 an, was mit einem extremen Pessimismus gleichzusetzen ist. Einzig beruhigend in diesem Zusammenhang: Die Umfrage wurde bereits zwischen dem 1. und 7. April durchgeführt, also noch, bevor etwa die US-Notenbank ihr neues Anleihekaufprogramm in Höhe von weiteren 2,3 Billionen US-Dollar verkündete. Und inzwischen hat auch der hiesige DAX genauso wie die Aktienmärkte jenseits des Atlantiks noch einmal zulegen können und liegt gegenüber der Sentiment-Erhebung vom vergangenen Mittwoch immerhin mit 2,9 Prozent im Plus. Oder anders gerechnet: Seit den Jahrestiefständen von Mitte März konnte sich der DAX zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent erholen.

Bullishe Gefühle wollen nicht aufkommen

Obwohl mancherorts mittlerweile von einem Bullenmarkt oder dem „schnellsten Crash aller Zeiten“ die Rede war, sehen dies die mittelfristig orientierten Investoren, die von der Börse Frankfurt wöchentlich befragt werden, offenbar ganz anders. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist nun zum sechsten Mal hintereinander gefallen und markierte mit einem Rückgang um 15 Punkte auf einem Stand von -40 Punkten das niedrigste Niveau seit Beginn unserer Aufzeichnungen im August 2002. Dabei setzt sich die jüngste Wanderung ins Bärenlager zu gleichen Teilen aus früheren Optimisten, die ihre Gewinne realisiert haben, und vormals neutral eingestellten Akteuren zusammen. Man könnte auch sagen, dass die durchaus beeindruckende Rallye am Aktienmarkt vielen Akteuren zu schnell und zu heftig verlaufen ist.

Im gleichen Zuge hat sich nun eine klaffende Stimmungslücke zu den Privatanlegern aufgetan. Denn dort gab es gegenüber der Vorwoche kaum größere Positionsverschiebungen. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index dieses Panels hat sich sogar leicht verbessert und ist um 4 Punkte auf einen Stand von -8 Punkten gestiegen.

Gegen die Marktmeinung?

Per Saldo lässt sich also feststellen, dass sich die Stimmung bei den institutionellen Investoren trotz der eindrucksvollen Erholung der Aktienmärkte mit steigenden Kursen zunehmend verschlechtert hat bzw. sich die Absicherungen bzw. Short-Positionierungen im gleichen Zuge erhöht haben. Den heutigen Extremwert des Börse Frankfurt Sentiment-Index von -40 könnte man ähnlich wie den extremen Pessimismus der BofA-Fondsmanager nach gängiger Lesart als Einladung für spekulativ veranlagte „Contrarians“ verstehen, gegen diese Meinung zu handeln. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass die Signale beider Umfragen gemessen an der bereits absolvierten Erholung der Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks relativ spät entstanden sind. Dennoch ist gut vorstellbar, dass im Falle größerer Rücksetzer (DAX-Ständen von weniger als 10.000 Zählern) durchaus Kaufinteresse bei den derzeitigen Pessimisten entstehen könnte. Zumal sich ein großer Teil der dem Pessimismus zugrunde liegenden Engagements derzeit unter Wasser befinden dürfte. Eine ähnliche Nachfrage könnte allerdings auch entstehen, falls es zu einer Fortsetzung der Erholungsrallye jenseits der bisherigen April-Höchststände, vor allem jenseits der 11.000er Marke, kommen sollte. Denn in diesem Falle dürften nicht wenige der heutigen Pessimisten zu einer Notbremsung gezwungen sein, die sich als veritable Short-Squeeze entpuppen könnte. Alles in allem sind dies zumindest keine allzu schlechten Nachrichten für die Aktienmärkte und den DAX.

15. April 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 21% 61% 18% ggü. letzter Erhebung

-5% +10% -5%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.600 (+300 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -40 Punkte (Stand Vorwoche: -25 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 39% 47% 14% ggü. letzter Erhebung

+3% -1% -2%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.600 (+300 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -8 Punkte (Stand Vorwoche: -12 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

