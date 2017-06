MagForce: Bilden Sie sich Ihren eigenen Eindruck!

Liebe Leser,

für Anleger sind die Aktien von Biotech-Unternehmen und artverwandten Firmen ein verlockendes Investment, weil sie sehr viel Wachstumsfantasie beinhalten. Landet das Unternehmen einen Volltreffer in Forschung und Entwicklung, vervielfacht sich der Marktwert auf einen Schlag. Aus Laiensicht lässt sich aber nur schwer nachvollziehen, woran ein solches Unternehmen tatsächlich forscht und wie aussichtsreich die Resultate sind. Entsprechende Studienergebnisse werden meist nur im Fachkreis vorgestellt und diskutiert.

Im Falle des Medizintechnikunternehmens MagForce AG, das auf dem Gebiet Nanotechnologie mit Schwerpunkt Krebstherapie forscht, haben interessierte Investoren nun am kommenden Wochenende die Gelegenheit, sich ein eigenes Urteil über die Forschungsarbeit zu bilden. Die im Börsensegment Scale gelistete Aktiengesellschaft nimmt nämlich an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ teil, die am Samstag (24. Juni) in Berlin und Potsdam stattfindet. Die Präsentationen von MagForce finden stündlich zwischen 19:00 und 23:00 Uhr im Charité Campus Virchow-Klinikum (Mittelallee 10, Berlin) statt und dauern jeweils 45 Minuten. Treffpunkt ist die Glashalle CVK.

Was bekommen Besucher geboten?

MagForce will dem Publikum insbesondere seine sogenannte NanoTherm-Therapie demonstrieren. Dahinter verbirgt sich – ich zitiere – „ein innovativer, Nanotechnologie-basierter Ansatz zur fokalen Behandlung von soliden Tumoren. Das Prinzip der Methode basiert auf der Einbringung superparamagnetischer Nanopartikel (NanoTherm(R)) direkt in einen Tumor und ihre anschließende Erwärmung in einem magnetischen Wechselfeld. Die Partikel werden durch dieses Magnetfeld, welches seine Polarität bis zu 100.000 Mal in der Sekunde wechselt, in Schwingung versetzt und erzeugen dadurch Wärme. Mit dieser neuen Technik ist man somit in der Lage, den Tumor von innen heraus zu bekämpfen.“

Klingt auf jeden Fall spannend genug, um sich als technik- und wissenschaftsbegeisterter Zeitgenosse für diese Demonstration erwärmen zu können, um im Bild zu bleiben. Ob die MagForce-Aktie tatsächlich ein lohnenswertes Investment ist, kann man anschließend immer noch entscheiden.

