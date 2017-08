Mais: Wie tief geht das noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Der Maispreis setzte seine fallende Tendenz fort und befand sich gestern auf dem tiefsten Stand seit Anfang Oktober letzten Jahres. Dadurch näherte er sich bereits bis auf wenige Cents dem Tief von Ende August bei 348 US-Cents an. Sollten jetzt die Notierungen diese Unterstützung unterschreiten, könnten sich weitere Abgaben bis 330 US-Cents anschließen. Auch saisonal könnte sich bis Ende September weiterhin eine fallende Tendenz andeuten, die in den letzten Augustwochen noch einmal etwas zulegen könnte. Unsere Mitte Juli erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VN2C72 auf einen fallenden Maispreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,72 Euro und lag seit der ersten Vorstellung mit 60 Prozent im Plus. Auch seit dem letzten Update ergab sich ein weiteres Plus von 9,1 Prozent. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines fallenden Maispreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein erneutes Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses zum Vorstellungskurs von 0,45 Euro einen Gewinn von 40 Prozent absichern.

Mais Future Sep 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN2C72) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Maispreis ausgehen, mit einem Hebel von 4,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 19,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 358 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein neuer Stoppkurs von 0,63 Euro. Für einen fallenden Maispreis kann zunächst ein Ziel um 348 US-Cents bestehen. Bei einem Unterschreiten der Unterstützung könnte sich ein weiteres Kursziel um 330 US-Cents ergeben.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: VN2C72

Akt. Kurs: 0,72 - 0,73 Euro

Basispreis: 431,60 US-Cents



KO-Schwelle: 419,30 US-Cents



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Vontobel

Basiswert Mais Future Sep 17

Kursziel: 0,88 Euro

Kurschance: 20 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.