Marc Faber – “Systemzusammenbruch und DAX-Sturz auf 7.700 Punkte möglich”

In welche Richtung geht der Dax? Selbst die Börsengurus scheinen sich nicht auf eine Richtung einigen zu können. Beachten Sie auch die Aufzeichnung unseres Webinars am Montag.

Auffällig ist aber, dass in unseren Webinaren der Jahre 2013 und 2014/2015 das Thema Verteilung der Vermögen in der Welt immer wieder zur Sprache kam. Erst wurden wir belächelt und Daniel gerne mal als Lafontaine beschimpft, doch mittlerweile merken selbst die härtesten Kapitalisten, dass etwas aus dem Lot gerät.

Wer ein bildliches Beispiel braucht, nimmt übrigens den Fußball – auch da merken erst jetzt die Ersten, dass der Fußball kippt. Da sind wir uns auch sicher – mit Russland, Qatar und einer chinesischen Mannschaft in der Regionalliga Südwest plus Red Bull gegen Red Bull in der Champions-League geht man viel zu weit. Schauen Sie mal auf die Formel eins – ein gutes negatives Vorbild. Wenn der Familienvater 1000 Euro für vier Karten zahlen muss in Hockenheim, dann ist was faul gewesen.

Zurück zum Markt und Ziel 7.700 im DAX. Faber glaubt, dass die Märkte nach diesem aktuellen Boom in einer riesigen Blase platzen. ”Wir haben seit mehr als acht Jahren einen Bullenmarkt” sagt Farber und das gefährliche sei, dass der Nasdaq nur von sehr wenigen Aktien in die Höhe getrieben wird. Die FANG-Aktien geben zu Bedenken, wir erklärten es in unseren Webinaren und lassen Sie nicht mit den bullischen Prognosen und Turbo-Bull Hebel 10 -oder was man sonst so findet – zurück (oder Charttechnik basierend auf Stunden statt auf Monaten oder Jahren).

Darüber hinaus sagte Farber “Entweder Menschen mit Vermögen werden massiv besteuert… oder wir werden eine extreme Deflation bei den Vermörgenspreisen haben. Eventuell wird das System zusammenbrechen”. Auch das sprechen wir an, denn Immobilien, Zinsen, Vermögen, Aktien und Schulden sind mehrere Teile einer Medaille.

