Anleger haben die Kursdellen der vergangenen Tage zu günstigen Käufen genutzt. Die Stimmung ist deutlich besser geworden. Fraglich, ob dies schon bedrohlich für weitere Kursgewinne sein kann.

Das vergleichsweise günstige Einstiegsniveau im Wochenverlauf dürfte nach Ansicht von Joachim Goldberg Auslöser für Aktienkäufe gewesen sein. Die von uns befragten, mittelfristig orientierten professionellen Anleger sind zu 11 Prozent in Aktien eingestiegen, 13 Prozent haben die Short-Engagements geschlossen. Der Sentiment-Index schnellt auf +18 Punkte. Auch die privaten Anleger haben ihre Meinung geändert. 9 Prozent sind eingestiegen. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe steht bei +4 Punkte. Der DAX hat im Wochenverlauf unterm Strich 80 Punkte gut gemacht.

Für den Verhaltensökonom ist der Optimismus aber noch nicht bedrohlich. Allerdings rechnet er in der Nähe des bisherigen Jahreshochs bei 12.656 Punkten mit einer Bremse durch Gewinnmitnahmen. Und nach unten sei die Nachfrage jetzt "etwas ausgedünnt". Aber die mit 30, bzw. 24 Prozent noch recht große Gruppe neutral gestimmter Marktteilnehmer könnte bei kleineren Rücksetzern bis zu 12.300 Punkten stützen.

24. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Notenbanksitzungen dies- und jenseits des Atlantiks werfen ihre Schatten voraus. Während es für die meisten Akteure eine ausgemachte Sache zu sein scheint, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am 30./31. Juli mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Leitzins um mindestens 25 Basispunkte senken wird, sieht es hierzulande etwas anders aus. Zwar hat die Europäische Zentralbank über ihren Chef Mario Draghi bereits bei der Konferenz im portugiesischen Sintra angekündigt, man werde alle zur Verfügung stehenden Instrumente, bis hin zu einer Wiederaufnahme der Anleihekäufe, einsetzen, sollte sich die ökonomische Situation nicht verbessern. Aber viele Beobachter gehen davon aus, dass der EZB-Rat bei der kommenden Sitzung am Donnerstag stillhalten und nicht vor September mit geldpolitischen Entscheidungen aufwarten wird. Indes: Zuletzt wurden zunehmend Stimmen laut, die EZB solle lieber früher als später aktiv werden. Ähnlich wie in den USA scheint sich die Meinung unter den Finanzmarktakteuren hierzulande zu etablieren, dass es sinnvoller sei, frühzeitig zu handeln, als möglicherweise zu spät auf eine sich verschlechternde Wirtschaftssituation reagieren zu müssen. Und dies hat sich auch im Kursverlauf des DAX niedergeschlagen, der nach einem kurzen Besuch an der Unterseite, ziemlich genau in der Mitte der von uns in der Vorwoche avisierten Zone zwischen 12.200 und 12.150 Zählern, nunmehr gegenüber dem vergangenen Mittwoch mit einem kleinen Kursplus von 0,6 Prozent aufwarten kann.

Und für dieses Plus dürften die von uns befragten mittelfristig orientierten institutionellen Anleger mitverantwortlich gewesen sein. Denn deren Optimismus, gemessen an unserem Börse Frankfurt Sentiment-Index, ist um 24 Punkte auf einen Stand von +18 Punkte hochgeschnellt – das ist das zweithöchste Niveau dieses Jahres. Mehr als fundamentale Gründe dürfte für diesen Optimismus das vergleichsweise günstige Einstiegsniveau ausschlaggebend gewesen sein – eine Chance, auf die viele ehemalige Bären gewartet und nun zum Kaufen genutzt hatten. Gleichzeitig ist die Gruppe der Pessimisten auf den niedrigsten Stand dieses Jahres gefallen.

Optimismus noch nicht überbordendend

Ganz ähnlich, aber längst nicht so stark, ist der Börse Frankfurt Sentiment-Index bei den Privatanlegern angestiegen, bei denen die Skeptiker im Gegensatz zu den institutionellen Pendants immer noch in recht großer Zahl vorhanden sind. Und so ist das Stimmungsbarometer um vergleichsweise bescheidene 12 Punkte auf einen Stand von +4 Punkte geklettert. Nicht zuletzt, weil sich der Zuwachs im Bullenlager mehrheitlich aus ehemalig neutral orientierten Akteuren speist.

Mit der heutigen Erhebung wird deutlich, dass vormals pessimistische Börsianer gar nicht so negativ eingestellt waren, wie sich dies vor zwei Wochen dargestellt haben mag. Vielmehr wurden erwartungsgemäß vergleichsweise günstige DAX-Niveaus zum Wiedereinstieg genutzt. Allerdings ist nicht gesichert, ob dies tatsächlich zu den günstigsten Kursen seit der vergangenen Erhebung geschehen ist. Regelmäßige Leser des Sentiment-Berichts mögen sich nun fragen, ob der heute gezeitigte Optimismus für den DAX bereits bedrohlich sein könnte. Denn gerade bei den institutionellen Akteuren bewegt sich der Börse Frankfurt Sentiment-Index auch in der relativen Betrachtung auf einem auffallend hohen Niveau. Doch gilt das nur für dieses Jahr. Man braucht nämlich in der Historie unserer Aufzeichnungen nur bis zum 28. November 2018 zurückzugehen, um festzustellen, dass es an jenem Tag einen Börse Frankfurt Sentiment-Index von +50 Punkte egeben hat.

Kurzum: Der Stand der heutigen Sentiment-Indices muss noch nicht das Ende der derzeitigen kleinen DAX-Rallye bedeuten. Aber Gewinnmitnahmen dürften den weiteren Fortgang des DAX an der Oberseite behindern, vor allem in der Nähe des bisherigen Jahreshochs (12.656). Die Nachfrage an der Unterseite ist durch die jüngsten Käufer etwas ausgedünnt, aber die noch recht große Gruppe neutral gestimmter Marktteilnehmer (30 Prozent bei den institutionellen Investoren) könnte dem DAX bereits bei kleineren Rücksetzern (möglicherweise im Bereich von 12.300 DAX-Zählern) eine Hilfe sein.

24. Juli 2019, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

Bullish Bearish Neutral Total 44% 26% 30% ggü. letzter Erhebung

+11% -13% +2%



Sentiment-Index institutioneller Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.500 (+80 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Institutionelle Anleger: +18 Punkte (Stand Vorwoche: -6 Punkte)

Bullish Bearish Neutral Total 40% 36% 24% ggü. letzter Erhebung

+9% -3% -6%

Sentiment-Index privater Anleger

DAX (Veränderung zu vergangener Woche): 12.500 (+80 Pkt.)

Börse Frankfurt Sentiment-Index Private Anleger: +4 Punkte (Stand Vorwoche: -8 Punkte)

