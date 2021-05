Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Sie können sich wie ein Opfer fühlen, weil Sie wissen, dass Sie an einem manipulierten Markt teilnehmen, oder Sie können vor Freude springen, weil Sie wissen, dass dies einen Vorteil für Sie bedeutet. Die Wahl liegt bei Ihnen. Handelsverluste auf äußere Umstände zu schieben, macht Sie nicht zu einem besseren Marktteilnehmer. Stattdessen kann jede Anomalie, wie z.B. die Eröffnung und Schließung eines Marktes, vorher angekündigte Nachrichten oder, in diesem Fall, ein sich wiederholendes Muster der Marktmanipulation zu Ihren Gunsten genutzt werden. Der Versuch, Fairness und Gleichheit innerhalb der Finanzmärkte zu finden, ist illusorisch. Die Märkte spiegeln menschliches Verhalten wider, und alle Menschen haben nun mal Angst und Gier und all ihre Varianten tief in sich verankert. Die Marktmanipulation von Silber ist Ihr Weg zum Erfolg.

Die einzige Chance, an einem manipulierten Spiel teilzunehmen und als Sieger hervorzugehen, ist, sie in ihrem eigenen Spiel zu schlagen. Eine Möglichkeit, die Chancen zu Ihren Gunsten zu nutzen, besteht darin, Muster in den Märkten zu erkennen, und Marktmanipulation ist genau das, ein Muster.

Wir glauben fest daran, dass der Silberpreis bis zum Ende des Jahres neue Allzeithochs erreichen wird. Wir glauben auch an eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Silberpreis mittel- bis längerfristig nahezu dreistellige Preisniveaus erreichen wird. Und wir wissen, nur weil man die Richtung und die Ziele kennt, heißt das noch lange nicht, dass man bei diesen Preisen mit einer intakten Position oder überhaupt einer Position ankommt.

Hier sind ein paar Beispiele dafür, was wir meinen.

Silber Tageschart, Das Minenfeld:

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13.Mai 2021

Wir haben versucht zu veranschaulichen, dass ein einzelnes Ereignis der Chart-Charakteristiken auf die Volatilität oder anderweitige Charakteristika des Handelsinstruments im obigen Tages-Chart hinweisen kann. Die Summe aller Varianten der Silber-Ereignisse zeigt jedoch deutlich, dass sie darauf abzielen, den Investor und kurzfristige Händler gleichermaßen zu entmutigen. Typischerweise ist der tägliche Zeitrahmen der Einstiegszeitrahmen für längerfristige Spiele wie wöchentliche und monatliche Zeitrahmen-Setups. Es ist eine Herausforderung, proppere und risikoarme Einstiegspunkte zu finden. Hier sind die Hindernisse für den Marktteilnehmer, in den Markt einzusteigen:

Dark cloud cover und bullish engulfing Candlestick-Muster sind extreme Umkehrmuster, die typischerweise viel seltener vorkommen

jeder Bereich bekommt seine Hochs und Tiefs herausgenommen (Fischen nach Stops) (orangefarbene Kästen)

die schiere Menge an gelben Dochten zeigt die allgemeine Volatilität und die Herausforderungen für eine risikoarme Stopp-Platzierung

konsistente Musterausfälle

Folgetags-Retracement-Levels von 70-90 Prozent sind außerhalb der Norm

seltene, aber extreme Trendtage, unabhängig davon, ob der Markt trending oder ranging ist

Um nur ein paar zu nennen.

Silber 60 Minuten Chart, Aber das ist noch nicht alles:

Silber in US-Dollar, 60 Minuten Chart vom 13.Mai 2021

Seit unserer jüngsten Chartbook-Veröffentlichung über Spoofing-Aktivitäten im Silbermarkt haben wir fieberhaft daran gearbeitet, verschiedene Intraday-Marktverhaltensweisen zu identifizieren, die untypisch für das typische Marktverhalten insgesamt und speziell für den Silbermarkt sind. Unsere Ergebnisse haben bestätigt, dass einzelne Muster nicht ungewöhnlich sind, aber die schiere Summe der Muster ist definitiv nicht normal.

Ein Blick auf den obigen Intraday-60-Minuten-Chart, ein Zeitrahmen-Einstiegswerkzeug, das oft für Tages- und Wochenzeitrahmen-Setups verwendet wird, ist beunruhigend:

Jedes Extrem wird ausgeblendet.

Reversal-Muster dominieren das Feld.

Tiefststände vom Vortag werden für Stops ausgeschossen.

Ranges werden für Stops in beide Richtungen aufgespießt.

Range-Ausdehnungen finden in beide Richtungen statt.

Und das alles durch die Beobachtung von nur ein paar Tagen zurück. Es gibt noch viel mehr.

Silber 60 Minuten Chart, Die Lösung:

Silber in US-Dollar, 60 Minuten Chart vom 13.Mai 2021

Was kann also getan werden? Konzentrieren wir uns lieber auf Lösungen als auf ein Minenfeld von Hindernissen. Die vorherrschenden Muster, die wir fanden, waren volumen- und zeitbasiert. Ein Markt, der so liquide ist, kann keine Manipulationen durch die Hauptmarktzeiten, die auf der Welt stattfindet, durchalten. Manipulationen finden vor allem vor der Eröffnung der asiatischen Sitzung und der britischen Markteröffnung für Silber statt. Um Ihr Risiko zu schützen, müssen Sie in den Markt in folgendem Zeitfenster einsteigen und faden: 20:30 EST bis 21:30 EST. Wir haben festgestellt, dass dieses Zeitsegment dasjenige mit dem geringsten Risiko ist, wenn es in Verbindung mit unserer Quad-Exit-Strategie verwendet wird, die eine Risikominderung ermöglicht, indem kurz nach dem Einstieg die Hälfte der Position verkauft wird.

Das Diagramm veranschaulicht mit grünen und roten horizontalen Linien, dass an jedem Tag zur gleichen Zeit eine bevorstehende Bewegung folgt, die es ermöglicht, dieses erste Ziel der Risikominderung zu erreichen. Es zeigt auch, dass das Volumen an diesem Punkt zunimmt, um eine realere Bewegung im Gegensatz zu den vorherigen künstlichen Einbrüchen zu untermauern.

Wir empfehlen außerdem, mit kleinen Volumina zu handeln und stattdessen eine langfristige Position aus den Ausläufern aufzubauen (siehe auch unsere Quad-Ausstiegsstrategie).

Darüber hinaus raten wir von Scalping und häufigem Intraday-Handel ab. Stattdessen finden wir, dass es ein intelligenter Weg ist, sein Vermögen zu schützen, wenn man sich von der Marktnervösität absetzt und mit Monatscharts handelt. Die sicherste Art, am Silbermarkt zu partizipieren, ist der Aufbau von physischen Beständen.

Silber Tageschart, Die Marktmanipulation von Silber ist Ihr Weg zum Erfolg:

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13.Mai 2021

Wählen Sie Ihre Positionen mit Bedacht. Das Überhandeln in einem Minenfeld ist risikoexpansiv. Ein Top-Down-Ansatz aus einer längerfristigen direktionalen Perspektive sollte den Zeitpunkt für ein Engagement im Markt bestimmen. Der obige Tages-Chart zeigt eine solche wesentliche direktionale Unterstützung. Wenn die Preise wieder die grüne Linie (linearer Regressionskanal) erreichen, ist die 60-Minuten-Einstiegsstrategie basierend auf der Tageszeit (20:30 EST bis 21:30 EST) und ein scharfes Auge auf die Volumenbalken entscheidend, um risikoarm zu partizipieren und ein Stück vom Kuchen zu bekommen.

Noch eine Sache! Es ist viel geschickter, mit einem volumenbasierten Unterstützungsmessungs-Tool (gelbe Linie) für transaktionale Unterstützung zu arbeiten, als mit den typischen TA-Tools der horizontalen Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Die Marktmanipulation von Silber ist Ihr Weg zum Erfolg:

Die Teilnahme am Markt ist ein endloser Weg, auf dem Hürden überwunden und schwer zu erwerbende Fähigkeiten in einem anspruchsvollen Beruf verfeinert werden müssen.

Marktmanipulation ist so alt wie die Zeit. Sich darüber zu beschweren, nützt nur dem eigenen Ego. Nehmen Sie stattdessen die Rolle eines Detektivs ein und untersuchen Sie den Markt mit Neugier auf die Komplexität der Regeln oder, in diesem Fall, der manipulierten Regeln, um dann in der Opposition ein Regelwerk aufzubauen, das Ihnen Vorteile für Ihre Marktspiele bietet, ist ein richtigerer Ansatz.

