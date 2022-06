Marktbereinigung

Sehr geehrte Damen und Herren,





die Märkte werden weiterhin beherrscht von den Themen Krieg gegen die Ukraine, Lockdowns in China, gestörte Lieferketten, Chipmangel, hohe Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, soziale Unruhen, hohe Inflation, Zinsanstiege, Rezessionsängste und sinkende Unternehmensgewinne.





Das alles lastet auf der Gefühlslage der Investoren und führt zu sinkenden Kursen. Die Stimmung unter den Kapitalanlegern ist nahe den gemessenen Tiefstwerten angelangt. In solchen Situationen genügen kleine positive Impulse, um die Kurse immer wieder kurzfristig ansteigen zu lassen. Das sind die sogenannten Bärenmarktrallyes.





Wenn man das große Bild betrachtet, wird folgendes erkennbar: Die Zinsen sind über sehr viele Jahre gesunken. Die Bilanzsumme der großen Notenbanken wurde immer weiter erhöht und stark aufgebläht. Der letzte große Schub kam durch die Pandemie. In diesem Umfeld haben sich viele Geschäftsmodelle entwickelt, die nur auf Grund der nicht vorhandenen Zinsen möglich waren. Auch die Bewertungsmaßstäbe wurden von der Geldschwemme immer weiter nach oben getrieben, insbesondere im Technologiesektor.





Durch die Lieferkettenproblematik und den Energiepreisschock als Katalysator ist die Inflation kräftig angesprungen. Der Druck auf die Notenbaken steigt, hier endlich gegenzusteuern. Selbst die Politik, die die Notenbanken zu deren expansiven Verhalten getrieben hat, mahnt nun zur Eindämmung der völlig aus dem Ruder gelaufenen Preissteigerung.Als Folge verkürzt die amerikanische Notenbank FED ihre Bilanz nun aggressiv und wird auch die Zinsen in den nächsten Monaten deutlich erhöhen. Die EZB folgt dem nur sehr zögerlich.Das Ganze führt zu einer Bereinigung an den Aktienmärkten. Unrentable Geschäftsmodelle werden zurückgefahren oder verschwinden und zu hohe Bewertungen werden reduziert. Das läuft so lange, bis ein Gleichgewicht gefunden wird.Mit dem Auslaufen der Lieferkettenproblematik, der Normalisierung der Energiepreise und im Laufe der Bilanzreduzierung und des Zinserhöhungszyklus werden sich die Aktienmärkte stabilisieren und neue Trends beginnen.In der Zwischenzeit wird es noch sehr volatil an den Märkten bleiben und es werden viele Anpassungen der Kurse an die veränderte Gewinnsituation stattfinden. Erkennbar ist dies an den kräftigen Reaktionen der Aktienkurse in beide Richtungen nach gemeldeten Unternehmensergebnissen oder Unternehmensprognosen.In diesem Spannungsfeld sind jederzeit scharfe Bewegungen möglich. Wir sind weiterhin gut in europäischen und internationalen Blue Chips investiert und fahren konsequent unser aktives Risikomanagement.Herzlichst IhrRobert BeerRobert Beer Investment GmbH

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.