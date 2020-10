Märkte unter Druck | Infos zu Edelmetallen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Hauptindizes geben heute Vormittag weiter stark nach. Der deutsche Leitindex verzeichnet aktuell knapp 3 % Minus. Trotz der seit Tagen anhaltenden Schwäche, zeigen die Edelmetalle einen vergleichsweise stabileren Charakter. Diese Konstellation ist äußerst interessant, da bei vergangenen Markteinbrüchen die Edelmetalle, allen voran Silber, postwendend unter Druck gerieten und stark nach Süden abtauchten.



Auf langfristiger Sicht (1 bis 3 Jahre) sehen wir bei den Edelmetallen ein gigantisches Potenzial. Hier werden wir noch massive Kursanstiege erleben.

Wenn in den Medien von Gold gesprochen wird, ist fast ausnahmslos der Preis in USD gemeint. Gold verzeichnet jedoch seit Jahren weltweit und in allen Währungseinheiten massive Kursanstiege. Dies wird von der Allgemeinheit jedoch überhaupt nicht wahrgenommen! Und bei alldem ist wichtig zu verstehen, dass es nicht das Gold ist, dass immer teurer wird. Nein, die Währungen verlieren zunehmend an Wert und werden letztlich auf ihren intrinsischen Wert von NULL fallen.



Die nachfolgenden Charts präsentieren eindrucksvoll, was wir meinen:

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."

Gold USD







Gold EUR





Gold GBP





Gold AUD





Gold JPY





Diversifizierung mit Edelmetallen



Im Zuge der unzähligen Rettungsprogramme und einer ungebremsten exponentiellen Geldmengenausweitung (GLOBAL) sollte ein gewisser Edelmetallanteil (physisch) in keinem Depot fehlen.

Es ist oft von einer Empfehlung um die 10 % zu hören. Wir sind in dieser Assetklasse seit Anfang 2015 jedoch um einiges höher investiert. Ein gewisser Anteil in Gold- und Silberminen stellt den entsprechenden Hebel diesbezüglich dar. Hierbei sprechen wir jedoch über ein langfristig ausgelegtes Investment. Volatile Phasen müssen stets einkalkuliert werden.



In unserer Handelsstrategie G.I. Global SuperTrend führen wir einige Gold- und Silberminen mit einer beeindruckenden Performance. Wer zu diesem Thema weitere Fragen hat, darf sich gerne an uns wenden.



