Make America great again

Die USA leihen sich am Kapitalmarkt über eine Laufzeit von 10 Jahren 32,5 Milliarden US-Dollar mit der Staatsanleihe A2RT4S. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,125% ausgestattet, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich im Mai und im November. Weitere 22,87 Milliarden US-Dollar wurden mit der Anleihe A2RT58 aufgenommen. Die Laufzeit dieser Anleihe beträgt 30 Jahre, der Kupon 3,375%. Auch hier erfolgt die Zinszahlung zwei Mal im Jahr. Mit einem Mindestbetrag und der kleinsten handelbaren Einheit von 100 US-Dollar nominal sind die amerikanischen Staatsanleihen (klein-)anlegerfreundlich. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.