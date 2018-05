MagForce-Aktie: Vorstand Dr. Ben J. Lipps schlägt wieder zu - Aktiennews

Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.

Am 17.05.2018 hat Vorstand Dr. Ben J. Lipps ein Paket von rund 1.404 MagForce-Aktien zum Kurs von 5,434 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 7.629,34 EUR entspricht. Der Vorstand hat letztlich am 03.05.2018 Anteile gekauft.

Wie die MagForce AG am 03.05.2018 bekannt gab, konnten die Umsatzerlöse im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr von TEUR 474 auf TEUR 716 gesteigert werden. Darüber hinaus waren infolge der Entwicklung eines ambulanten NanoActivator Gerätes auch Bestandserhöhungen in Höhe von TEUR 291 zu verzeichnen, so dass die Gesamtleistung von TEUR 474 auf TEUR 1.007 erhöht werden konnte. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich deutlich um TEUR 2.522 auf TEUR 3.629 (Vorjahr: TEUR 1.107). Insgesamt liegt das Betriebsergebnis von TEUR -7.410 nahezu auf Vorjahresniveau von TEUR -7.461. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft blieb stabil und belief sich auf TEUR 7.465 (Vorjahr: TEUR 7.231).

Börsenplätze MagForce-Aktie:

Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,44 EUR +0,37% (22.05.2018, 09:27)

Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

5,48 EUR -3,01% (22.05.2018, 09:02)

ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5

WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF

Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6

Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF

Kurzprofil MagForce AG:

Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (22.05.2018/ac/a/nw)