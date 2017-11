Markt-Einschätzung + Trading-Chancen

Liebe Traderin, lieber Trader,vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Trading. In den folgenden Zeilenfinden Sie meine Trading-Ideen für den heutigen Tag und eine aktuelleMarkteinschätzung.HINWEISE FÜR IHR TRADINGBitte beachten Sie, dass die hier vorgestellten Märkte (EURUSD, GBPUSD,DAX, Dow Jones) im Moment alles andere als einfach zu traden sind.In den letzten Jahren hat außerdem die Volatilität der Märkteabgenommen. Das bedeutet, dass es im EURUSD, GBPUSD teilweise nur wenigTagesbewegung zwischen Tageshoch und Tagestief gibt. Standenbeispielsweise 2010 noch Kursbewegungen bis fast 200 Pips im EURUSD ander Tagesordnung, so erreichen wir jetzt meistens nicht mal 50 PipsTagesrange.Insbesondere das britische Pfund, mit GBPUSD, ist durch das Vorhaben desBrexits sehr unentschlossen und kann rasch die Richtung ändern.Aber auch der DAX zeigt oft tagelang nicht immer die gewünschteBewegung, und ist darüber hinaus von den US-Märkten, Dow Jones, etc.abhängig.DOCH WAS BEDEUTET DAS ALLES FÜR IHR TRADING?Zwei Punkte: riskieren Sie nicht zu viel und werden Sie nicht zu gierig.Nehmen Sie auch kleine Gewinne mit. Und wenn der Markt nicht so will,wie Sie sich das vorstellen, dann traden Sie einfach an diesem Tagnicht, insbesondere auch nicht, wenn keine Wirtschaftsmeldungenanstehen. Das ist oft besser, denn die nächste Chance kommt bestimmt inden kommenden Tagen.Wenn Sie obige Zeilen nochmal lesen und wirklich verstanden haben, dannwird sich auch Ihr Trading mit der Zeit merklich verbessern.Wird es heute ein volatiler Handelstag werden, oder eher ruhig zugehen?Diese Frage kann man beispielsweise unter Beachtung der jeweiligenWirtschaftsmeldungen im vorab etwas abschätzen.Nähere Infos dazu finden Sie auf meiner Webseite unter der RubrikAKTUELLES, dort stehen ein aktueller Live-Wirtschaftskalender sowieaktuelle Performance-Zahlen meines Tradings für Sie bereit.Wenn Sie tagsüber eher weniger Zeit zum Trading haben, dann biete ichauch Entries für Swing-Trades an (LANGFRIST-TRADING).Hier wird auf längerfristiger Ebene getradet. Es gibt nur ein paarEntries pro Woche, die Sie bequem eingeben können. Ebenso informiere ichSie dann über Teilgewinnmitnahmen.Kontaktieren Sie mich gerne hierzu, falls Sie Fragen haben.DAY-TRADING-IDEEN++++++++++++++++++Meine nachfolgenden Tradingideen sind für EURUSD, GBPUSD, Dow Jones undDAX von ca. 9:00 Uhr und dann bis ca. 16:00 Uhr, im Dow Jones bis ca.22:00 Uhr, gültig.Den genauen Einsatz der Signale lesen Sie weiter unten.TRADING-TAGE: Am Montag Vormittag und am Freitag Nachmittag gehen Siebei Meldungsknappheit am besten keine Trades ein, oder riskieren Siekeine Gewinne der Woche oder des laufenden Monats.TEILGEWINNE: Nehmen Sie nach 10, 15 oder 20 Pips Teilgewinne mit, analogfür den DAX mit Punkten, und sichern Sie Ihre Trades rechtzeitig ab. Siemüssen nicht immer unbedingt abwarten, dass der entsprechende Kurs inden Take-Profit läuft. Die 40 Pips/Punkte, die ich als