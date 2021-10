Märkte erholen sich stark

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA



Es waren keine schlechten 24 Stunden für die Aktienmärkte. Zwei ungewöhnliche Helden tauchten am späten Mittwoch auf und sorgten für Kursgewinne am Ende der US-Sitzung, die sich bis heute fortsetzten.



Ein sprunghafter Anstieg des Erdgaspreises drängte die Anleger am frühen Mittwoch in die Defensive und bereitete die Bühne für unseren ersten unwahrscheinlichen Helden des Tages, Wladimir Putin. Der russische Präsident war bemüht, allen zu versichern, dass sein Land ein zuverlässiger Erdgaslieferant für Europa bleibt, obwohl sich der Block offenbar in einer selbstverschuldeten Krise befindet.



Dann sprach er die Worte aus, auf die die Regierungen in aller Welt verzweifelt gewartet haben: Sie sind bereit, den globalen Energiemarkt zu stabilisieren. Ein Hoffnungsschimmer, als alles schon ziemlich düster aussah. Ein kläglicher Rückblick auf die Vergangenheit. Das einzige Problem ist, dass der Transit über die Ukraine zwar zugenommen hat und die Verpflichtungen übertreffen wird, aber nicht rentabel ist und neue Routen mit geringeren CO2-Emissionen verbunden sind. Was für ein Dilemma.



Glücklicherweise steht eine neue Pipeline zur Genehmigung an, die eine Steigerung der russischen Lieferungen ermöglichen könnte. Nord Stream 2 war die Quelle heftiger politischer Debatten, wobei einige, darunter die USA, über die wachsende Energieabhängigkeit Europas von Russland besorgt sind.





Da die überschüssigen LNG-Lieferungen aus den USA jedoch höchstwahrscheinlich nach Asien, dem Meistbietenden, fließen werden, könnte Europa kaum eine andere Wahl haben, als sich zu fügen. Wie die Zentralbanken auf der ganzen Welt befinden sich auch die Europäer in einer Zwickmühle, und wenn alles gesagt und getan ist, wird die Aufrechterhaltung der Energieversorgung immer Vorrang haben.Es sieht so aus, als ob es dem Kongress heute gelungen ist, das Schuldenlimit auf die lange Bank zu schieben, nachdem unser zweiter unwahrscheinlicher Held, Mitch McConnell, den Demokraten einen Ausweg angeboten hat, etwas mehr als eine Woche bevor dem Finanzministerium das Geld ausging. Ich bin ein wenig überrascht, dass die Sache nicht noch knapper ausgegangen ist, aber in ein paar Monaten werden wir das Ganze vielleicht wiederholen müssen.Und in Anbetracht der unsicheren Zeit, auf die wir jetzt zusteuern - Covid, globale Energiekrise, Verlangsamung des Wirtschaftsaufschwungs, Tapering usw. - scheint es passend, dass der Kongress einen potenziellen (wenn auch höchst unwahrscheinlichen) Zahlungsausfall in den festlichen Mix werfen würde. Das ist genau die Art von Aufregung, nach der wir uns alle sehnen, wenn wir eigentlich entspannt in die Feiertage gehen sollten.Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lagen in der vergangenen Woche mit 326.000 unter den Markterwartungen und damit unter der Konsensschätzung von 350.000. Es scheint, dass die Auswirkungen des Hurrikans Ida nachlassen und der Abwärtstrend bei den Anträgen anhält - ein ermutigendes Zeichen für den Arbeitsmarkt im Vorfeld des morgigen Arbeitsmarktberichts.Der Arbeitsmarktbericht stand diese Woche im Mittelpunkt des Interesses, obwohl es in Wirklichkeit etwas Außergewöhnliches braucht, um die Fed zu zwingen, das Tapering zu überdenken. In den letzten Wochen haben sie das Tapering übermäßig kommuniziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahlen so schlecht sind, dass die Zentralbank die Notbremse ziehen würde. Es sei denn, dieser kleine Ausbruch, den wir an den Märkten gesehen haben, verwandelt sich in einen ausgewachsenen Taper-Tantrum, der die Entscheidungsträger zum Nachdenken bringen könnte.Nach einer kurzen Korrektur aufgrund der Äußerungen Putins am Mittwoch sind die Ölpreise wieder auf dem Vormarsch und steigen im Tagesverlauf um etwa 1 %. Ein unerwartet starker Anstieg der EIA-Lagerbestände trug zu diesem Rückgang bei, ebenso wie Berichte, dass die USA eine Inanspruchnahme der strategischen Erdölreserven erwägen.Dies sorgte zwar für eine vorübergehende Erleichterung, aber mehr auch nicht, und WTI peilt wieder die Marke von 80 $ pro Barrel an. Diese Marke wurde gestern knapp verfehlt, als Gewinnmitnahmen einsetzten und Putin den Rest erledigte. Die Tatsache, dass die Rallye bereits wieder im Gange ist, nachdem die Rohölpreise am Vortag um mehr als 3 % gesunken waren, sagt viel über die Stimmung an den Märkten aus.Putin hat uns allen die Aussicht auf mehr Gas in Aussicht gestellt, aber wir werden mehr Substanz brauchen, wenn die Preise für einen längeren Zeitraum nachgeben sollen. Wir haben noch nicht einmal die kalten Monate hinter uns, und sobald sich das Wetter verschlechtert, könnten sich die Preisbewegungen beschleunigen, wenn keine nennenswerten Maßnahmen ergriffen werden.Die Händler scheinen sich derzeit nicht entscheiden zu können, was sie mit Gold machen sollen. Ist es eine Risikoanlage? Ein sicherer Hafen? Eine Absicherung gegen die Inflation? Gibt es genug Inflation oder ist sie nur vorübergehend? Kann sich der Goldpreis wirklich erholen, wenn die Fed ihre Stimulierungsmaßnahmen zurückfährt? Wir sehen gemischte Botschaften, was mit der Debatte über die Schuldenobergrenze zu tun haben könnte, die sich nun (bis Dezember) erledigt hat.Es könnte auch sein, dass wir vor dem morgigen Arbeitsmarktbericht, der die Position der Fed in Bezug auf die Drosselung der Anleihekäufe in diesem Jahr untermauern dürfte, einfach nur nervös sind. Es ist schwer vorstellbar, dass der Arbeitsmarktbericht das Tapering entgleisen lässt, es sei denn, er löst einen regelrechten Taper-Tantrum aus. Sobald der Arbeitsmarktbericht vorliegt, könnten die Aussichten für Gold viel klarer werden.Bitcoin hat in diesem Monat ein unglaubliches Momentum entwickelt und einen Angriff auf 40.000 $ überlebt, bevor er in die Höhe schoss und auf dem Weg dorthin wichtige technische Widerstände durchbrach. Wir sahen, wie 50.000 $ mit relativer Leichtigkeit fielen, ähnlich wie 52.500 $, und plötzlich scheint es eine Frage zu sein, wann wir neue Höchststände sehen werden, nicht ob. Wir sehen heute einen leichten Rückschlag, aber das Momentum bleibt bei der Rallye. Wir müssen vielleicht nicht lange warten, bis wir 60.000 $ sehen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.