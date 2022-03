Maple Gold Mines bleibt auf der Überholspur! Die Mineralressource wächst um weitere 21 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Maple Gold Mines":

Insgesamt 6,1 Mio. Dollar hat das Unternehmen seit 2019 für Explorationstätigkeiten im Rahmen des mit Agnico Eagle-‚Joint Venture‘ betriebenen Goldprojekts ‚Douay‘ investiert.

und dieses investierte Geld war jeden einzelnen Cent wert! Denn dank dieser aggressiven Explorationsarbeiten konnte die in Vancouver, Kanada beheimatete Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) brandaktuell die aktualisierte Mineralressourcenschätzung veröffentlichen. Und diese hat es definitiv in sich, da sie mächtig nach oben korrigiert werden konnte. Und das Beste ist, das Ende der Fahnenstange scheint noch ganz lange nicht erreicht zu sein, da das aktualisierte Ressourcenmodell noch jede Menge Wachstumspotenzial bietet. Und obendrein gibt es nach wie vor noch zahlreiche unerprobte mineralisierte Zonen auf dem ‚Douay‘-Projekt, die geradezu ihre Entdeckung herbei fiebern.

Alleine die Grubengebundene Ressource steigt um 21 %!

Mächtig Eindruck macht die aktualisierte Mineralressourcenschätzung in gleich zweierlei Hinsicht. Einerseits wurde die Gesamtzahl der enthaltenen Unzen Gold auf ‚Douay‘ kräftig erhöht und andererseits konnte eine weitere stolze Umwandlung von der ‚abgeleiteten‘-Kategorie in die höherwertige ‚angezeigte‘-Ressourcenkategorie überführt werden.

Als „Wertungssieger“ geht quasi die grubengebundene ‚angezeigte‘-Ressource hervor, die gegenüber der ersten Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2019 mit 422.000 Unzen Gold und einem Durchschnittsgehalt von 1,52, g/t Au auf stolze 511.000 Unzen Gold (+21 %) mit einem Durchschnittsgehalt von 1,59 g/t Au (+4,6 %) gesteigert werden konnte. Ebenfalls konnten die ‚abgeleiteten‘ Ressourcen trotz Grubenbeschränkung mit 2.065.000 Unzen Gold mit Durchschnittlich 0,94 g/t Au überzeugen.

Richtig ab ging die Post bei den untertage-‚abgeleiteten‘-Ressourcen, die um sage und schreibe 50 % auf mittlerweile 460.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,68 g/t Au, von ursprünglich 307.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 1,75 g/t Au nach oben katapultiert wurden.

Erstmalig dabei, und daher ohne ursprüngliche Ressourcenschätzung, waren die beiden Zonen ‚Nika‘ und ‚531‘, die ebenfalls beide mächtig Eindruck machten. So ergab die erste ‚angezeigte‘ Ressource von ‚Nika‘ zwar spitzenmäßige 30.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,13 g/t Au, musste sich aber damit dem Sieger, der Zone ‚531‘ mit einer ‚angezeigten‘-Ressource von 58.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 2,85 g/t Au geschlagen geben!

Umfangreiche Bohrdaten liefern weitere Anhaltspunkte für massig Potenzial!

Dank der zahlreichen Bohrungen basiert die aktualisierte Ressourcenschätzung auf einer Datenbasis aus 674 Bohrlöchern über insgesamt 241.626 m. Diese Datenbasis soll natürlich schnellstmöglich vergrößert werden, weshalb bis dato schon wieder rund 6.200 m gebohrt wurden. Weitere 10.000 Bohrmeter sind bereits genehmigt, wobei der Schwerpunkt auf die tieferen Schichten sowie auf weitere ‚Step-out‘-Bohrungen gelegt wird.

Matthew Hornor, Präsident und CEO von Maple Gold Mines verdeutlichte unter anderem noch ergänzend:

„Wir haben im Jahr 2020 inmitten einer globalen Pandemie zwei Bohrprogramme durchgeführt und dem im Jahr 2021 eine erste ‚Joint Venture‘-Bohrkampagne über etwa 10.000 m folgen lassen. Entsprechend unseren Erwartungen konnte dadurch die ‚abgeleitete‘-Ressourcenkategorie in die ‚angezeigte‘-Kategorie hochgestuft werden, sowie die gesamte Goldausstattung von ‚Douay‘ gesteigert werden. Gezielte ‚Infill‘-Bohrungen zeigen das Potenzial für eine weitere Ressourcenumwandlung innerhalb der derzeit definierten mineralisierten Zonen und verringern damit abermals das Risiko der Lagerstätte.“

https://www.youtube.com/watch?v=ujKSRGKKGu8

Fazit:

Dass es sich bei dem mit einem Gold Major betriebenen ‚Joint Venture‘-Projekt ‚Douay‘ um ein absolutes Spitzenprojekt handelt, konnte bereits anhand vieler vorangegangener Bohrergebnisse mit sensationellen Volltreffern wie z.B. 28,5 m mit 8,8 g/t Au oder 10 m mit 12,7 g/t Au eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Die nun aktualisierte Ressourcenschätzung bestätigt das weitere immense Wachstum der Lagerstätte und offenbart obendrein das noch vorhandene hochwertige Potenzial, das sich durch weitere Tiefenbohrungen ab etwa 350 m, aber auch an den Seitenflanken von ‚Douay‘ noch ergibt. Hier wächst scheinbar was wirklich ganz Großes heran.

Mit weiteren Explorationsergebnissen nebst erheblichem News-Flow ist auch weiterhin zu rechnen, was den Kurs in nächster Zeit in einem positiven Goldumfeld entsprechend befeuern sollte.

Grafiken und Bildquellen: Maple Gold Mines

