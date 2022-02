Die Märkte überschätzen die Wirkung steigender Zinsen

Die US-Notenbank will die Zinsen 2022 schrittweise anheben, um die stark anziehende Inflation zu bekämpfen. Die Folge: Die Zinsen sind deutlich gestiegen, Wachstumswerte wurden abgestraft. „Doch in der Regel überschätzen die Märkte den Einfluss der Zinserhöhungen“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. „In der Regel ist die mittelfristige Wirkung für die Märkte deutlich geringer als die ersten kurzfristigen Reaktionen das vermuten lassen.“

Obwohl die Fed noch keinen Schritt vollzogen hat, gehen die Märkte bereits in Abwehrhaltung. Sowohl in Europa wie in den USA mussten in den vergangenen Wochen vor allem Tech-Werte Verluste hinnehmen. „Insgesamt gab es einen deutlichen Umschwung bei der Performance, weg von den Growth- hin zu den Value-Titeln“, so Gerlinger. Vor allem Tech-Werte litten, die bislang ihre hohen Bewertungen auch mit den niedrigen Zinsen rechtfertigen konnten.

„Bei Wachstumswerten werden zukünftige Gewinne mit dem aktuellen oder erwarteten Zinssatz in die Gegenwart diskontiert, um so eine faire Bewertung für das Unternehmen zu finden“, sagt Gerlinger. Steigende Zinsen sorgen da für sinkende Bewertungen. „Grob gesagt werden andere Anlageformen attraktiver, die Investoren sind nicht bereit, für mögliche Gewinne mehr Risiko einzugehen“, so Gerlinger.

Oft fällt die kurzfristige Reaktion der Märkte deutlich stärker aus, als das im Nachhinein betrachtet richtig oder notwendig gewesen wäre. „Die Vergangenheit zeigt, dass der Markt bereits bei kleinen Zinsschritten oder Bewegungen schnell davon ausging, dass die Zinsen sofort und umfassend steigen“, so Gerlinger. „Und zumindest für die langfristigen Zinsen war dies in aller Regel falsch.“

Dass die Tech-Werte jetzt in diesem Umfang abgestraft werden, ist eine Übertreibung. „Dies beruht auf der Annahme, dass die Zinsen jetzt auch am langen Ende deutlich anziehen“, sagt Gerlinger. „Doch davon ist nach den Erfahrungen der Vergangenheit und angesichts immer noch wackeliger Konjunkturaussichten nicht auszugehen.“ Gerade wenn die Fed nach den ersten Zinsschritten feststellt, dass das Wachstum stärker zurückgeht als erwartet, wird sie sich recht schnell wieder von weiteren Zinserhöhungen verabschieden. Insofern könnten die Kursrückgänge bei den Techs jetzt durchaus Kaufgelegenheiten darstellen.

Über Moventum:

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Expertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichende Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unternehmensverwaltung und Domizilierungsservice





____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.