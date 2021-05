Manche Ära geht zu Ende – doch Gold bleibt

Wie die CME Group bekannt gab, wird sich in Chicago die Terminbörse vom Parketthandel verabschieden

Damit geht eine Ära zu Ende, so äußerte sich Leo Melamed, ehemaliger Verwaltungsratsvorsitzender der CME (Chicago Mercantile Exchange). Berühmt wurde die Terminbörse in Chicago durch den Film „Trading Places“ mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. In Chicago waren Futures-Transaktionen bereits vollständig durch den elektronischen Handel ersetzt worden. Dieser wurde an der CME im Jahr 1992 gestartet. Covid-19 war im März 2020 für die Schließung der übrigen Handelsaktivitäten verantwortlich. Jeden Tag und jede Minute war die CME mit der Welt online in Kontakt.





Vorbei sind die Zeiten, als Händler lautstark und wild gestikulierend Kontrakte handelten. Heute wird meist nur noch elektronisch gehandelt. Die CME war auch die Muttergesellschaft der Nymex, der New York Mercantile Exchange.





In Dubai etwa verkündete die Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX), dass sie eine Genehmigung von Israel Securities erhalten hat. Damit können israelische Investoren nun auch in Dubai handeln und auf der Plattform der DGCX auftreten, und zwar bezüglich Edelmetalle, Energie, Aktien und Währungen. Auch wenn die Handelstätigkeiten an den Börsen heute anders aussehen als früher, so bleibt ein Hauptinteresse sicher das Gold.





Und beim Gold, dem Anlageliebling, lohnt immer ein Blick auf gut aufgestellte Goldunternehmen wie etwa Tarachi Gold oder Trillium Gold Mines. Tarachi Gold besitzt große Konzessionen in Mexiko in der Sierra Madre. Konstante und sehr gute Goldgehalte haben Bohrungen bereits erbracht. Trillium Gold Mines verfügt über Projekte im Red Lake Mining District in Ontario. Mit dem Fokus auf Wachstum kamen kürzlich Liegenschaften in Quebec und Ontario dazu.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.