Relativ glücklos haben etliche Bären ihre Short-Engagements geschlossen, was die Stimmung leicht verbessert. Aber sicher noch nicht in bedenklichem Ausmaß.

22. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wird man nach den Hauptursachen des Crashs an den Aktienmärkten in diesem Jahr gefragt, sind dies natürlich die Corona-Pandemie und die stark gefallenen Rohölnotierungen. Und während man sich während der vergangenen Wochen mehr und mehr damit abgefunden zu haben schien, dass die ökonomischen Folgen der COVID-19-Krise dramatisch und schwer kalkulierbar sein werden, hat die volatile Entwicklung an den Rohölmärkten spätestens seit gestern auch die Aktienmärkte negativ beeinflusst. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Rohölnotierungen hatte der mittlerweile erloschene Mai-Kontrakt der Sorte West Texas Intermediate (WTI) das Terrain jenseits der Null betreten und notierte am Montag zeitweise unter minus 40 USD pro Barrel – ein negativer Rekord.

Gleichzeitig mag mit etwas Verspätung auch den Börsianern dies- und jenseits des Atlantiks klargeworden sein, dass der fundamentale Druck auf die Rohölpreise bereits zu erwartende deflationäre Entwicklungen und eine mögliche Depression reflektieren könnte. Allerdings hielt sich der Kursrückgang des DAX verglichen zu unserer Stimmungserhebung vom vergangenen Mittwoch angesichts der dramatischen Entwicklung des Ölpreises noch in Grenzen: Das Börsenbarometer fiel stichtagsbezogen um 2,4 Prozent.

Im gleichen Zug hat sich allerdings die extrem negative Stimmung der Vorwoche unter den von uns befragten institutionellen Investoren mit mittelfristigem Ausblick verbessert. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index hat sich um 24 Punkte auf einen Stand von „nur“ noch -16 Punkte befestigt. Dabei dürfte weniger eine fundamentale Neubetrachtung für diesen Stimmungswechsel ausschlaggebend gewesen sein. Aber durchaus die Angst, dass sich die DAX-Erholung seit Mitte März am Ende doch noch weiter nach oben fortsetzen könnte. Denn gerade die Pessimisten der Vorwoche dürften an ihren Engagements nicht allzu viel Freude gehabt haben. Statt einer erhofften deutlichen Wiederaufnahme des DAX-Abwärtstrends gab es bestenfalls überschaubare Kursverluste zu verbuchen, so dass der ein oder andere bearishe Investor bestenfalls mit einem kleinen Gewinn seine Engagements zurückgekauft haben mag. Allerdings scheinen sich 70 Prozent der bekehrten Bären nun direkt als Optimisten betätigen zu wollen. Ein DAX, der nicht wirklich tief fallen kann, wird womöglich hochgehen, so das Motto.

Privatanleger mit glücklicherem Händchen

Genau die entgegengesetzte Entwicklung sehen wir nun bei den Privatanlegern. Nach stimmungstechnisch recht ruhigen zwei Wochen ist dieses Panel mittlerweile etwas mehr in Bewegung geraten. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist dort nämlich um 7 Punkte auf einen neuen Stand von -15 gefallen und liegt damit fast gleichauf mit dem Stimmungsbarometer der institutionellen Pendants. Allerdings ist ein Unterschied erkennbar: Die abwartende Haltung der Privatanleger hat sich für manch einen ausgezahlt, denn die neuen bearishen Engagements sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zu höheren Einstandspreisen als diejenigen der institutionellen Bären entstanden.

Bearishe Rechnung bislang nicht aufgegangen

Die heutige Erhebung zeigt zumindest, dass die Stimmung unter den Anlegern zwar immer noch nicht gut ist, sich aber unter dem Strich leicht verbessert hat. Dies ist vor allen Dingen auf die Sentiment-Veränderung bei den institutionellen Investoren zurückzuführen, die vermutlich weniger auf einer fundamental verbesserten Neueinschätzung der ökonomischen Situation infolge der Corona-Krise zurückzuführen ist. Vielmehr dürfte die Enttäuschung, dass manche bearishe Rechnung nicht wirklich aufgegangen ist, zu den jüngsten Rückkäufen geführt haben. Damit hat sich die Situation des DAX gegenüber der Vorwoche etwas verschlechtert, da im Falle weiterer Kursrückgänge weniger Nachfrager aus heimischen Quellen zur Verfügung stehen. Diese dürften ohnehin frühestens unterhalb der 10.000er Linie zugreifen. Auf der anderen Seite hat sich das Risiko einer kräftigen Short-Squeeze im Falle erneut steigender Kurse etwas verringert.

22. April 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 31% 47% 22% ggü. letzter Erhebung

+10% -14% +4%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.350 (-250 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -16 Punkte (Stand Vorwoche: -40 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 37% 52% 11% ggü. letzter Erhebung

-2% +5% -3%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 10.350 (-250 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -15 Punkte (Stand Vorwoche: -8 Punkte)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

