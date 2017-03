Mais: Ausbruch nach unten

Die Tendenz abgebrochen und aus dem Trend ausgebrochen, so präsentiert sich der nächstendende Mais Future in diesen Tagen. Das kann auf weiter fallende Notierungen hindeuten, zumal sich die Richtung in Übereinstimmung mit den saisonalen Daten für den Monat April ergeben würde.

Innerhalb der übergeordnet saisonal noch ansteigenden Tendenz, die bis Juni, Juli anhalten und sich danach in schnell fallende Notierungen bis Mitte, Ende September umkehren kann, neigt der Maispreis vorübergehend zur Schwäche. In den saisonalen Daten als Zusammenfassung historischer Kurse ist so ein temporär möglicher Rückgang für den April verzeichnet. Folgt der Maispreis in diesem Jahr den saisonalen Vorgaben, könnte der Abbruch des seit September vergangenen Jahres gehaltenen Aufwärtstrends ein erstes Zeichen für nachlassende Notierungen sein. Sie brachen aus dem Trend nach unten aus und erreichten um 356 US-Cents den tiefsten Stand des laufenden Jahres. Charttechnisch könnte sich für einen fallenden Maispreis ein Ziel am Tief von September um 332 US-Cents ergeben. Allerdings sollten die Notierungen hierfür die seit einigen Tagen eingeschlagene Richtung beibehalten, wodurch ein risikobegrenzender Stoppkurs in diesem Fall bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand am zuletzt markierten Tief von Mitte März um 360 US-Cents platziert werden kann.

Mais Future Mai 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN753N) können risikofreudige Anleger, die von einem vorübergehend fallenden Maispreis ausgehen, mit einem Hebel von 8,4 davon überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 7,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 361 US-Cents platziert werden. Im Mini Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 0,29 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 332 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 1,7 zu 1.