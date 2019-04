Marktbericht Auslandsaktien

Der amerikanische Aktienmarkt kann auf eine positive Berichtswoche zurückblicken. Der Dow Jones kletterte um 592 Punkte auf 26.218 Punkte. Es mehren sich die Zeichen, dass zwischen China und den USA der Handelskrieg beigelegt werden könnte. Desweiteren sorgten gute Konjunkturdaten aus China für eine gute Stimmung. Am Montag setzte entgegen dem Gesamtmarkt bei der Aktie von Lyft (WKN: A2PE38) Katerstimmung ein. Am Ende stand nicht nur ein Minus von über elf Prozent, sondern man schloss auch unter dem IPO-Preis von 72 Dollar. Viele Marktteilnehmer sahen den Aktienkurs als zu ambitioniert an. Am Dienstag kam die Aktie von Walgreens (WKN: A12HJF) mit über zwölf Prozent unter die Räder. Dies lag an den Quartalszahlen und an dem gesenkten Jahresausblick der Apothekenkette. Durch den Kurssturz erreichte die Aktie ein neues Fünfjahrestief und vernichtete etwa acht Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Dagegen konnten am Dienstag die Aktien der Fluglinien abheben. Delta Air Lines (WKN: A0MQV8) stiegen nach guten Quartalszahlen um über sechs Prozent und zogen auch die Mitbewerber mit nach oben. Seit Donnerstag wird auch die von DowDupont (WKN: A2DN8H) abgespaltene Kunststoffsparte in Stuttgart gehandelt. Die Dow Inc (WKN: A2PFRC) wird in den nächsten Tagen den Aktionären von DowPuPont im Verhältnis drei zu 1 eingebucht werden.Mit einem kräftigen Kursanstieg von 691 Punkten hat die Börse in Tokyo das Fiskaljahr 2018/2019 beendet und der Nikkei 225 schließt bei 21.724 Punkten. Das Indexschwergewicht Fast Retailing (WKN: 891638), der Mutterkonzern der Modemarke Uniqlo ist mit 9,2 Prozent Gewichtung die schwerste Aktie im japanischen Leitindex, konnte mit unerwartet guten Verkaufszahlen aufwarten und die Aktie stieg um über vier Prozent. Sehr gute klinische Ergebnisse bei klinischen Tests für ein Krebsmedikament erfreute auch die Aktionäre des Pharmaherstellers Daiichi Sankyo (WKN: A0F57T). Allein in dieser Woche verteuerte sich die Aktie um gut 20 Prozent. Seit Jahresbeginn hat Daiichi Sankyo um fast 51 Prozent zugelegt und ist somit die am besten performende Aktie im Nikkei 225. Gute Nachrichten kamen auch von Japan Display (WKN: A1XEEQ) in dieser Berichtswoche. Der Bildschirmhersteller hat einen Vertrag mit Apple abgeschlossen und darf nun OLED Bildschirme an den Technikkonzern liefern und der Kursgewinn beträgt stolze 38 Prozent. Nachdem die Aktie von Rakuten (WKN: 927128) im Verlauf dieser Woche ein neues Jahreshoch erklommen hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie geht fünf Prozent schwächer aus dem Markt. Außerdem verflog die Kursfantasie sehr rasch, nachdem der Börsengang von Lyft (WKN: A2PE38) nicht der erhoffte große Erfolg war. Rakuten ist mit 11,5 Prozent der größte Anteilseigner von Lyft und hat für die Beteiligung nur gut 200 Millionen Dollar bezahlt und diese ist jetzt mehr als zwei Milliarden Dollar wert.Kursgewinne von annähernd zehn Prozent konnten die Aktien der brasilianischen Vale (WKN: 897136) in den vergangenen Tagen verzeichnen. Vale (WKN: 897136), der größte Eisenerz-Miner der Welt, war im Januar 2019 aufgrund eines Dammbruchs, 200 Todesopfern und einer Umweltkatastrophe einer brasilianischen Eisenerzmine unter erheblichen Druck gekommen. Der Kurs verlor damals knapp 30 Prozent. Der Grund für die nun steigende Aktienkursnotierung hängt mit den stark gestiegenen Eisenerzpreisen zusammen. Durch die Schließung dieser beschädigten Eisenerzmine und weiteren Minen, die vorsichtshalber durch die Behörden vorübergehend geschlossen wurden, erhöhte sich wegen Verknappung der für Vale wichtige Weltmarktpreis für Eisenerz seit der Katastrophe um gut 25 Prozent. Zusätzlich wurde die Kapazität am Weltmarkt verknappt, da schwere Stürme in Australien die Lieferketten von BHP (WKN: A2N9WV) und Rio Tino (WKN: 852147) unterbrachen. „Marktbeobachter beurteilen die stark steigenden Eisenerzpreise der vergangenen Wochen skeptisch und schließen eine mögliche Preiskorrektur unter erhöhter Volatilität nicht aus. Vor allem der chinesische Markt als größter Abnehmer des Rohstoffs für die Stahlproduktion spielt hier eine große Rolle“, gab Steffen Kircher von der Baader Bank AG in Stuttgart zu Bedenken.An diesem Donnerstag hatten die Aktien des Börsenneulings Medacta (WKN: A2PFTD) ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse und natürlich gab es das Debüt auch an der Stuttgarter Börse. Das Tessiner Unternehmen stellt orthopädische Implantate für beispielsweise Hüfte oder Knie und neurochirurgische Systeme her. Die Schweizer boten bei der Emission 5,7 Millionen Aktien an, hinzu kommen über die Mehrzuteilungsoption zu Gunsten der beteiligten Banken nochmal 855.000 Aktien. Mit einem Ausgabepreis von 96 Franken lag dann die Börsenkapitalisierung bei 2,1 Milliarden Franken. Kurz nach 9.00 Uhr wurde die Erstnotiz mit 104 Franken festgestellt und lag damit schon deutlich im Plus.Das erste Quartal verlief für das Unternehmen Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) sehr erfreulich. Mit einem Umsatzwachstum auf 174 Millionen Euro stieg der Quartalsumsatz um mehr als ein Drittel. Für das Gesamtjahr sieht der Vorstand seine Prognose von 700 Millionen Euro Umsatz voll im Plan. Die Aktie der Online-Apotheke mit Sitz in den Niederlanden stieg daraufhin um zehn Prozent auf aktuell 41 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.