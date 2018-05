Maple Gold Mines schließt Winterbohrprogramm ab und Fission bekommt neues Board-Mitglied

Nachdem Maple Gold Mines (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM) die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse während einer Handelsaussetzung präsentiert hatte, teilte das Unternehmen nun am Dienstag mit, dass man das große Winterbohrprogramm 2018 abgeschlossen habe. Das Bohrprogramm belief sich über eine Gesamtlänge von 21.122 Bohrmetern, die in 52 Kernbohrungen niedergebracht wurden. Zudem wurden noch 57 Kurzbohrungen über 1.484 m niedergebracht, die nur von der Überdeckung bis zum Grundgebirge reichen. Damit summierte sich das gesamte Bohrprogramm auf 22.606 m.

Derzeit werden die Bohrkerne auf Maple Golds - https://www.youtube.com/watch?v=EQ5Ha9MCkWE&t=3s - ‚Douay’-Projekt, weiter für die Beprobung vorbereitet. Die ersten Ergebnisse erwarte man noch für diesen Monat, wobei dann bis in den Juli hinein immer wieder neue hinzukommen sollen. Und das könnte spannend werden, da schon spektakuläre Ergebnisse aus früheren Bohrungen veröffentlicht worden waren. Aus den Zielgebieten des 6,1 km x 1,8 km großen Ressourcenareals ergaben bisherige Proben z.B. über 52 m 3,53 g/t Gold (Au) und in einem breiteren Abschnitt wurden sogar über 158,2 m 1,25 g/t Au in einer Tiefe von 335 m durchteuft.

Quelle: Maple Gold Mines

Die Bohrstellen der niedergebrachten Bohrungen lagen zu 40 % innerhalb sowie in direkter Umgebung zum Ressourcengebiet und stehen für 70 % der Bohrmeter. Die 60 % der ‚Greenfield’-Bohrungen vereinnahmten somit nur rund 30 % der niedergebrachten Bohrmeter.

Konkret wurden in der ‚Porphyry Zone’ und ‚Central Zone’ 29 Infill- und Step-out-Bohrungen über 11.735 m niedergebracht, deren Analyseergebnisse noch ausstehen. Elf Bohrungen über eine Gesamtlänge von 4.528 m wurden in der ‚NW’-Zone und ‚NW Gap Area’ niedergebracht, von wo bereits Ergebnisse von 0,44 g/t Au über 104 m ab einer Tiefe von 284 m berichtet wurden. Weitere sehr gute Ergebnisse waren 17 m mit 1,08 g/t Au ab 309 m und 13,2 m mit 0,86 g/t Au ab 409,8 m. Andere Analysenergebnisse stehen noch aus.

Die fünf ‚Greenfield’-Bohrungen aus dem ‚NW Syenite’ und dem ‚EM-Leiter’ beanspruchten 1.991 m für sich, deren Ergebnisse ebenfalls noch ausstehen. Im Zielgebiet ‚NE Syenite’ wurden sieben ‚Greenfield’-Bohrungen über 2.869 m niedergebracht, von denen auch noch keine Ergebnisse aus dem Labor zurück sind.

Ausständig sind darüber hinaus noch die Ergebnisse der 57 RC-Bohrungen über 1.487 m, die entlang der westlichen und südlichen zentralen ‚Greenfield’-Zielgebiete, die durch die Überdeckung bis zum anstehenden Grundgebirge niedergebracht wurden.

Nach Erhalt aller Analyseergebnisse wird das Unternehmen sein geologisches und tektonisches- sowie Vererzungsmodell aktualisieren. Im Juni 2018 soll zudem ein Sommerkartierungsprogramm im Zentralteil der Liegenschaft beginnen. Diese Arbeiten werden sich auf Aufschlussbereiche mit übereinstimmenden tektonischen Zielen, und luftgestützte radiometrische und magnetische Ziele konzentrieren.







Deshao Chen kommt ins Board of Directors bei Fission Uranium















Über Veränderungen in seinem Board hat das Uran-Explorationsunternehmen Fission Uranium Corp. (ISIN: CA33812R1091 / TSX: FCU) berichtet. Wie die Gesellschaft mitteilte, schied Herr Jianhua Xing auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Neu berufen wurde Herr Deshao Chen, der CFO von CGN Mining ist. CGN Mining Company Limited ist gemäß den Bedingungen eines Zeichnungsvertrages mit Fission Uranium - https://www.youtube.com/watch?v=MGEAu20HKc4&t=3s - vom 11. Januar 2016 dazu berechtigt, zwei Direktoren für den Vorstand zu benennen. Damals hat sich CGN Mining mit rund 96.736.540 Fission Uranium-Aktien zum Kurs von 0,85 CAD am Unternehmen beteiligt. Im gleichen Vertrag sicherte sich CGN Mining einen Anteil von 35 % an der zukünftigen Uranproduktion vom ‚Patterson Lake South’-Projekt.

Herr Chen arbeitet seit 22 Jahren im Finanzbereich. Derzeit fungiert er als Exekutivdirektor und Finanzchef bei CGN Mining, die sich auf die Entwicklung und den Handel mit natürlichen Uranressourcen für Kernenergieunternehmen konzentriert. Vor dieser Stellung bekleidete Herr Chen führende Positionen bei CGNPC-URC und der Ling Ao Nuclear Power Corporation. Herr Chen erwarb einen Bachelor of Economics an der Anhui University of Finance and Economics und einen Masterabschluss für Rechnungswesen an der Xiamen University.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