Take-Profitvorschlage, werden oft auch nicht erreicht. Manchmal wären hingegen auchmehr als 40 Pips Take-Profit möglich.VERWENDEN SIE EINEN TRAILING-STOPP: Der Stop-Loss ist der Rettungsringbei Ihrem Trading. Gehen Sie niemals einen Trade ein, ohne auch einenStop-Loss (SL) zu setzen. Zusätzlich erleichtert der Trailing-Stop IhrTrading.Der Trailing-Stop zieht automatisch Ihren Stop-Loss nach. Sie müssendann nicht ständig vor dem Rechner sitzen. Weniger ist oft mehr. DieserPunkt gilt auch beim Trading. Vermeiden Sie somit einen Trader-Burn-Out;-)Jedoch sollte Ihre Handelsplattform laufen, z.B. Metatrader MT4, der PCalso eingeschaltet sein. Mein Trailingstop liegt meistens bei 15-25Pips, abhängig von der Volatilität, das bedeutet Beweglichkeit desMarktes.Bei nur wenig Marktbewegung nehme ich meistens 15 Pips Trailingstop. Beieiner Range über 50 Pips zwischen Mitternacht und ca. 8:30 können Sieeinen größeren Trailingstop von z.B. 25 Pips verwenden.TRADING-IDEEN FÜR HEUTE++++++++++++++++++++++++Long bedeutet kaufenShort bedeutet verkaufen--- EURUSD ---(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)Long @ 1.1620,Short @ 1.1590,--- GBPUSD (Cable) ---(Einstieg aktuell gegen 09:00 bis ca. 16:00)Long @ 1.3160,Short @ 1.3115,für EURUSD und GBPUSD gelten:Stopp-Loss 25 Pips,Take-Profit 40 Pips,Trailingstop 15 Pips,--- DAX® (Kassa) ---(Einstieg aktuell gegen 09:10 bis ca. 16:15)Long @ 13410,Short @ 13370,---DOW JONES-KASSAMARKT--(Einstieg aktuell gegen 14:00 und später, vorher sind Fehlausbrüche„vorprogrammiert“ - Entries sind bis ca. 20-21 Uhr gültig, abhängig vonder Volatilität im Dow Jones)Long @ 23580,Short @ 23480,für DAX und Dow Jones gelten:Stopp-Loss 25 Punkte,Take-Profit 40 Punkte,Trailingstop 15 Punkte.ZUR VERWENDUNG MEINER SIGNALE++++++++++++++++++++++++++++++++Sie können meine Trading-Ideen „at market“ eingeben, also direkt gleichkaufen (buy) oder verkaufen (sell), wenn der Kurs erreicht wird und Sievor dem Rechner sitzen, oder als pending order (buy stopp, buy limit,sell stopp, sell limit), wenn Sie nicht vor dem Rechner sitzen.Beachten Sie dabei den Spread Ihres Brokers. Wenn mein Entry long bei1.1000 im Euro liegt und der Spread bei Ihrem Broker bei z.B. 2 Pipsliegt, dann geben Sie als buy-stop-Order 1.1002 als Kaufpreis ein.Umgekehrt gilt dies auch bei einem Verkaufs-Trade = Short-Trade, wo Sieden Spread subtrahieren. Wenn ich also 1.1010 short angebe, dann steigenSie bei 1.1008 ein bzw. legen dort einen Sell stop.Nehmen Sie schon nach 5, 10, 15 Pips/Punkten Teilgewinne mit, wenn derMarkt nur sehr wenig beweglich ist.Verwenden Sie einen Trailingstop von 15-25 Pips, abhängig von derVolatilität des Marktes.Ich verwende die Entries zweimal täglich bis spätestens ca. 16 Uhr undbis ca. 20-21 Uhr im Dow Jones.Falls Sie bereits einmal investiert waren, so können Sie einen zweitenEinstieg so vornehmen:Für short (verkaufen) so, dass, falls der komplette Kerzen-Körper (dieDochte werden nicht beachtet) einer 5-Min-Kerze über dem Einstiegslevelliegt, Sie anschließend short gehen, wenn eine weitere 5-Min-Kerze dasEntrielevel