Märkte fallen zu Wochenbeginn

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Es war ein schwieriger Start in die Handelswoche, in der die europäischen Märkte nachgaben und die US-Märkte nach den ordentlichen Gewinnen vom Freitag einen stärkeren Rückschlag hinnehmen mussten.



Nach einer nervösen Woche scheinen die Anleger zu Beginn des Quartals eine vorsichtigere Haltung einzunehmen. Schon jetzt scheint alles auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag ausgerichtet zu sein, auch wenn es schon etwas ziemlich Erschreckendes sein müsste, um die Entscheidungsträger der Fed zu überzeugen, einen Schritt zurückzutreten.



In den letzten Wochen haben sie trotz der schwachen Daten und der wachsenden Liste wirtschaftlicher Risiken rund um den Globus alle das gleiche Lied gesungen. Es besteht eindeutig die Entschlossenheit, mit der Drosselung der Geldpolitik zu beginnen, und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Arbeitsmarktberichte schlecht genug sind, um dies zu verhindern.



Das kommt bei den Anlegern nicht gut an, und der technologielastige Nasdaq wird besonders hart getroffen. Die Aussicht auf weniger Stimulierung durch die Zentralbank, sogar auf Zinserhöhungen, in einer Zeit, in der sich das Wachstum verlangsamt, eine Energiekrise herrscht und die Ungewissheit um Covid in die Wintermonate geht, ist alles andere als ideal.





Auch wenn sich die Fed durch die schwächeren Daten und die zunehmenden Risiken nicht von einem Tapering abhalten lässt, stellt sich doch die Frage, ob die Verwerfungen an den Märkten sie nicht zu etwas mehr Geduld zwingen könnten. Die Fed hat wiederholt betont, dass die Inflation als vorübergehend angesehen wird und die Reduzierung der Ankäufe von Vermögenswerten auf eine Verbesserung der Wirtschaft zurückzuführen ist. Wenn das der Fall ist, und ich bin mir nicht sicher, ob sie in Bezug auf die Inflation so zuversichtlich sind, wie sie behaupten, dann könnten sie überzeugt werden, zu warten.Die Realität ist, dass sie zwischen einem Felsen und einem harten Ort feststecken. Es besteht eindeutig der Wunsch, die Stimulierungsmaßnahmen zurückzufahren, da der angebotsseitige Inflationsdruck sie nervös macht. Sie könnten durchaus besorgt sein, dass es etwas zäher werden könnte als erhofft, und glauben, dass sie darauf vorbereitet sein müssen. Aber ein Taper Tantrum könnte diese Entscheidung sehr schwierig machen.Auch die Evergrande-Geschichte stellt weiterhin ein Risiko für die Märkte dar. Der Handel wurde über Nacht ausgesetzt, da sich das Unternehmen auf die Ankündigung einer größeren Transaktion vorbereitete. Es wird vermutet, dass Hopson Development sich darauf vorbereitet, 51 % seiner Immobiliendienstleistungsgruppe zu erwerben. Dies ist ein weiterer von möglicherweise zahlreichen Notverkäufen, die wir in den kommenden Wochen erleben werden, da das Unternehmen verzweifelt Mittel aufbringen muss, um Projekte voranzutreiben und Zinszahlungen zu leisten.Und diese Zahlungen kommen immer wieder, denn heute wird angeblich eine weitere Dollar-Anleihe fällig. Die 260-Millionen-Dollar-Anleihe hat nicht die gleiche tilgungsfreie Zeit wie die anderen Kupons, was die Dringlichkeit erhöht, da das Unternehmen technisch gesehen noch in dieser Woche in Verzug geraten könnte. Außerdem gibt es kaum Informationen vom Unternehmen selbst, was die Nervosität nur noch verstärkt.Die Ölpreise sind wieder einmal in die Höhe geschnellt und haben zum ersten Mal seit fast drei Jahren die 80-Dollar-Marke überschritten. Dies geschah, nachdem sich die OPEC+ darauf geeinigt hatte, die Fördermenge trotz hoher Ölpreise und eines Anstiegs der Rohölnachfrage infolge der weltweiten Energiekrise weiterhin um 400 000 Barrel pro Tag und Monat zu erhöhen.Saudi Aramco erklärte, die tägliche Nachfrage sei um rund 500 000 Barrel gestiegen, da die Länder aufgrund der Erdgasknappheit gezwungen seien, nach alternativen Quellen zu suchen. Es schien immer unwahrscheinlich, dass die Gruppe vor einem unsicheren Winter in der nördlichen Hemisphäre, in dem ein Anstieg der Ölpreise zu weiteren Beschränkungen führen und die Nachfrage belasten könnte, eine andere Entscheidung treffen würde.Es schien auch ein relativ kurzes Treffen gewesen zu sein, was darauf schließen lässt, dass es keine großen Meinungsverschiedenheiten gab. Das kann sich natürlich in den kommenden Monaten ändern, wenn die Ölpreise weiter steigen und sich die Energiekrise zu etwas viel Schlimmerem entwickelt. Vor allem, wenn die Länder keine Beschränkungen auferlegen und die Nachfrage nicht beeinträchtigt wird.Gold scheint von seiner traditionellen Anziehungskraft als sicherer Hafen zu profitieren, denn das gelbe Metall verzeichnete heute ordentliche Kursgewinne, auch wenn es bereits einen Teil davon wieder abgegeben hat. Das war in den letzten Jahren nicht immer so, denn der Dollar hat sich in Zeiten der Risikoscheu gut entwickelt, was den Goldpreis belastet hat.Vielleicht treibt die Aussicht auf eine höhere Inflation die Händler zurück zu Gold, obwohl es noch sehr früh ist, dies mit Sicherheit zu sagen. Was auch immer sich für den Goldpreis geändert hat, er verzeichnet nun schon den dritten Tag Zuwächse und hält sich über der 1.760 $-Marke, die die nächste Widerstandsmarke darstellte. Der nächste Test wird bei 1.786 $ stattfinden, dem Höchststand von vor ein paar Wochen.Bitcoin hat sich nach dem Anstieg der letzten Woche, bei dem er die 45.000 $-Marke durchbrach und schnell an Schwung gewann, ein wenig zurückgehalten. Er handelt jetzt etwas schwächer, scheint sich aber in einem vielversprechenden Bereich zu befinden. Er hat einen gewissen Widerstand um 49.000 $ erfahren, aber der große Test liegt jetzt bei 50.000 $. Ein Anstieg über diese Marke könnte eine neue Welle des Optimismus auf den Kryptomärkten auslösen.

