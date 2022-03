Marathon Digital: charttechnische Lebenszeichen von der Kryptoszene!

Der Kryptominer mit 70 Prozent Ökostrom kann die hohen Energiepreise locker wegstecken. Startet Marathon Digital (Mara) Richtung Allzeithoch?

Symbol: MARA ISIN: US03940R1077

Rückblick: Dei Aktie des Kryptominers erreichte ihr Allzeichhoch am 9. November und fiel danach deutlich ab, so dass sie im Halbjahresvergleich momentan 8 Prozent zurück liegt. Inzwischen sehen wir jedoch eio höheres Tief und eine Widerstandslinie mit drei Kontakten, so dass wir von einem sauberen Bottomfishing-Setup sprechen können.

Chart vom 29.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.14 USD





Meine Expertenmeinung zu MARA

Meinung: Kryptowährungen wurden wie Bitcoin und Ethereum wurden von Mitte November bis weit in die zweite Januarhälfte deutlich abverkauft, stabilisierten sich aber in den letzten Wochen, in denen die Aktienmärkte eher Schwäche zeigten. Marathon Digital profitiert von den höheren Notierungen in diesem Sektor und könnte mit diesem Richtung Allzeithoch in Kürze durchstaten. Die hohen Energiekosten stören das Unternehmen nur bedingt, da ein Großteil des Strom zu 70 Prozent aus günstigen, erneuerbaren Energien bezogen wird.

Setup: Bei Bruch der Widerstandslinie könnte die Aktie das Kursziel Allzeithoch ins Visier nehmen. Den Stopp Loss könnten wir unterdem sich anbahnenden Golden Cross platzieren. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 31. Mai, so wir den Trade lange laufen lassen könnten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MARA.

Veröffentlichungsdatum: 29.03.2022