durchbricht.Wenn also der Einstiegskurs short bei 1.1000 liegen würde und eine5-min-Kerze oberhalb von 1.1000 geschlossen hat, beispielsweise 1.1005,so sind Sie bereit für einen neuerlichen Entry bei 1.1000.MEINE TRADINGERGEBNISSE im November 2017TRADING-SIGNALE: EURUSD und GBPUSD und Dow Jones: +147 Pips,TRADING-SIGNALE: DAX: +88 Punkte,LIVE-TRADINGROOM für EURUSD, GBPUSD, DAX, DOW Jones: +301 Pips/PunkteWIE SIE DIE TRADING-SIGNALE OPTIMAL VERWENDEN KÖNNEN++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Die nachfolgende Performance der TRADING-SIGNALE hat sich mit einemTrailingstop von 15 bis 25 Pips ergeben (abhängig davon, wie groß dieMorning-Range bis ca. 8 Uhr ist – beträgt diese morgens z.B. nur bis ca.50 Pips, so wählen wir einen kleineren Trailingstop von nur 15 Pips).Die Entries erfolgen meist gegen 9:00 und sind bis ca. 16:00 gültig.Prinzipiell sind Mehrfach-Einstiege möglich in die gleiche Richtung.Wenn jedoch der erste Trade bereits optimal gelaufen ist, entweder inden TP oder Teilgewinne mitgenommen wurden, würde ich angesichts derMarktlage keinen weiteren Einstieg in die gleiche Richtung vornehmen.Für einen neuerlichen Einstieg wählt man den 5-min-Chart und wartet z.B.bei einem short-Entry, bis der Kurs über das Entry-Level läuft und derKörper einer 5-min-Kerze komplett oberhalb des Entry-Levels liegt.Liegt dieses Kriterium vor, kann man einen neuen Short-Entry eingehen.Vice versa gilt dieses Vorgehen für long.Sollte man beim ersten Entry ausgestoppt worden sein, so kann man einenEntry in die gleiche Richtung unter Berücksichtigung seines Risk- undMoneymanagements vornehmen.Ein weiterer Einstieg (nach 16:00 oder wenn es vorher zwei Fehlausbrüchegab) wird vorgenommen, wenn Fundamentaldaten oder die US-Märkte füreinen erneuten Einstieg sprechen, ansonsten bleibt es bei einem oderzwei Entries in die gleiche Richtung, wenn beide Trades Fehleinstiegewaren.Mehr Infos zur Verwendung der Trading-Signale finden Sie in einerkostenlosen Download-Version der Trading-Signale auf meiner Webseite.Achten Sie bei Ihrem Trading auch auf Ihr persönliches Risikomanagement.Riskieren Sie z.B. nicht mehr als 0.5-3 % pro Trade (abhängig von IhrerKontogröße) und bestimmen Sie Ihre Positionsgröße anhand des gewähltenStop-Loss.PERFORMANCE 2017Januar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +911 Pips, DAX +288 Punkte, Live-Trading+978 PipsFebruar: EURUSD, GBPUSD, Dow: +555 Pips, DAX +367 Punkte, Live-Trading+1246 PipsMärz: EURUSD, GBPUSD, Dow: +645 Pips, DAX +468 Punkte, Live-Trading+1177 PipsApril: EURUSD, GBPUSD, Dow: +709 Pips, DAX +208 Punkte, Live-Trading+1028 PipsMai: EURUSD, GBPUSD, Dow: +625 Pips, DAX +591 Punkte, Live-Trading +1029PipsJuni: EURUSD, GBPUSD, Dow: +721 Pips, DAX +701 Punkte, Live-Trading +778PipsJuli: EURUSD, GBPUSD, Dow: +468 Pips, DAX +421 Punkte, Live-Trading+1337 PipsAugust: EURUSD, GBPUSD, Dow: +739 Pips, DAX +307 Punkte, Live-Trading+1116 PipsSeptember: EURUSD, GBPUSD, Dow: +891 Pips, DAX +223 Punkte, Live-Trading+1049 PipsOktober: EURUSD, GBPUSD, Dow: +765 Pips, DAX +238 Punkte, Live-Trading+702 Pips