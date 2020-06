Wirtschaftlich solide Goldvorkommen zu entdecken ist nicht einfach, das wissen auch die großen Produzenten





Daher sind die Großen der Branche oft auf der Suche nach Junior-Explorationsunternehmen. Viele Experten sehen schon einen Mangel an neuen Goldentdeckungen. Zeitweise in den neunziger Jahren und vor allem in den Jahren bis 2008 hat sich die Branche sehr gut entwickelt. Heute werden Unzen meist viel schneller produziert, als sie ersetzt werden können.





Dies sieht man auch in einer Untersuchung, die zeigt, dass in den letzten zehn Jahren bei 20 der weltweit führenden Goldproduzenten die restlichen Jahre des Minenlebens sinken. Deshalb konzentrieren sich große Produzenten mehr und mehr auf Übernahmen, Fusionen und strategische Partnerschaften. Denn dies geht deutlich schneller. Besonders kostengünstige Projekte in bergbaufreundlichen Regionen stehen dabei im Interesse.





Um langfristig wachsen zu können, brauchen die Goldgesellschaften eine nachhaltige Produktionsmenge. Doch die Reserven gehen oft nach unten und die Erzgehalte sinken. Heute kommt ein Großteil des produzierten Goldes von Junioren und mittelgroßen Unternehmen. Insgesamt wird für die nächsten Jahre von einer nach unten gehenden Goldproduktion ausgegangen.







Gold gibt es nicht nur in Ländern, die sich bereits für die Goldsucher bewährt haben wie beispielsweise Kanada und Australien zu finden, sondern auch in Ländern wie etwa Guatemala.







Dort besitzt Bluestone Resources zu 100 Prozent das Cerro Blanco Goldprojekt und das Mita-Geothermieprojekt. Die Produktionskosten für Gold sind mit zirka 580 US-Dollar je Unze sehr niedrig. Bluestone Resources erwartet für die ersten Jahre jährlich rund 146.000 Unzen Gold aus dem Boden zu holen.







In Westaustralien konzentriert sich RNC Minerals auf seine produzierenden Goldminen Beta Hunt und Higginsville. Neu hinzugekauft wurde das Spargos Reward-Goldprojekt.













