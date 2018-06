Maple Gold mit Ergebnissen von der Jahreshauptversammlung und Unternehmensupdate

Der kanadische Edelmetallexplorer Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM) gab im Rahmen der Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung auch ein Unternehmensupdate heraus.

Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Direktoren David W. Broughton, Sean Charland, Jay Chmelauskas, Matthew Hornor sowie weitere Personen mit einer überwältigenden Mehrheit von teilweise weit über 99,5 % in ihren Positionen bestätigt. Angesichts der schwierigen Marktbedingungen ergriff Maple Gold zudem die Chance, ein kurzes Unternehmensupdate bereitzustellen.

Demnach geht die Gesellschaft davon aus, in Kürze weitere Bohrergebnisse vom ‚Douay’-Goldprojekt bekannt geben zu können. Bei den letzten Proben musste Maple Gold länger als gewohnt auf die Analyseergebnisse warten, rechnet jedoch wieder mit einem kontinuierlichen Nachrichtenfluss ab spätestens Juli.

„Die Marktbedingungen und der aktuelle Aktienkurs von Maple Gold haben sich in der jüngsten Vergangenheit negativ entwickelt. Dies sollte aber nur von kurzfristiger Natur sein, da wir weiterhin zuversichtlich davon ausgehen, in Zukunft wieder einen deutlichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Denn das Goldprojekt ‚Douay’ beherbergt eine sehr bemerkenswerte Goldressource in einer der weltbesten Bergbaujurisdiktionen mit einer hervorragenden Infrastruktur und beträchtlichem Explorationspotenzial. Wir sind mit der Entdeckung der neuen Goldzonen und den bisherigen Ergebnissen des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms sehr zufrieden. In naher Zukunft bekommen wir zahlreiche Analyseergebnisse, über die wir umgehend berichten werden. Außerdem sind wir weiterhin auf einem guten Weg, um bis Jahresende eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu erstellen. Das Unternehmen hat erst vor etwa zwei Monaten lokale institutionelle Investoren aus Quebec gewonnen und führt weitere Gespräche mit anderen großen Institutionen und Bergbauunternehmen, die die Chance wahrnehmen wollen, mit ‚Douay’ einen bedeutsamen, langfristigen Wert zu schaffen“, verdeutlichte der Unternehmenschef – https://www.youtube.com/watch?v=EQ5Ha9MCkWE - Matthew Hornor.

Wir erinnern uns: dank Finanzierung nahm Maple Gold im Zuge einer nicht bankgeführten Privatplatzierung 3,8 Mio. CAD ein. Dazu emittierte die Gesellschaft 15.833.333 Stammaktien zum Kurs von 0,24 CAD, was exakt dem damaligen gehandelten Aktienkurs an der Börse entsprach. Auch wurden keine, wie sonst eigentlich üblich, Bezugsrechte (‚Warrants’) begeben, was darauf hindeutet, dass hier langfristig denkende Investoren an Bord gegangen sind.





