MagForce-Aktie: Wichtige Meilensteine in 2018 erreicht - Finanzierungsbasis erheblich ausgeweitet - Aktienanalyse

Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MagForce AG

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 sowie in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 habe die MagForce AG weitere wichtige Weichenstellungen für die künftige Unternehmensentwicklung gelegt. Allen voran zu nennen sei die im Februar 2018 von der FDA erfolgte Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie für die Zulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA. Noch im zweiten Quartal 2018 solle dabei mit der Registrierungsstudie begonnen werden, innerhalb derer bis zu 120 Patienten einbezogen werden sollten. Der Abschluss der Zulassungsstudie könnte im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen und die Marktzulassung sollte Ende 2019 erteilt werden. Damit würde die MagForce AG einen sehr volumenstarken Markt erschließen, der mit einer bereits geringen Durchdringungsquote hohe Umsatzvolumina verspreche.

Ein weiterer Aspekt der jüngsten Unternehmensentwicklung sei die erfolgte Vorbereitung des Roll-Outs der MagForce-Technologie in Europa. Nachdem in Deutschland mit der kommerziellen Behandlung von Glioblastom-Patienten begonnen worden sei, sollten im ersten Schritt Polen, Italien und Spanien erschlossen werden. Die direkte regionale Nähe zu den Patienten sollte einen deutlichen Anstieg der kommerziellen Behandlungen nach sich ziehen. Diesbezüglich werde derzeit eine mobile Stationierungslösung des NanoActivator®-Gerätes entwickelt, womit eine hohe Flexibilität und schnelle Erschließung möglicher Behandlungszentren möglich werde. Flankierend hierzu würden länderspezifische Erstattungsstudien durchgeführt, um somit die Finanzierung der Behandlungen sicherzustellen.

In 2017 habe die MagForce AG große Schritte bei der Ausweitung der finanziellen Basis getan. Im ersten Halbjahr seien im Rahmen einer Wandelanleiheemission sowie im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 10 Mio. EUR erlöst worden. Zudem habe die Gesellschaft mit der Europäische Investitionsbank (EIB) eine Finanzierungsvereinbarung unterschrieben, wonach in den kommenden drei Jahren Fremdkapital von bis zu 35 Mio. EUR aufgenommen werden dürfe. Damit habe die Gesellschaft eine erhebliche Risikominderung und damit einen wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die Finanzierung der künftigen strategischen Schritte erreicht.

Die operativen Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 seien noch von geringen Umsatzerlösen und daraus bedingt von einem unverändert negativen Ergebnisniveau geprägt. Der Liquiditätsabfluss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 5,34 Mio. EUR sei dabei durch den dargestellten Liquiditätszugang aus den erfolgten Kapitalmaßnahmen gedeckt worden. Unter Hinzurechnung der EIB-Kreditvereinbarung sollte die Gesellschaft auch in den kommenden Geschäftsjahren die operativen Liquiditätsabflüsse abdecken können.

Für die beiden Geschäftsjahre 2018 und 2019 würden die Analysten mit einer Fortsetzung der noch niedrigen Umsatzbasis rechnen. Sie würden zwar in 2018 von einem leichten Anstieg der Patientenanfragen in Deutschland sowie der erstmaligen Bedienung der Anfragen in Polen ausgehen, erste nennenswerte Umsätze dürften jedoch erst ab dem Geschäftsjahr 2020 verzeichnet werden. Der Break-Even auf EBITDA-Ebene sollte gemäß den Analystenerwartungen erst im Geschäftsjahr 2021 erreicht werden. Grundsätzlich würden die Analysten ein vergleichsweise hohes Rentabilitätsniveau (EBITDA-Marge: ca. 45%) unterstellen, da im eingeschwungenen Zustand hohe Skaleneffekte erzielt werden dürften. Dies stelle die Basis für ihr DCF-Bewertungsmodell dar.

Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten auf Grundlage unveränderter Prognosen ein unverändertes Kursziel in Höhe von 15,80 EUR je Aktie ermittelt.

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der MagForce-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 25.05.2018)

Kurzprofil MagForce AG:

Die MagForce AG, zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung.