Profis wie Private verharren auf der Short-Seite und versuchen den Kursgewinnen zu trotzen. Was keine gemütliche Lage bedeutet und einen unruhigen Markt signalisiert.

Zusammenfassung

Die Aktienpreise steigen und die Skepsis mit, zumindest bei den mittelfristig orientierten Anlegern. 5 Prozent der Profis und 6 Prozent der privaten Anleger haben DAX-Werte verkauft, 4 und 7 Prozent sind zu den Bären gewechselt. Die Stimmung fällt bis zu -30 respektive -14 Punkte. Und das bei weiteren Kursgewinnen von 620 Punkten, gemessen am DAX.

Joachim Goldberg nimmt an, dass die Aufwärtsbewegung für diese Anleger sehr schmerzhaft sein muss. Besonders für die Profis, denn die privaten Anleger hat es von einem besseren, weil bullisheren Punkt, aus erwischt. Es sei wohl sehr langfristiges Kapital in den Markt gekommen, das die befragten Anleger gehörig unter Druck setze. Der Verhaltensökonom vermutet, dass die Kapitulation der Anleger auf der Short-Seite erst bei deutlich niedrigeren Kursen kommt, also gibt es einerseits keine gute Unterstützung nach unten und andererseits die Gefahr eines Short-Squeeze an der Oberseite. Sprich: Viel Volatilität.



3. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Eigentlich sollte man sich über Rallyes an den Aktienmärkten freuen. Vor allem nachdem die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks infolge der Corona-Pandemie ins Bodenlose zu fallen drohten. Dieser Absturz ist nun etwas mehr als zehn Wochen her, und der DAX ist von seinem März-Tief bis zum Stichtag der heutigen Sentiment-Erhebung um rund 48 Prozent gestiegen. Seit der Finanzkrise und dem darauf folgenden Bullenmarkt, beginnend im Jahr 2009, hat es immer wieder Hausse-Entwicklungen an den Aktienmärkten gegeben, die wenig Anlass zur Freude gaben. Aber die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen dürfte wohl das Zeug dazu haben, als die bestgehasste Rallye aller Zeiten in die Börsengeschichte einzugehen. Weil sie vermutlich von vielen Akteuren angesichts der negativen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen nicht für möglich gehalten wurde. So ist es schon bemerkenswert, dass weder die Unruhen in den US-Metropolen noch die Androhung des Einsatzes von Militär oder die Spannungen zwischen den USA und China die Aktienmärkte im mindesten zu beunruhigen scheinen. Im Gegenteil: Schlechte Nachrichten führten zu noch höheren Kursen.

Schmerzhafter Aufwärtstrend

Wie schmerzhaft der derzeitige Aufwärtstrend des DAX für die Mehrheit der von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Investoren sein mag, zeigt das Ergebnis der heutigen Stimmungserhebung. Denn unser Börse Frankfurt Sentiment-Index ist abermals gegen den Trend um 9 Punkte auf einen Stand von -30 gefallen. Dabei handelt es sich um den zweitniedrigsten Stand des Index in diesem Jahr. Im gleichen Zuge hat sich die Gruppe der Optimisten um 5 Prozent aller Befragten verringert und nicht nur bislang aufgelaufene möglicherweise satte Gewinne – allein seit vergangenem Mittwoch ist der DAX in der Punktbetrachtung um 5,3 Prozent gestiegen – realisiert. Vielmehr ist ein Gros dieser Gruppe sogleich zu den Pessimisten gewechselt und hat damit seine Position um 180° gedreht.

Auch bei den Privatanlegern gab es wieder eine Stimmungsverschlechterung. So ist der Börse Frankfurt Sentiment-Index in diesem Panel um 13 Punkte auf einen Stand von -14 gefallen. Allerdings stellt sich die Ausgangsposition bei den privaten Investoren insgesamt etwas günstiger dar als bei den institutionellen Pendants, da zumindest ein kleinerer Teil der Befragten seit drei Wochen konstant dem Trend auf der Optimisten-Seite gefolgt war. Dies hat sich nun in Form von Gewinnmitnahmen und überwiegend neuen Positionierungen zugunsten der Bären verändert.

Langfristige Kapitalströme dominieren

Mit der heutigen Erhebung ist dreierlei erkennbar. Zum einen haben die meisten der Pessimisten, die bereits seit einigen Wochen in der Mehrheit sind, per Saldo trotz des massiven Aufwärtstrends des DAX nicht kapituliert. Zum zweiten gibt es bei den institutionellen wie den Privatanlegern eine kleine Gruppe von Akteuren, die sich zeitweise mit dem Trend bewegt, aber diesem nicht längerfristig die Treue gehalten hat.

Und zum dritten wird deutlich, dass die von uns befragten mittelfristig orientierten Akteure nicht wesentlich zur derzeitigen DAX-Rallye beigetragen haben dürften. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Markt von langfristigen Kapitalströmen – auch aus dem Ausland – „gemacht“ wird. Immerhin hat sich die Stimmungskluft zwischen privaten und institutionellen Anlegern wieder etwas verringert.

Unter dem Strich bleibt es allerdings erstaunlich, wie robust sich nun der Pessimismus unter den von uns befragten Akteuren seit Wochen hält. Und wie gering deren Bereitschaft ist, die aufgelaufenen Verluste zu realisieren. Dies ist den Akteuren vor allem wegen der derzeit wenig positiven und unsicheren Nachrichtenlage auch kaum zu verdenken. So muss es auf der anderen Seite schon zu einem sehr großen Rücksetzer beim DAX kommen, damit die Pessimisten der vergangenen Woche bereit wären, ihre Absicherungen bzw. Short-Engagements (dann wahrscheinlich immer noch mit Verlust) zurückzudecken. Da auch die Gefahr einer Teilkapitulation der Pessimisten (vor allem der heute hinzugekommenen) auf der anderen Seite nicht vom Tisch ist, bleibt auch noch die Variante einer Short-Squeeze. Mit anderen Worten: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist für Volatilität gesorgt.

3. Juni 2020, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 25% 55% 20% ggü. letzter Erhebung

-5% +4% +1%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.220 (+620 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: -30 Punkte (Stand Vorwoche: -21 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 33% 47% 20% ggü. letzter Erhebung

-6% +7% -1%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.220 (+620 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: -14 Punkte (Stand Vorwoche: -1 Punkt)

Über den Börse Frankfurt Sentiment-Index

Der Börse Frankfurt Sentiment-Index bewegt sich zwischen -100 (totaler Pessimismus) und +100 (totaler Optimismus), der Übergang von positive in negative Werte markiert die neutrale Linie.

