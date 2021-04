Maple Leaf in Silber und Krügerrand in Gold und Silber beliebteste Münzen bei Anlegern

Weitere Suchergebnisse zu "Maple Gold Mines":

Frankfurt am Main, 15. April 2021: Die Degussa Goldhandel, Europas größter bankenunabhängiger Edelmetallhändler, hat die beliebtesten Münzen der Deutschen Anleger nach hausinternen Zahlen analysiert. Zum Ende des ersten Quartals 2021 finden sich auf den ersten drei Plätzen die 1 Unze Silbermünze Maple-Leaf, die 1 Unze Silbermünze Krügerrand und die 1 Unze Silbermünze Australian Kangaroo. Bei Gold sind die 1 Unze Degussa Goldbarren und wieder der Krügerrand die am meisten gekauften Stücke.

Chefvolkswirt der Degussa Dr. Thorsten Polleit zu den aktuellen Anlageperspektiven bei Edelmetallen: „Wie insbesondere die letzten zwei Dekaden gezeigt haben, erhalten Gold und Silber in Zeiten der zunehmenden Geldentwertung nicht nur die Kaufkraft; sie haben auch das Potenzial, dem Anleger eine reale Wertsteigerung zu bescheren. Die derzeitigen Kaufpreise sind für diejenigen Anleger attraktiv, die Gold- und Silberpositionen aufbauen wollen.“

In Deutschland haben die Anleger laut einer Untersuchung des World Gold Council in 2020 mehr als 163 Tonnen im Wert von 8,1 Milliarden Euro gekauft. Damit sind Sie auf Platz 2 in der Welt. Nur die Chinesen haben mehr Gold im letzten Jahr gekauft. Ein Grund warum die Deutschen so am Gold hängen, liegt sicherlich in ihrer Historie: Die Deutschen sind immer noch geprägt durch ihre wechselhafte Währungsgeschichte: Währungsreformen, Hyperinflation, Kaufkraftverlust und Wechselkursschwankungen. Gold vermittelt dagegen seit 5000 Jahren Sicherheit und Beständigkeit - auch und gerade in Krisenzeiten wie der derzeitigen Corona-Pandemie. Umgekehrt ist Silber oft ein guter Indikator dafür, dass die Wirtschaft langsam wieder anzieht, weil Silber vor allem auch in der Industrie eingesetzt wird.

Ein weiteres Argument für Gold ist die besondere Faszination des Materials: Das goldfarbene Metall, die Möglichkeit es zu formen und mit anderen Metallen zu kombinieren, die Schwere durch seine hohe Dichte machen es auch haptisch attraktiv. Dadurch bekommt es auch noch einmal einen besonderen emotionalen Wert, der nicht zu unterschätzen ist. Und wer hat nicht als Kind davon geträumt, wie im Märchen oder Piratengeschichten einen Goldschatz zu finden? Geschichten, Märchen und Sagen transportieren immer noch die besondere Mystik des Goldes. Es gibt also viele gute Gründe in Gold zu investieren. Ob man als Anleger sein Portfolio absichern oder mit einem Geschenk einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchte.

Neben den Geldanlage-Produkten sind übrigens in der Degussa-Bestsellerliste auch die Geschenkbarren zum Beispiel zu Geburtstagen oder besonderen Anlässen wie Taufe, Erstkommunion oder Hochzeit etc. zu 60 € im wertigen Geschenkblister enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.de.

Über die Degussa Goldhandel

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: „Degussa Goldhandel“ oder „Degussa Gold“) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.



An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.