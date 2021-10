Maple Gold Mines erweitert Projektgebiet

Weitere Suchergebnisse zu "Maple Gold Mines":





Spitzenergebnisse machen Lust auf Mehr! Deshalb hat Maple Gold wieder zugeschlagen und gleich luftgestützte Erkundungen begonnen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nachdem in der jüngsten Vergangenheit die Bohrergebnisse im Goldprojekt ‚Douay‘ mit sensationellen ‚Bonanza‘-Gehalten ein Explorationsgebiet auf Weltklasse-Niveau bestätigt haben, gibt das Betreiber Joint-Venture, bestehend aus Maple Gold Mines Ltd. (WKN: A2H71G / TSX-V: MGM) und Agnico Eagle Mines, die Erweiterung des Prospektionsgebiets bekannt.

So erwarben die Partner zwei separate ‚Inlier-Claim-Blöcke‘ in der westlichen Hälfte der Liegenschaft ‚Douay‘, welches aus insgesamt 22 ‚Claims‘ mit einer Gesamtfläche von 12,3 Quadratkilometer besteht.

Quelle: Maple Gold Mines

Auch wenn das erworbene Gebiet im Vergleich zur gesamten Landfläche des Joint-Ventures von ca. 400 Quadratkilometern relativ klein ist, haben diese beiden ‚Inlier-Blöcke‘ das Potenzial, die Mineralressource massiv zu vergrößern, denn die im Jahr 2018 von Maple Gold Mines durchgeführten Erkundungen des westlichen Teils waren im höchsten Maße vielversprechend.

Bodengeologie weist auf Spitzenmineralisierung hin!

Beide ‚Claim-Blöcke‘ weisen eindeutige Elemente auf, die auf eine hochwertige vulkanogene Massivsulfidvererzung schließen lassen, darunter mehrere ‚Interflow-Horizonte‘, vererzte Quartz-Karbonat-Gänge, offene geophysikalische Ziele, die auf historischen luftgestützten EM-Erkundungen basieren sowie anomale Gold- und Zinkgehalte, welche in einigen historischen Bohrungen gefunden wurden.

Luftgestützte Erkundung bereits in vollem Gang!

Und damit das Joint Venture möglichst schnell Klarheit hat, was genau sich in und um die ‚Inlier-Blöcke‘ befindet, wurde auch gleich die renommierte kanadische Spezialfirma Geotech Ltd. mit der Durchführung einer regionalen hochauflösenden luftgestützten magnetischen und elektromagnetischen Erkundung beauftragt. Dabei werden im Rahmen einer helikoptergestützten ‚Mag-EM‘-Erkundung Leiter erspäht, die Indikatoren für semimassive und massive Sulfidzonen sein können, um daraus im Anschluss mögliche Ziele für umfangreichere Explorationsbohrungen zu gewinnen.

Quelle: Maple Gold Mines

„Die Konsolidierung dieser ‚Inlier-Claims‘ unter Joint-Venture Besitz ist für die Explorations- und Erschließungsstrategie des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Wir beginnen jetzt mit einer umfangreichen luftgestützten geophysikalischen Erkundung, die wertvolle Daten über die gesamte westliche Hälfte unseres Landpakets im Bezirksmaßstab liefern wird, um die vulkanogene Massivsulfidvererzung-Zielerstellung bei ‚Douay‘ sowie die Abgrenzung von in Sulfiden beherbergten hochgradigen Goldzielen bei ‚Joutel‘ zu unterstützen, insbesondere entlang des ehemals produzierenden ‚Eagle Telbe‘l-Minen-Trends sowie weiterer subparalleler Trends.“

Matthew Horner, der CEO und Präsident von Maple Gold Mines

Fazit:

Es deutet bereits einiges darauf hin, dass das kleine, aber feine neu erworbene Gebiet in Form der beiden ‚Inlier-Claim-Blöcke‘ eine erhebliche Mineralisierung aufweist und sich die bereits bestätigten ‚Bonanza‘-Gehalte des Projektgebiets ‚Douay‘ dort möglicherweise fortsetzen. Es würde uns nicht wundern, wenn durch diesen Zukauf die bereits bestehende Mineralressource nochmals signifikant gesteigert würde.

Das Joint Venture ist mit mehr als 30 Mio. CAD kapitalmäßig bestens ausgestattet, um seine aktuellen Explorationsprogramme ehrgeizig und unterstützt durch hochwertigste Technik beschleunigt voranzutreiben.

Dementsprechend kann auch weiterhin mit einem anhaltendem Newsflow gerechnet werden, der den Aktienkurs durchaus weiter befeuern sollte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

