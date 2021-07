Märkte im Blick: DAX, EUR/USD, Bitcoin, Gold

Wöchentlicher Marktbericht der Global Investa





Aktien



Ein gemischtes Bild bot sich den Anlegern in der vergangenen Woche an den Aktienmärkten. Der S&P Global 1200 notierte auf Wochensicht 0,07 Prozent schwächer bei 3.360 Punkten. Aufwärts tendierten der S&P 500 (+0,40%) und der Nasdaq 100 (+0,67%) mit jeweils neuen Rekordhochs. Der Nikkei 225 (-2,93%) und der MSCI Emerging Markets Index (-2,75%) verbuchten derweil deutliche Rückgänge. Für den DAX ging es immerhin um 0,24 Prozent auf 15.688 Punkte nach oben. Auffällig war überall die gestiegene Volatilität. Die Volatilitätsindizes VIX und VDAX-New sprangen bis zum Donnerstag auf 2-Wochen-Hochs und kamen dann am Freitag deutlich zurück. Im Wochenvergleich standen dennoch Aufschläge zu Buche. Die Sorge vor eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik und einer neuen Corona-Welle mit der Delta-Variante waren bis zum Donnerstag die wesentlichen Argumente für kräftige Gewinnmitnahmen. Absackende Anleiherenditen spielten den Konjunkturskeptikern dabei argumentativ in die Hände. Der Glaube an eine anhaltend lockere Geldpolitik und eine bevorstehende starke Saison der Quartalsberichtserstattungen wirkten hingegen kursstützend. Zum Wochenschluss dominierten die Bullen dann dank einer kräftigen Erholung der Anleiherenditen klar das Kursgeschehen. Nachdem die Rendite zehnjähriger US-Treasuries acht Handelstage in Folge von 1,53 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 1,25 Prozent eingebrochen war, ging es für diesen wichtigsten Zinssatz ohne relevante Konjunkturveröffentlichungen oder Notenbanker-Statements am Freitag um sieben Basispunkte nach oben. Mit Blick auf die Sektoren profitierten vor allem Immobilienwerte, Technologiewerte und Versorger von den niedrigeren Zinsniveaus. Energiewerte und Banken standen hingegen massiv unter Druck.



Devisen



Am Devisenmarkt verlor der Dollar-Index im Wochenvergleich 0,15 Prozent auf 92,10 Punkte. Der Euro notierte gegenüber dem Greenback 0,09 Prozent fester. Yen und Franken waren als sichere Häfen stark gesucht. Bei den Kryptowährungen hielten sich die Veränderungen im vergleichsweisen überschaubaren Rahmen. Der Bitcoin kletterte auf 33.775 USD. Ethereum zog auf 2.121 USD an.



Rohstoffe



Mit den Rohstoffpreisen ging es überwiegend abwärts. Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise verlor 1,62 Prozent auf 531,75 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich nach dem Scheitern der Gespräche um eine Anhebung der Produktion seitens der Allianz OPEC+ um 0,81 Prozent auf 75,55 USD. Gesucht waren vor allem die Edelmetalle und die Industriemetalle. Gold verteuerte sich gestützt vom schwächeren Dollar um 1,90 Prozent auf 1.811 USD. Kupfer legte um 2,58 Prozent auf 4,35 USD zu. Starke Kursverluste waren bei den Agrarrohstoffen zu beobachten.



