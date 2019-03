Mais: Korrektur wahrscheinlich

Mais präsentiert sich seit Anfang dieses Monats wieder merklich fester. Doch zugleich erreichte das Preisniveau eine größere Hürde bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt, wo nun ein kurzzeitiger Trendwechsel anstehen könnte.

Insgesamt lässt sich der Kursverlauf seit Sommer 2018 in einem flachen Aufwärtstrend zwischen den Marken von 351,50 und 388,00 US-Cents einordnen. Seit Anfang dieses Monats kann innerhalb des Trendkanals eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung ausgemacht werden, die über die Hürden von 370 US-Cents den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis (blaue Linie) bis an den 200-Tages-Durchschnitt um 380 US-Cents aufwärts reichte. Aber eben jener Durchschnitt sorgte in den letzten Monaten immer wieder für Gewinnmitnahmen und leitete häufig eine kurzfristige Korrektur ein. Trotz der dynamischen Kurszuwächse aus den letzten Wochen dürfte ein direkter Durchmarsch des Mais-Futures schwierig werden, zunächst einmal dürfte sich eine kurzfristige Gegenbewegung auf der Unterseite ausbreiten und kann über entsprechende Short-Instrumente abgedeckt werden. Später kann dann über einen Positionswechsel nachgedacht werden. Da sich Mais noch immer im preislichen Auftrieb befindet, wird zu einem späteren Zeitpunkt übergeordnet eine Aufwärtsbewegung favorisiert. Für defensiv ausgerichtete Anleger könnte sich ein Long-Einstieg auf einem sehr viel tieferen Kursniveau anbieten.

Grundannahme für ein kurzfristiges Short-Investment bietet ein potenzieller Abpraller am EMA 200 mit einem vorläufigen Zielbereich bei 375 US-Cents, der sich zudem durch eine Doji-Tageskerze nur zu deutlich andeutet. Darunter könnte es bei regelkonformer Umsetzung der Korrektur zu einer zwischengeschalteten Korrekturbewegung bis in den Bereich von 370 US-Cents weiter abwärts gehen. Ab diesem Niveau dürfte anschließend ein erster Stabilisierungsversuch gestartet werden und übergeordnet an die obere Trendkanalbegrenzung um 390 US-Cents den Mais-Future vorantreiben. Ein Ausbruch zur Oberseite bleibt zwar zum gegebenen Zeitpunkt noch Wunschdenken, könnte bei entsprechender Nachfrage aber durchaus gelingen.

Mais-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 380,75 // 381,75 // 384,50 // 390,00 Unterstützungen: 376,75 // 375,00 // 373,00 // 370,00

Mit einem Turbo-Optionsschein Open-End (WKN VF2YSW) könnenrisikofreudige Anleger, die von einem kurzfristig fallenden Mais-Future ausgehen, mit einem Hebel von 24,8 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 2,14 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert bei 383,10 US-Cents platziert werden. Im Turbo-Optionsschein Open-End ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,09 Euro. Ein Ziel nach unten könnte an dem Niveau von rund 370,00 US-Cents bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF2YSW

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,125 - 0,135 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 3,88 US-Dollar

Basiswert: Sojabohnen Future



akt. Kurs Basiswert: 379,25 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,21 Euro Omega: 19,8

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.